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Общество

Россиянам выплатят пенсии, зарплату и премии под Новый год

В Госдуме рассказали о предновогодних выплатах в России

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В конце декабря пенсионеры и работающие россияне получат сразу две выплаты — за декабрь и январь. Кроме того, на карты жителей страны заранее поступят премии и пособия. В Госдуме обсуждается еще ряд идей, которые могли бы помочь россиянам подготовиться к праздникам. Например, о 13-й пенсии.

Под Новый год россияне получат все положенные выплаты: пенсию и заработные платы за январь, 13-ю зарплату, а также пособия и премии. По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это все уже заложено в бюджет.

«Все денежные выплаты производятся перед праздниками. В соответствии с Трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки», – сказала она в комментарии URA.RU.

Депутат отметила, что зачастую россиянам зарплата и авансовая часть приходит с 1 по 10 января.

Бессараб также рассказала, что региональные власти и работодатели стараются выдать детские новогодние подарки и помочь многодетным семьям и ветеранам перед праздником.

«Сейчас достаточно много программ, нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», – заключила она.

Выплаты, как в прошлом году

Эксперты предполагают, что к Новому году российские власти могут назначить гражданам единовременные выплаты, как это было в прошлом году. Эти предположение подтвердил анонимный источник BFM, близкий к Кремлю. О возможных выплатах, как считает издание, проговорился и сам президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет». BFM отмечает, что он напомнил о выплатах 10 тыс. рублей, которые в 2021 году получили пенсионеры и школьники, а также заявил, что это не исчерпывающий перечень мер поддержки.

«Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет‎», – добавил он.

Президент отметил, что власти страны понимают, что трудности отражаются на гражданах: «Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики – наиболее пострадавших ее отраслей, в первую очередь, – и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста – пенсионеры, это семьи с детьми».

Еще одна пенсия в году

Ранее «Известия» сообщили, что депутаты ЛДПР подготовили законопроект о постоянных предновогодних выплатах пенсионерам. Авторы инициативы отмечают, что в стране наблюдается высокая инфляция, а данные Росстата указывают на сокращение покупательной способности этого слоя населения, поэтому пенсионерам необходимо помочь.

В пояснительной записке также отмечается, что предновогодний период очень затратный из-за покупки подарков близким, а также из-за подготовки продуктов к праздничному столу.

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», – подчеркивается в документе. Размер выплаты должен соответствовать пенсии на конец года.

В »Справедливой России – За правду» напомнили, что подобный законопроект выдвигался их главой фракции Сергеем Мироновым. Поэтому члены партии готовы проголосовать «за» инициативу.

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