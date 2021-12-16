«Я дилетант»: режиссер Сокуров обратился к главе СПЧ с извинениями

Режиссер Александр Сокуров выразил извинения перед главой президентского совета по правам человека Валерием Фадеевым. Режиссер рассказал, что друзья сообщили об опасности для его жизни из-за недавних высказываний, пишет РБК.
Свое обращение он отправил Фадееву по внутренней рассылке СПЧ. Издание ознакомилось с текстом письма, его подлинность подтвердили два члена совета. Режиссер комментарий РБК не дал, а глава СПЧ заявил, что уже говорил с Сокуровым и «пытается его успокоить».
В разговоре с агентством РИА «Новости» Сокуров подтвердил, что отправлял письмо Фадееву и в сам СПЧ, но делал это «не для прессы».
«Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения», — сказал режиссер.
Обращение Сокурова
Деятель культуры пишет в письме, что после его слова на встрече СПЧ с президентом вызвали «возмущение в национальной прессе и административно-силовой среде». «Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», – написал он Валерию Фадееву.
Александр Сокуров добавил, что знает о «гневной реакции» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Ранее представитель Кремля заявил, что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».
«Он прав – я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», – продолжил свое обращение к Фадееву Сокуров.
Вместе с тем он выразил опасения за свою жизнь: «Мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора, <...> предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке».
Он уверен, что никто в России не станет «защищать честь и достоинство члена президентского совета». В качестве примера он привел «оскорбления и издевательства» над руководителем «Комитета против пыток». В 2015 году организацию внесли в реестр НКО-иностранных агентов. После этого она изменила название на «Комитет по предотвращению пыток». Его также внесли в реестр иноагентов.
Как пишет РБК, Сокуров, по всей вероятности, имел в виду нападение на главу НКО Игоря Каляпина в марте 2016 года. Это произошло в Грозном. По данным РБК, сотрудники полиции и администрация отеля, где он остановился требовали, чтобы мужчина покинул отель. При этом причины они не объяснили. Когда он вышел из здания, на него напали «некие молодые люди в гражданской одежде и черных масках», которые закидали его яйцами, пишет издание. Каляпин был в Грозном из-за другого нападения — на сотрудников организации и журналистов у чечено-ингушской границы, где их избили неизвестные, а микроавтобус сожгли.
В заключении своего обращения к главе СПЧ Фадееву режиссер отметил, что он «всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель». «Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», – подчеркнул он.
Причина извинений
Во время встречи Путина и СПЧ 9 декабря Александр Сокуров выступил с речью о проблемах России. В частности, он затронул ситуацию на Кавказе. Режиссер предположил, что «федерацию русских все больше и больше начинают не любить». По его словам, «многие молодые люди на Кавказе» говорили ему, что русские «не очень заслуживают уважения». В конце своего выступления Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве» и «пожелать им удачи».
Владимир Путин назвал речь Сокурова «манифестом, набором проблем и страхов». Президент в ходе дискуссии заметил, что по всей России «две тысячи территориальных претензий». «Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» – обратился он к Сокурову, посоветовав «не будить лихо».
«К этому очень серьезно надо относиться. И поверхностно, вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам! Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили», – добавил он, предложив режиссеру встретиться «и все обсудить».
Позже парламент Чечни попросил Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Сокурова. По мнению главы парламента республики Магомеда Даудова, в высказываниях режиссера прослеживается «посягательство на территориальную целостность России».