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Общество

«Сами пенсии маленькие». Сделают ли новогодние выплаты пенсионерам ежегодными

В ЛДПР пояснили суть законопроекта о ежегодных выплатах пенсионерам к Новому году

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Михаил Терещенко/ТАСС
Высокая инфляция негативно влияет на уровень доходов пенсионеров, которым в предпраздничный период предстоят дополнительные траты на подарки близким, заявили в ЛДПР. В связи с этим в партии разработали законопроект о ежегодной предновогодней выплате всем пенсионерам. Похожий законопроект — о 13-й пенсии — внесла несколько дней назад «Справедливая Россия».

В ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий введение «предновогодних» выплат пенсионерам на постоянной основе. Автором документа стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом в четверг, 16 декабря, пишет газета «Известия».

«Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам.

Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. Они объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что такие выплаты должны быть постоянными и ежегодными.

В связи с этим был разработан и направлен в правительство этот законопроект», — приводит издание слова Нилова.

Депутаты ссылаются на высокую инфляцию, которая может достичь 9% по итогам 2021 года, а также на данные Росстата о сокращении покупательной способности пенсионеров.

«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — отмечается в пояснительной записке.

13-я пенсия

Речь, по сути, идет о 13-й пенсии, размер которой будет таким же, как и у регулярных ежемесячных выплат. По расчетам авторов, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Источником дополнительных расходов называется Фонд национального благосостояния.

В «Справедливой России — За правду» в ответ на инициативу указали, что первыми обратились в кабмин с этой идеей. Лидер партии Сергей Миронов считает, что ее реализация позволит пенсионерам отказаться от кредитов и не залезать в долги.

Коммунисты предложение о 13-й пенсии в целом поддерживают, но полагают, что проблему низких выплат эта мера не решит. «Проблема ведь не в количестве выплат, а в том, чтобы они были достойными и соизмеримыми с экономиками европейских стран. Как показывают расчеты, это где-то в районе 40 тыс. рублей. КПРФ предлагает сделать сейчас пенсии хотя бы на уровне 25 тыс. рублей», — отметил депутат Сергей Обухов.

В «Единой России» и фракции «Новые люди» готовы изучить законопроект после того, как он будет внесен в Госдуму.

Напомним, в Минтруде ранее подготовили предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Как сообщил глава ведомства Антон Котяков, в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года окажется «несколько выше».

«В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — сказал он.

Сколько денег нужно на еду

С 6 по 12 декабря индекс среднего чека россиянина (сумма одной покупки) увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 3,3% (22 руб.) – до 687 руб.

В годовом выражении индикатор вырос на 11,5% (71 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (634 руб.) недельный чек выше на 8,3%, или 53 руб.

Средние недельные расходы россиян составили 5692 руб., что на 5,6% (302 руб.) больше, чем в предыдущие семь дней. В годовом выражении траты увеличились на 19,6% (933 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев индекс выше на 13%, или 661 руб.

«Уже в ноябре в магазинах начинается сезон предновогодних скидок и акций. Люди стремятся выбрать лучшее ценовое предложение, поэтому поведение покупателя варьируется от выборочных небольших покупок в разных торговых точках до крупных единовременных закупок по выгодной цене. Это и провоцирует колебания среднего чека россиянина», — отметила исполнительный директор компании «Ромир» Инна Караева.

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