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Общество

COVID-сертификат в импланте под кожей: это удобно или опасно?

В Швеции гражданам начали вживлять под кожу чипы с COVID-паспортами

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В Швеции становятся все более популярны микрочипы, которые подтверждают, что их обладатель сделал прививку от коронавируса. Такой чип вживляют прямо под кожу, для организма человека он безвреден. С помощью импланта в теории можно делать многое, например купить кофе, сделав всего лишь взмах рукой, или использовать его в качестве пропуска на работу. Однако некоторые специалисты обеспокоены, что из-за чипов конфиденциальная информация о человеке окажется в опасности.

Микрочипы, которые можно вводить под кожу и передавать с их помощью различную информацию, появились в Швеции давно. Однако местные жители стали больше интересоваться ими и использовать как альтернативу QR-коду, когда в стране ужесточили ограничения для непривитых от коронавируса.

В отличие от большинства других стран, где с коронавирусом боролись жесткими карантинами, власти Швеции избрали другой путь. Долгое время ограничительные меры здесь были значительно мягче, чем у соседей, и в основном носили рекомендательный характер. Даже в пользе медицинских масок в стране сомневались, шведское агентство здравоохранения отмечало, что не верит в их «решающее значение». Впервые носить маски власти порекомендовали только в декабре прошлого года.

Однако в связи с ростом заболеваемости Швеции пришлось все же ужесточить меры. С начала декабря на мероприятия, в которых предполагается участие более 100 человек, можно попасть, только предъявив документ о вакцинации от коронавируса.

Шведская ежедневная газета Aftonbladet сообщила, что на этом фоне в Швеции возросло число людей, готовых вживить себе микрочип с паспортом о вакцинации.

Как работают микрочипы

Имплант разработала компания Epicenter. Чип размером не больше рисового зернышка вводят под кожу с помощью шприца. Процедура длится несколько секунд, почти безболезненна и, по словам разработчиков, безопасна. При необходимости имплант можно извлечь.

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Arnd Wiegmann/Reuters

В чипах используется технология Near Field Communication (NFC), такая же, как в кредитных картах при бесконтактных платежах или в мобильных телефонах. Имплантаты содержат информацию, которую могут прочитать другие устройства, но такие чипы не могут считывать информацию сами. Небольшой объем данных можно считать с чипа на близком расстоянии, информация передается с помощью электромагнитных волн.

Сама по себе технология не нова, но микрочипы, которые можно вживлять под кожу, появились не сразу. Epicenter создала рабочие версии устройства к 2015 году. Компания предлагает заменить имплантом множество других устройств связи. Например, в теории чип можно использовать в качестве кредитной карты, ключа или даже управлять с помощью него принтером.

«Конечно, помещение чего-либо в свое тело — довольно большой шаг, и поначалу подобное казалось даже мне чересчур. Но, с другой стороны, люди имплантируют в свое тело, например, кардиостимуляторы. А это гораздо более серьезная вещь, чем наличие небольшого чипа», — пояснял соучредитель и генеральный директор Epicenter Патрик Местертон.

Фирма предложила чипы собственным сотрудникам, многие из которых согласились вживить новые устройства. «Я хочу быть частью будущего», — рассказала сотрудница предприятия Сандра Хаглоф. Другие отмечали, что это очень удобно. В 2017 году компания даже проводила ежемесячную акцию, во время которой любой желающий мог получить чип бесплатно. Издание Euronews в январе 2021 года писало, что сейчас такой чип в Швеции можно установить примерно за 150 евро.

Имплант Epicenter вводят под кожу между большим и указательным пальцем. Как показывает свежее видео, опубликованное Aftonbladet, чип можно помещать под кожу разных частей тела, герои ролика демонстрируют его в действии в руке или в районе груди.

Местный житель Ханнеса Сджоблад, у которого чип находится под кожей тыльной стороны левой руки, рассказал Aftonbladet, что он содержит информацию о вакцинации. По его словам, данные можно считать даже мобильным телефоном. Он отметил, что чипы с COVID-паспортами стали популярны среди шведов.

Чем могут быть опасны микрочипы

Микробиолог из Стокгольмского Каролинского института Бен Либбертон предупреждает, что хакеры могут украсть информацию с таких микрочипов. Также их использование создает некоторые этические дилеммы, если в будущих версиях чипов будет содержаться, например, информация о вашем здоровье.

«С помощью чипа в теории можно получить данные о вашем здоровье, о местонахождении, как часто вы работаете, как долго вы работаете, когда делаете перерывы в туалет и тому подобное», — сказал специалист.

Либбертон отметил, что если такие данные будут собирать с помощью чипов, возникнет большой вопрос, как они хранятся, кто их использует и с какой целью.

Между тем управляющий директор Европейского форума «Будущее конфиденциальности» Роб ван Эйк отмечал, что компании, производящие чипы, работают над тем, чтобы импланты действительно содержали информацию о здоровье. Это будет полезно в случаях, если кого-то доставят в больницу без сознания. Фельдшер сможет просканировать чип и получить информацию об аллергии или ранее перенесенных заболеваниях.

Эйк отметил, что теоретически чип также можно «использовать таким образом, чтобы выделить вас из толпы», если вы носите чип, а окружающие нет. Он считает, что нужно отрегулировать законодательство в этой сфере. «Сейчас мы работаем в серой правовой зоне», — сказал он.

По его словам, на начало 2021 года такая технология существовала как минимум в 20 странах. Компания BioTeq в Великобритании имплантировала микрочипы примерно 250 людям. По данным AFP, с 2015 по 2018 год около 3 тысяч шведов вставили крошечные чипы в свои тела. Исследователь цифровых культур Моа Петерсен в декабре сообщил, что уже около 6 тысяч человек в Швеции вживили себе чип.

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