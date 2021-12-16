Прооперировавшая себя пенсионерка скончалась в больнице

Пенсионерка-блокадница Клавдия Петрова, сделавшая сама себе операцию на брюшной полости, умерла в больнице. Ее внучка сообщила журналистам, что официально причину смерти бабушки пока не назвали — по предварительным данным, женщина скончалась от онкологии. Боли от рака также стали причиной самостоятельной операции – Клавдия Васильевна взрезала себе живот, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость. СК ранее возбудил дело из-за неоказания пенсионерке достойной медицинской помощи.

В Ленинградском областном кардиодиспансере умерла 90-летняя жительница Выборгского района Ленинградской области Клавдия Петрова, три недели назад вскрывшая себе брюшную полость. Об этом сообщает портал 47news.

Близкие Петровой сообщили, что женщину похоронят рядом с ее мужем в поселке Гаврилово. Прощание будет закрыто от широкой публики и пройдет в кругу семьи.

«Сегодня провели экспертизу, точной причины смерти мы еще не знаем. Очень жаль, мама еще могла пожить, несмотря на основное заболевание. Сердце у нее было сильное», — заявила журналистам дочь Клавдии Петровой.

Внучка в свою очередь рассказала «КП-Петербург», что официально причину смерти не озвучили, поскольку вскрытие состоялось лишь сегодня.

«Предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично», — сказала она.

В конце осени СМИ рассказывали историю пенсионерки, которая сделала сама себе лапароцентез – надрезы на передней брюшной стенке для вывода лишней жидкости. У 90-летней Клавдии Петровой два года назад врачи обнаружили рак в последней стадии, также у нее была водянка.

На фоне проникновения раковых метастаз в брюшину и скопления жидкости у пенсионерки нашли и коронавирус. В Комитете по здравоохранению Ленобласти сообщали, что у Клавдии Петровой был выявлен коронавирус, поэтому хирургическое вмешательство пришлось перенести.

В правительстве Ленинградской области рассказали, что из Выборгской больницы онкобольную пенсионерку с асцитом хотели перевести в Тосненскую больницу — из-за положительного результата на COVID-19. С ним срочные операции проводят только в Тосно. Родственники и пенсионерка решили оставаться дома. Людям с таким диагнозом требуется постоянный уход в домашних условиях или хосписе.

Скопившаяся в брюшной полости жидкость причиняла женщине невыносимые боли. От отчаяния она решила провести операцию своими руками.

«Когда мама пришла домой, бабушка лежала на спине, хотя ранее на спине она не могла дышать. Из брюшной полости у нее вытекала вода. Мама была в шоке, бабушка без нас сделала себе несколько надрезов кухонным ножом. Бабушка кричала, плакала, винила себя. Кровотечение у нее было, но совсем немножко», — рассказывала внучка журналистам.

В результате областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. В СК заявили, что жизнь и здоровье пенсионерки поставили под угрозу, поскольку ее не госпитализировали и не оказали ей хирургическую помощь.

Опасная операция

Доктор медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев говорил в беседе с «Газетой.Ru», что попытка самостоятельного выведения жидкости из брюшной полости может привести к инфекциям и перитониту.

«Напряженный асцит – это показание к экстренному вмешательству, и, естественно, это вмешательство должно проводиться только в условиях профильного стационара. Такие больные должны наблюдаться, и эвакуация жидкости должна быть не одномоментной, а в течение длительного времени, большими порциями на фоне сопроводительной, заместительной терапии. «Стечение обстоятельств». Почему пенсионерке пришлось оперировать себя самой В Ленинградской области пережившей блокаду женщине пришлось самой себе проводить хирургическую операцию... 24 ноября 09:28

Данная процедура всегда проводится не вслепую, а под ультразвуковой навигацией.

Потому что когда дренируется брюшная полость, есть риск повредить какой-то орган или проткнуть петли кишечника. Поэтому всегда врачом выбирается безопасное окно, и под контролем УЗИ дренируется брюшная полость», — пояснял доктор.