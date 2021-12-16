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Общество

«Важно, когда пациенту подсказывают и намечают путь»

Ведущие московские врачи рассказывают, как проект «Персональный помощник» помогает онкобольным пациентам

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
В 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый стандарт онкологической помощи населению города, в рамках которого заработал проект «Персональный помощник», призванный помогать жителям столицы с подозрением на онкологические заболевания или с уже подтвержденным диагнозом. Ведущие московские онкологи рассказали «Газете.Ru» о том, как спустя два года после запуска работает проект, представленный на выставке при наблюдательном совете АСИ с участием президента России Владимира Путина.

«Правильное отношение к делу и позитивный настрой»

Проект «Персональный помощник» был запущен в 2020 году, и с тех пор индивидуально помогает онкологическим пациентам записаться к врачу, контролировать правильное ведение медицинской документации, а также консультирует их по всем появляющимся личным вопросам.

При первичном направлении к врачу-онкологу пациенту сообщают о возможности такого персонального сопровождения в поликлинике. Если пациент соглашается, он получает карточку с ФИО и телефоном своего помощника.

Главный врач Городской клинической онкологической больницы №1 Всеволод Галкин признал, что сперва пациенты неохотно соглашались на участие в программе, но сейчас уже более 70% онкологических больных в Москве хотят, чтобы их сопровождали.

«Многие, действительно, со скепсисом изначально воспринимали эту идею, но вот уже определенное время «Персональный помощник» очень хорошо работает. По-моему, все убедились в том, что он нужен и востребован. Статистика тоже об этом говорит: если на первом этапе пациенты не очень охотно включались в этот проект, то сейчас более 70% пациентов соглашаются и хотят, чтобы их сопровождали», — говорит Галкин.

На сегодняшний день, по словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, услугами персональных помощников воспользовались уже более 40 тысяч москвичей. Более 5 тысяч столичных пациентов присоединяется к проекту ежемесячно.

В обязанности помощника входит ряд задач: они напоминают о грядущих записях к врачу или о проведении исследований, уточняют самочувствие, при необходимости помогают маршрутизировать пациента, а также анализируют медицинские карты своих подопечных, чтобы помочь им в дальнейших шагах лечения. В роли этих помощников выступают порядка 70 сотрудников офисов «Мои Документы», которые постоянно на связи и готовы помочь.

Всеволод Галкин объясняет, что в подобной жизненной ситуации человек растерян и ему крайне необходима любая помощь, и сотрудник МФЦ может помочь пациенту справиться с тяжелым психологическим состоянием.

«Суть в том, что пациент попадает в сложную стрессовую ситуацию, и особенно на первом этапе он бывает растерян, даже несмотря на то, что онкологическая служба в Москве работает достаточно быстро и четко.

Конечно, когда человека сопровождают, подсказывают и намечают путь, по которому нужно идти в подобной ситуации, – это важнейшая часть некоего психологического комфорта. Тебе позвонили и напомнили, что тебе завтра к врачу; тебе помогли записаться на какое-то исследование или что-то еще.

Все это очень здорово помогает людям в такой сложной жизненной ситуации. Плюс, в определенной степени это дисциплинирует и медицинских сотрудников – они более четко относятся ко всем пациентам», — считает специалист.

Заместитель главного врача Боткинской больницы по онкологии Дмитрий Греков согласился с коллегой Галкиным, подчеркнув при этом, что психологическое состояние пациента напрямую влияет на результаты лечения.

«Правильное отношение к делу и позитивный настрой работают на иммунную систему и однозначно положительно влияют на течение заболевания. Могу это смело утверждать, опираясь на собственный опыт и опыт коллег. Мы помогаем нашим пациентам правильно настроиться на борьбу с болезнью, находим мотивационные слова, чтобы у них сформировалась серьезная цель — победить онкологию. Когда есть цель, человек к ней стремится и перестает думать об онкологии как о каком-то приговоре, и это приводит к положительному результату», — рассказал Греков.

Врачи получают аналитические отчеты в режиме реального времени

Но что насчет самих врачей? Как персональные помощники из МФЦ помогают тем, кто лечит пациентов?

По мнению обоих собеседников «Газеты.Ru», главное достоинство проекта — в доступной, но в то же время подробной аналитике, которая позволяет врачам эффективнее противостоять онкозаболеваниям.

«Для врачей плюс этого проекта в том, что нам предоставляют подробную аналитику по каждому этапу пути от дверей поликлиники до стационара. Весь этот путь разбит на определенные шаги, каждый из которых анализируется, — объясняет замглавврача Боткинской больницы по онкологии. — То есть, сколько времени пациент потратил в поликлинике, все ли он там прошел, обоснованно или нет было его направление к онкологу, сколько времени было потрачено на верификацию диагноза, когда прошел онкоконсилиум и, самое главное, когда пациенту назначено специальное лечение».

«Важно, что у нас есть четко налаженная обратная связь. Мы получаем в режиме реального времени еженедельные отчеты о работе и по каждому персональному помощнику, и по каждому пациенту. С определенной периодичностью стабильно приходят полновесные отчеты, в которых большое количество важной для нас информации. Если где-то бывают какие-то трудности или технические сбои, то мы понимаем, где и что надо подправить», — подытожил главный врач ГКОБ №1 Всеволод Галкин.

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