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Общество

«Закон Димы Яковлева» распространят на всех иностранцев

Законопроект о санкциях за нарушение прав россиян прошел первое чтение в Госдуме

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Госдума в первом чтении приняла поправки в так называемый «закон Димы Яковлева». В частности, депутаты намерены ввести санкции для всех иностранцев и лиц без гражданства в случае, если они совершают преступления в отношении россиян или нарушают их права и свободы. В действующей версии закон распространяется только на жителей США. О том, какие еще изменения предложили в кабмине, — в материале «Газеты.Ru».

Российские депутаты приняли в первом чтении законопроект, который предполагает применение санкций в отношении всех иностранцев (а не только граждан США) и лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили в отношении них преступления. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом правительство предложило Госдуме расширить действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», который был принял в 2012 году. Документ получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в честь двухлетнего ребенка из России, который погиб вскоре после его усыновления американцами. Дело в том, что закон, в частности, запрещает передачу российских детей усыновителям из США. Но этот пункт кабмин не предлагает изменять.

Запрет на усыновление россиян «по-прежнему будут распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении РФ, российских граждан и юридических лиц», подчеркнули авторы новой инициативы.

Законопроект также не расширяет ограничения против некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории России.

Что касается основных пунктов закона от 2012 года, то в них отмечается, что действия американцев, которые нарушают права и свободы россиян, совершают против них преступления, выносят несправедливые приговоры или проводят необоснованное юридическое преследование, должны наказываться санкциями.

Среди рестрикций – запрет на въезд в РФ, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, российские власти могут установить запрет на пользование имуществом американцев, которое находится в России.

Поправки кабмина предлагают такие правила распространить на всех иностранцев, вне зависимости от гражданства или его отсутствия. Изменения коснутся не только «закона Димы Яковлева», но и ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Этот законопроект был внесен в Госдуму в начале июня. При этом первое чтение документа переносили несколько раз еще в ноябре, так как депутаты на пленарных заседаниях не успевали дойти до этого пункта повестки.

В конце августа этого года Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что россияне подвергаются «настоящей охоте» за границей.

В частности, он отметил, что американские власти инициируют аресты в третьих странах и пытаются «вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США». «С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и к сожалению, их число продолжает увеличиваться», – подчеркнул собеседник агентства.

Среди нарушений прав и свобод россиян, дипломат указал на то, что все больше россияне «подвергаются политически мотивированному преследованию».

«Актуальной остается задача обеспечения прав наших граждан, которые находятся в местах лишения свободы в зарубежных странах. Еще один момент, на который мы обращаем внимание, это те преследования и ограничения, которым подвергаются представители средств массовой информации, наши журналисты и российские СМИ», – обратил внимание Лукьянцев.

«Что касается других методов воздействия, которые практикуются в отношении наших соотечественников, это и несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи, либо вообще отказ в ней», – добавил он.

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