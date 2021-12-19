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Общество

Как в 1986-м: в детсаду Казахстана разыграли сценку расстрела студента

В Казахстане дети в садике изобразили, как советские солдаты расстреляли студента

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В Казахстане к 30-летию независимости страны в детском саду города Семей поставили сценку, изображающую, как советские солдаты казнили участников декабрьских беспорядков 1986 года в Алма-Ате. Тогда местная молодежь вышла на улицы, требуя, чтобы регион возглавил уроженец Казахстана. Эти события вошли в историю как один из первых массовых митингов в СССР. В итоге протест был жестко подавлен.

В сценке из казахстанского детского садика показано, как советская власть допрашивает, а потом расстреливает демонстранта в залитой кровью одежде с перевязанной головой. Все участники — маленькие дети. Видео постановки выложил Telegram-канал Readovka. На записи видно, что в мини-спектакле участвовали пятеро мальчиков, со стороны за ними наблюдала воспитательница.

События в сценке развиваются так: сначала двое детей, подталкивая раненого «демонстранта» игрушечными автоматами, приводят его к военному начальнику и ставят на колени. Тот сидит в схематично воссозданной комнате для допросов — за столом, заваленным бумагами, с настольной лампой. Ребенок, играющий главного военного, кричит на «демонстранта», бьет кулаком по столу и отшвыривает стул. Вся постановка идет на казахском языке. Перед «расстрелом» приговоренный произносит пафосный монолог, после чего «солдаты» стреляют в него из автоматов.

Что случилось в декабре 1986-го в Алма-Ате

Декабрьское восстание 1986 года имеет большое значение для Казахстана. Здесь его называют также «Желтоксан», от казахского «Желтоқсан көтерілісі» — «Декабрьское восстание».

К тому моменту в обществе давно нарастал конфликт между казахами и русскими. Русские постепенно занимали крупные города, казахам, особенно не знающим русского языка, становилось все сложнее получить руководящую должность. В 1987 году даже прошло заседание, посвященное казахскому национализму, где обсуждались вопросы межнациональных взаимоотношений и массовых беспорядков. Последней каплей стало назначение партийного лидера республики — партия поставила на его место секретаря Ульяновского обкома КПСС Геннадия Колбина. Местные жители были возмущены тем, что Колбин раньше не имел никакого отношения к Казахстану, и потребовали заменить его человеком, для которого Казахстан является родным.

Протесты прошли с 17 по 18 декабря. Постепенно они становились все ожесточеннее и переросли в массовые беспорядки. По опубликованным в Казахстане данным, правоохранительными силами было задержано 8,5 тыс. человек, получили тяжелые телесные повреждения (в основном черепно-мозговые травмы) более 1,7 тыс. человек.

Осудили по итогам протестов 99 человек, но только двоих приговорили к смертной казни. Как полагает Readovka, с одного из них, студента Кайрата Рыскулбекова, авторы постановки в детском саду Семея и взяли образ демонстранта. Этого студента обвинили в убийстве погибшего во время протестов дружинника и нанесении телесных повреждений милиционеру. Рыскулбеков вину в убийстве не признал. «Бог мне свидетель – я не убийца!», — написал он в прощальном письме родным. Его приговорили к расстрелу, но заменили приговор двадцатью годами лишения свободы. По дороге к месту отбывания наказания Рыскулбеков умер в тюрьме Семея (тогда город Семипалатинск). По официальной версии, он покончил с собой, но есть и предположения, что его убил сосед по камере, рецидивист, по заданию МВД. В 1996 году Рыскулбекова наградили званием народного героя. В Семее ему установлен памятник.

Как уживаются русские и казахи в Казахстане сейчас

Отношения между двумя народами остаются напряженными. Доказательство тому, например, так называемые «языковые патрули» в Казахстане, которые получили известность летом. Тогда местные националисты заходили в магазины и государственные учреждения и проверяли знание казахского языка работниками. Тех, кто казахский не знал, заставляли на камеру извиняться. Глава Россотрудничества Евгений Примаков тогда заявил, что казахстанские власти «с опаской относятся к своим националистам и стараются лишний раз их не раздражать».

Еще одно громкое событие, связанное с национальной рознью, произошло в Казахстане прошлым летом. В августе казахского правозащитника и общественного деятеля Ермека Тайчибекова приговорили к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом стало его интервью изданию «Царьград», где Тайчибеков рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей.

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что антирусские националисты в Казахстане все чаще появляются в высших эшелонах власти и «занимают все больше пространства».

«Сейчас они в администрации президента, парламенте, правительстве. Пока их не большинство, но эти отдельные персонажи тащат единомышленников. Там, где появился один, через год-два их будет десять», — считает эксперт.

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