Знали об опасности, но скрывали. В чем обвиняют руководство «Листвяжной»

Суд Кемерово арестовал на два месяца председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» и основного собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. Следователи считают, что руководители шахты, где при взрыве погиб 51 человек, пытались скрыть грубые нарушения техники безопасности. Более того, владельцы «Листвяжной» еще до аварии были проинформированы о «взрывоопасном» уровне метана, однако шахта продолжала работу.

Владелец компании «СДС-Уголь» (основной собственник «Листвяжной») Михаил Федяев знал, что во время работ в шахте не соблюдались правила безопасности, сообщил представитель СК в Центральном районном суде Кемерова. Более того, уже после аварии руководители шахты и «СДС-Уголь» пытались скрыть эти нарушения, подделывая документы.

Как установило следствие, после аварии компания пыталась задним числом сформировать отчеты о том, что якобы закупала средства безопасности и принимала прочие необходимые меры.

Все это доказал телефонный разговор гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева от 28 ноября, который прослушал СК.

Федяева обвинили по ч. 2 ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»). Суд арестовал его по просьбе следствия до 14 февраля 2022 года. Защита Федяева намерена обжаловать арест.

Сам владелец «СДС-Угля» не признал вину. «В чем меня обвиняют, я не понимаю, я этого не видел и не знаю», — заявил он в суде.

В начале декабря президент России Владимир Путин поинтересовался у Федяева, как «СДС-Уголь» проверял соблюдение техники безопасности на «Листвяжной». «Совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» — спросил президент.

Федяев в ответ утверждал, что его компания не экономила на средствах защиты. «Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность», — сообщил он.

Гендиректор «СДС-Уголь» Алексеев в свою очередь сказал президенту, что официальные отчеты предприятия были в порядке. «Абсолютно все внешние официальные факторы показывали, что там все замечательно, но, вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность. <...> Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания»,

15 декабря представитель СК указал в суде, что технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов знал, что концентрация метана в шахте достигла взрывоопасного уровня. Он мог предотвратить страшную аварию, запретив дальнейшие работы, однако умышленно не сделал этого.

Суд арестовал Якутова до 25 января 2022 года. Его обвинили по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Топ-менеджер свою вину также не признал.

Помимо Федяева и Якутова СК задержал и просил арестовать гендиректора «СДС-Уголь» Алексеева и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова. Алексеева и Лобанова также обвинили по ч. 3 ст. 217 УК, оба они вину не признают. Суд удовлетворил ходатайства следствия, Алексеева, Лобанова и Якутова арестовали до 25 января следующего года.

В уголовном деле об аварии на «Листвяжной» есть еще пять фигурантов: директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

«В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность»)», — уточняли в СК.