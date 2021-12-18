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Общество

По «судакским делам». За что задержали бывшего вице-премьера Крыма

СМИ: бывшего вице-премьера Крыма Серова задержали после нескольких лет розыска

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Владимир Серов, экс-зампред правительства Крыма и бывший сити-менеджер Судака, задержан. Он находился в розыске с апреля 2019 года. По данным СМИ, ему инкриминируется «обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Расследование связано с выделением земельного участка в курортной зоне Судака. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Краснодарском крае в субботу задержали экс-зампреда совета министров Крыма, бывшего сити-менеджера города-курорта Судак Владимира Серова. Об этом 18 декабря сообщили источники «Интерфакса» и «Крыминформа».

По их данным, в ближайшее время Серова доставят в Ростов-на-Дону, а уже оттуда перевезут в Крым, где им будут заниматься правоохранительные органы. Ожидается, что там проведут необходимые следственные действия с его участием.

Кого задержали

О том, что Серов стал фигурантом уголовного дела и находится в розыске, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в апреле 2019 года. Претензии к экс-чиновнику, как указал руководитель региона, касались его деятельности на посту главы администрации Судака.

Интересно, что Серов длительное время работал мэром Судака в тот период, когда Крымский полуостров еще находился под юрисдикцией Украины. После событий 2014 года он стал сити-менеджером города.

В июле 2017-го его назначили вице-премьером правительства республики. Серов курировал энергетику, ЖКХ и транспорт, но проработал на этом посту менее года — он уволился с госслужбы в конце марта 2018 года. Аксенов говорил тогда, что «есть вопросы в части эффективности» работы Серова.

За что задержали

Официальных данных ни о самом факте задержания, ни о фабуле уголовного дела в отношении экс-чиновника, пока не приводится. Источники утверждают, что речь идет об «обещании или предложении посредничества во взяточничестве» (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

По этой части статьи Уголовного кодекса России Серову грозит штраф до 3 млн рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до 60-кратной суммы взятки) либо лишение свободы на срок до семи лет (со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового) и с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до пяти лет или без такового.

Сообщается, что Серов скрывался от следствия несколько лет. Бывшего вице-премьера разыскивали, как заявлял Аксенов, по «судакским делам».

По данным СМИ, расследование связано с выделением земельного участка в курортной зоне Судака в то время, когда Серов руководил администрацией города.

Кого еще задержали

Добавим, что после ухода Серова в отставку ответственным за реализацию федеральной целевой программы развития Крыма стал вице-премьер Виталий Нахлупин. Аксенов поручил ему контролировать транспорт и работу госстройнадзора. В октябре 2018 года Нахлупина задержали по подозрению в получении взятки. Следственные действия продолжаются в отношении ряда должностных лиц и структур.

В январе 2017 года в Симферополе арестовали зампреда правительства Крыма Олега Казурина. Его обвинили в получении взятки в размере 27 млн рублей. Следствие полагает, что с августа по декабрь 2016 года чиновник получил через посредника часть взятки за содействие в заключении контракта на строительство жилья на полуострове. В июне 2018-го Казурина приговорили к 11,5 годам колонии.

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