«Я дилетант»: режиссер Сокуров обратился к главе СПЧ с извинениями

Главе СПЧ Валерию Фадееву поступило обращение режиссера Александра Сокурова. В письме он извиняется за свои слова в дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, а также говорит об опасениях за свою жизнь. Он считает, что в случае опасности его как члена СПЧ никто, кроме главы государства, не защитит.

Режиссер Александр Сокуров выразил извинения перед главой президентского совета по правам человека Валерием Фадеевым. Режиссер рассказал, что друзья сообщили об опасности для его жизни из-за недавних высказываний, пишет РБК.

Свое обращение он отправил Фадееву по внутренней рассылке СПЧ. Издание ознакомилось с текстом письма, его подлинность подтвердили два члена совета. Режиссер комментарий РБК не дал, а глава СПЧ заявил, что уже говорил с Сокуровым и «пытается его успокоить».

В разговоре с агентством РИА «Новости» Сокуров подтвердил, что отправлял письмо Фадееву и в сам СПЧ, но делал это «не для прессы».

«Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения», — сказал режиссер.

Обращение Сокурова

Деятель культуры пишет в письме, что после его слова на встрече СПЧ с президентом вызвали «возмущение в национальной прессе и административно-силовой среде». «Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», – написал он Валерию Фадееву.

Александр Сокуров добавил, что знает о «гневной реакции» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Ранее представитель Кремля заявил, что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».

«Он прав – я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», – продолжил свое обращение к Фадееву Сокуров.

Вместе с тем он выразил опасения за свою жизнь: «Мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора, <...> предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке».

Он уверен, что никто в России не станет «защищать честь и достоинство члена президентского совета». В качестве примера он привел «оскорбления и издевательства» над руководителем «Комитета против пыток». В 2015 году организацию внесли в реестр НКО-иностранных агентов. После этого она изменила название на «Комитет по предотвращению пыток». Его также внесли в реестр иноагентов.

Как пишет РБК, Сокуров, по всей вероятности, имел в виду нападение на главу НКО Игоря Каляпина в марте 2016 года. Это произошло в Грозном. По данным РБК, сотрудники полиции и администрация отеля, где он остановился требовали, чтобы мужчина покинул отель. При этом причины они не объяснили. Когда он вышел из здания, на него напали «некие молодые люди в гражданской одежде и черных масках», которые закидали его яйцами, пишет издание. Каляпин был в Грозном из-за другого нападения — на сотрудников организации и журналистов у чечено-ингушской границы, где их избили неизвестные, а микроавтобус сожгли.

В заключении своего обращения к главе СПЧ Фадееву режиссер отметил, что он «всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель». «Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», – подчеркнул он.

Причина извинений

Во время встречи Путина и СПЧ 9 декабря Александр Сокуров выступил с речью о проблемах России. В частности, он затронул ситуацию на Кавказе. Режиссер предположил, что «федерацию русских все больше и больше начинают не любить». По его словам, «многие молодые люди на Кавказе» говорили ему, что русские «не очень заслуживают уважения». В конце своего выступления Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве» и «пожелать им удачи».

Владимир Путин назвал речь Сокурова «манифестом, набором проблем и страхов». Президент в ходе дискуссии заметил, что по всей России «две тысячи территориальных претензий». «Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» – обратился он к Сокурову, посоветовав «не будить лихо».

«К этому очень серьезно надо относиться. И поверхностно, вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам! Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили», – добавил он, предложив режиссеру встретиться «и все обсудить».

Позже парламент Чечни попросил Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Сокурова. По мнению главы парламента республики Магомеда Даудова, в высказываниях режиссера прослеживается «посягательство на территориальную целостность России».