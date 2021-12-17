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Общество

«Она порчу делала, вселила в меня джиннов». Признание подозреваемого в убийстве гадалки в Махачкале

Подозреваемый в убийстве гадалки Джалаевой дал признательные показания

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mvd_dagestan/Telegram
Задержанный полицией в Махачкале мужчина признался в убийстве гадалки Шовкат Джалаевой. Поймать подозреваемого удалось через три дня. В ходе опроса 37-летний Галиб заявил полицейскому, что решил отомстить «целительнице» за «вселение в него джиннов, которые не давали спать». Знакомая дочери убитой женщины заявила «Газете.Ru», что подозреваемый вряд ли мог убить Джалаеву. По версии следствия, мужчина пытался решить с помощью известной дагестанской гадалки свои сексуальные проблемы.

Подозреваемый в убийстве 56-летней гадалки Шовкат Джалаевой задержан. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Дагестану сообщает газета «Дагестанская правда».

По данным полиции, убийство совершил некий Галиб – один из клиентов Джалаевой. Его задержали, сообщает Baza, когда он вернулся на место преступления, «приехав туда с факелом, чтобы сжечь дом». Его якобы вовремя заметила дочь убитой, вызвавшая правоохранителей.

«Мужчину задержали. Оказалось, что он очень похож на человека, засветившегося на камерах в день убийства», — говорится в сообщении.

37-летний мужчина, по данным МВД, страдал от проблем полового характера, врачи помочь ему не могли. Подозреваемый обратился из-за этого к гадалке, попросив «снять порчу». Она взяла с него деньги за сеанс, но помочь не смогла.

После этого подозреваемый решил отомстить, утверждает Baza. Он приехал к гадалке, подкараулил ее и зарезал, после чего – сбежал.

По словам самого задержанного, Джалаева вселила в него джиннов.

«Нож откуда ты взял, брат?» — спрашивает у него дагестанский полицейский. «Взял нож, который в машине, и зашел к ней домой. Дверь была открыта. Она где коридор – там была. <…> Она говорила: «Что хотели?» Я говорю — чтобы там посмотрели бы что как. Ну и так получилось...», — отвечает мужчина на видео.

«Зачем ты ее убил? За что?» — продолжает беседу полицейский. «Она порчу делала. Вселила в меня джиннов. Джинн приходит, получается, и когда я сплю, мучает меня», — рассказал он полицейскому.

Знакомая дочери убитой гадалки сообщила в разговоре с «Газетой.Ru», что вряд ли мужчина с видео убил Шовкат.

«Знала ее дочь. Очень хорошая дружная семья была. Я никогда не поверю, что ее мама могла наводить порчу, она делала только добро. Помогала вернуть любимого человека. Конечно, никому не нравилось то, что она гадает. Но она была очень хорошей.

Я уверена в том, что это не он ее убил, а его просто купили чтоб не сесть в тюрьму. На него посмотрите, кого он может убить», — заявила женщина.

Джалаева была популярной «целительницей», к моменту убийства у нее насчитывалось около сотни клиентов.

Убита она была утром 11 декабря в Махачкале – женщина вышла из дома в магазин, и в это время в дом зашел мужчина в черной куртке с капюшоном. Когда Джалаева вернулась, неизвестный быстро вышел на улицу и скрылся – тело обнаружил супруг Шовкат. Убийца нанес гадалке 12 ударов ножом.

Полиция в ходе обыска дома у Джалаевой нашла сотни фотокарточек, по которым она проводила обряды. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В 2013 году к воротам дома Шовкат Джалаевой подбрасывали гранату с запиской, в которой требовали от женщины «отречься от занятий колдовством». Саперы ОМОНа выяснили, что граната должна была взорваться, когда раскроют пакет, где она была спрятана.

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