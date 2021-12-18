Дедовщина или «крыша поехала». Почему солдат на Урале решил больше не говорить

На Урале новобранец одной из войсковых частей зашил себе рот с помощью швейной иглы и трикотажной нити. По официальной версии, причиной послужил конфликт военнослужащего с девушкой на почве ревности. Сама девушка предположила, что у ее молодого человека «поехала «крыша». Мать пострадавшего не верит в то, что ее сына могла довести до такого поступка ссора с возлюбленной, и опасается дедовщины. Однако сам пострадавший утверждает, что, действительно, таким способом пытался себя «наказать», когда наговорил грубостей своей девушке.

В войсковой части №89647 Чебаркульского гарнизона (239-й танковый полк 90-й танковой дивизии, г. Чебаркуль) один из рядовых нового пополнения зашил себе рот с помощью нитки и иголки. Судя по информации из служебного документа, который был опубликован в сети, инцидент произошел вечером 15 декабря.

В докладе сказано, что перед тем, как причинить себе вред, солдат по имени Иван Шурмелев получил мобильный телефон для общения с родственниками. Он позвонил матери, после чего созвонился с девушкой, с которой у него, по официальной версии, произошел конфликт «на почве ревности». Девушка якобы упрекнула Шурмелева за то, что тот восемь месяцев назад делал комплименты подругам. Срочник отреагировал грубо, что впоследствии и стало причиной того, почему он решил себя наказать.

Закрывшись в кабинке туалета, он зашил себе ротовую полость.

Спустя примерно пять минут Шурмелева заметил дежурный офицер. Солдат не отвечал на вопросы старшего лейтенанта, издавая непонятные звуки, и тот снял с него маску, обнаружив причину того, почему рядовой молчал. В дальнейшем Шурмелева сопроводили в медицинскую роту, где ему оказали помощь и извлекли нитки из ротовой полости. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет. Им занимается психолог. Две смерти за два дня. Что могло погубить срочников на Урале За двое суток двое солдат из воинской части №93401 Свердловской области погибли... 30 сентября 00:10

Среди основных причин инцидента в служебной записке отмечаются «личная недисциплинированность солдата» и «низкий контроль со стороны командного состава роты за подчиненными».

О Шурмелеве известно следующее: он 2002 года и родом из Челябинска, получил среднее полное образование и поступил в Тюменское духовное училище, окончив его в 2020-м. 19 ноября 2021-го был призван в армию из Североуральска.

Мать солдата не согласна с версией войсковой части о том, что ее сын зашил себе рот из-за ссоры.

По ее словам, из разговора с девушкой Ивана она выяснила, что примерно месяц назад он попал в госпиталь с переломом пальца и травмой головы. Женщина опасается дедовщины и добавила, что после этого инцидента сын стал «сухо» с ней общаться, что показалось ей странным, но причины этого он ей не называл.

«Мне он сказал, что у него ОРЗ, а ей (девушке) отправлял фотографии, где у него лицо порезанное, что его кто-то ночью <...> Было видно, что он что-то скрывает», – рассказала мама рядового изданию «Подъем».

16 декабря женщина узнала о случившемся от сына. Тот в беседе заявил, что «что-то он лишнее наговорил и поэтому вот такое сделал». Причем речь не шла о конфликте с девушкой, подчеркнула она. Отношения Ивана с ней она описала положительно, а также отрицательно ответила на вопрос о том, были ли у ее сына нервные срывы или совершал ли он подобные поступки раньше.

В комментарии Telegram-каналу Mash девушка Шурмелева выразила недоумение произошедшим и настаивает, что не понимает, почему он так поступил.

«У него просто, я не знаю, «крыша» поехала, видимо», – заявила она.

«КП» узнала от этой же девушки, что та обнаружила переписки своего молодого человека, в которых он делал комплименты подругам, когда смотрела его старые диалоги в социальных сетях. На тот момент они уже состояли в отношениях. В конце разговора, как она предполагает, Иван неправильно ее понял.

«Я не против, чтобы он делал комплименты девочкам, с которыми я знакома, но их я не знаю. Я спокойно сказала, что мне обидно очень. Он потом начал написывать и извиняться. Я сказала, что не хочу пока разговаривать. Он подумал, что это конец отношений», – рассказала она, добавив, что в армии Ивану не нравилось.

Сейчас молодые люди помирились, пишет Telegram-канал SHOT, публикуя переписку, предположительно, Ивана и его девушки. В сообщениях новобранец признается любимой, что «думал, что потерял тебя из-за своего поганого рта», а зашить рот решил как напоминание, что «я должен фильтровать [свои слова] конкретно».

«Зачем? Наказать себя, что ли. Я знаю, что не надо было делать этого. Но я просто никогда в таком состоянии не был. Иначе я бы просто убился», — объяснил Шурмелев.

Издание также поговорило с матерью девушки Шурмелева Еленой Лысенко. Та охарактеризовала возлюбленного своей дочери как спокойного, веселого и оптимистичного человека. Женщина не верит, что ее дочь могла довести молодого человека до такого поступка, потому что та «не скандалистка и не истеричка».

В войсковой части, где случилось происшествие, проводится служебное расследование. Командование части поставлено в известность.