Прослушивала адвокатов, давала взятки. Что известно о деле экс-участницы списка Forbes

Ольга Миримская, уголовное дело в отношении которой возбудили еще в 2017 году, задержана. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о ее заключении под стражу. В чем обвиняют предпринимательницу, входившую ранее в топ-30 богатейших женщин России, — в материале «Газеты.Ru».

В Москве задержали предпринимательницу Ольгу Миримскую, совладелицу «Банка корпоративного финансирования» и компании «Русский продукт». Об этом в пятницу, 17 декабря, написала «Новая газета» со ссылкой на адвоката Александра Чернова.

Миримская является фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки в особо крупном размере руководству Пресненского суда Москвы. Инстанция рассматривала имущественный спор предпринимательницы с ее экс-супругом Алексеем Голубовичем. Кроме того, она обвиняется в организации незаконного прослушивания телефонов адвокатов, представлявших интересы ее бывшего сожителя Николая Смирнова.

Сообщается также, что 16 декабря после обыска в загородном доме и допроса Миримская была доставлена в изолятор временного содержания. В Басманном суде столицы заявили, что поступило ходатайство следствия об избрании в отношении предпринимательницы меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК неоднократно продлевал срок следствия по делу Миримской, который теперь составляет более четырех лет, отмечает издание. Сама обвиняемая все это время находилась на свободе без какой-либо меры пресечения. Как писал «Коммерсантъ», в течение этого периода она даже успела получить израильское гражданство.

Задержан и следователь Юрий Носов, который вел в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей, передает РБК. Его подозревают в получении от нее взятки в натуральном виде (речь идет об автомобилях).

Суть первого дела. Прослушка

В конце 2017 года против Миримской возбудили уголовное дело. Ее заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов Николая Смирнова, одного из руководителей платежной системы «Золотая корона».

Предпринимательница ранее подала иск в окружной суд Северного округа американского штата Иллинойс к семье Смирнова. В заявлении Миримская обосновала необходимость взыскания в свою пользу $15 млн в качестве компенсации морального вреда за «разлуку с дочерью».

В отношении Смирнова позднее возбудили уголовное дело по подозрению в «похищении» ребенка.

Суть второго дела. Фальсификация

В материалах дела, в котором фигурирует следователь Носов, отмечается, что с 2015 по 2018 год он совершал «ряд последовательных действий, явно выходящих за пределы его должностных полномочий, выраженных в фальсификации материалов уголовного дела № 90764».

СК проверяет, получал ли следователь от Миримской через посредника подарки. «Речь идет о двух иномарках Mitsubishi Outlander и Honda CRV», — рассказал источник. В частности, он утверждает, что автомобиль Honda был получен к 10-летнему юбилею свадьбы Носова. СК просит арестовать главу банка БКФ Миримскую и экс-следователя по ее делу Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте председателя совета директоров Банка корпоративного развития... 17 декабря 14:14

Следователь пытался направить это дело в суд, однако дважды в утверждении обвинительного заключения ему отказал генеральный прокурор – сначала Юрий Чайка, а затем и сменивший его Игорь Краснов.

В итоге уголовное дело в 2020 году было прекращено за отсутствием состава преступления.

Кто такая Миримская

Ольга Миримская — дочь советского авиаконструктора. Закончила школу в подмосковном Жуковском с углубленным изучением иностранных языков. В 1986 году окончила факультет экономической кибернетики МИНХ им. Г.В. Плеханова. После получения степени MBA в США в 1993 году пришла в банк «Менатеп», где уже работал ее муж Алексей Голубович (позднее стал топ-менеджером компании «ЮКОС» и владельцем инвестиционной группы Arbat Capital).

В то время шла приватизация, и банк за копейки скупал разнообразные активы, в том числе пищевые предприятия (экспериментальный комбинат пищевых концентратов «Колосс», Московский пищевой комбинат, Детчинский завод овощных концентратов), которые затем были внесены в капитал АО «Русский продукт» (в портфеле компании — 10 брендов и более 150 товарных позиций, в том числе «Геркулес», «Суперсуп», «Традиция»), отмечается в материале РБК. В 2000 году Миримская с менеджерами выкупила контрольный пакет акций компании. Она являлась председателем совета директоров АО «Русский продукт» до 2008 года.

В 2015 году Миримская занимала 22 строчку в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн.