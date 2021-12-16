Певцу Славе Марлоу пересадили волосы. Как проводят эту операцию

Слава Марлоу рассказал в своем Instagram, что он перенес операцию по пересадке волос, опубликовав при этом селфи с медицинской разметкой на лбу.
«Делаю с собой че хочу слышь увидимся через год», — написал он (орфография и пунктуация сохранена).
Об облысении рэпер рассказал подписчикам еще несколько лет назад — он пояснил, что проблема связана с генетической предрасположенностью. Именно поэтому он регулярно появлялся на мероприятиях в головном уборе.
Ранее, в ноябре 2021 года, экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, 41-летний блогер Курбан Омаров также сделал пересадку волос — на операцию он летал в Стамбул. «20 минут забирают волосы с затылка и потом 6 часов их переносят на лицо. Пять тысяч раз вырвали волосы и пять тысяч раз их вкололи в бороду. Было не больно», — поделился он в Instagram.
К аналогичной процедуре в 2018 году прибегнул актер Сергей Романович.
«Самое жесткое было – потерпеть уколы, особенно в зоне подбородка. Я сжимал ноги, мне кажется, у меня даже остались синяки. У меня была донорская зона на затылке, оттуда изъяли луковицы и пересадили на лицо. Изъяли около четырех тысяч единиц, это считается очень много. В общей сложности забор длился четыре часа, постановка тоже. Естественно, были перерывы», – рассказывал он в соцсетях.
Чаще всего на операцию по пересадке волос идут пациенты с андрогенетической алопецией, пояснила «Газете.Ru» дерматовенеролог, трихолог Татьяна Егорова.
«Проблемы могут появляться уже после пубертатного периода — чаще всего с 23 лет. Но могут и с 50, и позже», — сказала она.
Также показанием к операции может быть рубцовая алопеция — она может быть вызвана травматическим воздействием на волосяные луковицы или наследственной предрасположенностью. В последнем случае у пациентов фиксируют завышенную линию роста волос на голове или глубокие «залысины».
К прочим показаниям относятся: перенесенное воспалительное заболевание, а также гормонально или генетически обусловленная редкая растительность. Некоторые же просто хотят иметь более высокую плотность волос, хотя проблем с выпадением у них нет, подчеркнула Егорова.
При пересадке у пациента сначала проводят забор волос — есть несколько методов: ручной, механический и лоскутный, рассказала трихолог Юлия Нагайцева.
«Ручной метод менее травматичный и не оставляет после себя следов, а лоскутный — это, когда срезается кожа из которой будут забираться графты (волосы, предназначенные для пересадки — «Газета.Ru»), а края сшиваются. Далее готовятся каналы в проблемной зоне», — пояснила специалист.
Затем изъятые графты с полностью сохраненной структурой волоса вставляются в подготовленные каналы, продолжила она.
«Когда пересадка заканчивается, а это 8-10 часов в зависимости от объема, надевается повязка и пациент идет домой. На четвертый день он сам моет голову и снимает повязку. Часто через 10-15 лет требуется повторный тур пересадки, потому что участок облысения может сдвинуться», — добавила Нагайцева.
«Внезапное облысение может появиться при химиотерапии, но там никто волосы пересаживать не будет. Потому что, после того, как завершатся все курсы терапии, волосы сами отрастут — они не нуждаются в пересадке. Операцию делают, только если все безнадежно — в тех местах, где волосы точно больше не вырастут», — заключила Егорова.