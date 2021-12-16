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Общество

Продолжение «канители»: блогеру Билу отменили приговор за ДТП

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом не согласна с решением суда об отмене приговора

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Блогер Эдвард Бил

Блогер Эдвард Бил

Пресс-служба Тверского суда/ТАСС
Кассационный суд частично удовлетворил требование московского прокурора по делу о ДТП, которое устроил блогер Эдвард Бил. Приговор отменил, но под стражу брать не стал. Сторона обвинения посчитала приговор, вынесенный за массовое ДТП с нанесение тяжкого вреда здоровью, слишком мягким. Защита блогера, как и пострадавшая, не согласны с позицией прокуратуры.

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) отменили приговор. Такое решение принял Второй кассационный суд общей юрисдикции в связи с обращением прокурора. Адвокат блогера Сергей Жорин написал в своем Telegram-канале, что таким образом частично удовлетворено кассационное представление прокурора Москвы

«Приговор в отношении Била отменен, дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд Москвы в ином составе», – добавил он. В комментарии РБК адвокат пояснил, что «прокуратура просила взять под стражу – суд избрал запрет определенных действий».

Уголовное дело против Эдварда Била было возбуждено из-за массового ДТП, которое он устроил 1 апреля 2021 года на Новинском бульваре в Москве. Блогер был за рулем Audi RS6. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen и еще тремя автомобилями. Серьезнее всех пострадала женщина, которая была в Volkswagen, – консультант Госдумы Мария Артемова. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, несколько дней она провела в коме.

Как сообщали СМИ, Бил ездил по городу с подложными номерами, за три месяца блогер нарушил правила дорожного движения более четырехсот раз.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Спустя три с половиной месяца суд вынес решение: Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы (то есть его лишили права покидать место жительства с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать без согласования с правоохранительными органами). Помимо этого, его лишили водительских прав на три года. Но прокуратура сочла этот приговор слишком мягким и обжаловала его.

Его адвокат Сергей Жорин не согласен с позицией обвинения. «Было рассмотрение кассационного представления прокуратуры. Прокуратура считает приговор чрезмерно мягким. <...> Будем в первой инстанции отстаивать интересы Била. Считаем, что отмененный приговор не был чрезмерно мягким», – сказал он «Газете.Ru».

Потерпевшая Мария Артемова заявила, что была согласна с решением суда. По ее словам, вынесенный приговор был логичным и обоснованным. Теперь же будет возобновлен долгий юридический процесс.

«Я на заседании суда не была, был мой представитель, адвокат Князев. И мы с ним договорились, что, в принципе, нас устраивало то решение суда, которое было принято. Мы считаем его достаточно логичным, законным и обоснованным. Просто сейчас это вновь канитель новая будет, длительная», – поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

Она отметила, что ей хотелось бы «уже точку поставить в этом деле и жить дальше». «Мы не видели оснований для отмены. То есть еще суд не представил свои основания для того, чтобы отменить. Если он что-то там увидел, то мы еще пока о них не знаем, что там было пропущено, или незаконно сделано, или что-то упущено. Поэтому нужно дождаться определение кассационного суда, на что они ссылаются, посмотреть», – добавила она.

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