«Опасные дураки». Песков поделился мнением об антиваксерах

Высокая смертность от COVID-19 гнетет и президента РФ, и всех, кто работает в правительственном штабе. Об этом 19 декабря рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что умирают в том числе и сотрудники администрации главы государства, и их родственники. Безопасность самого Владимира Путина обеспечивается должным образом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал агитирующих против вакцинации от коронавируса «опасными дураками». В эфире телеканала «Россия-1» его и других чиновников попросили одним словом охарактеризовать людей, которые сами отказываются от прививки, и призывают к этому же других. Песков: Путина гнетет высокая смертность от COVID-19 Президента России Владимира Путина гнетет высокая смертность людей от коронавируса, об этом заявил его... 19 декабря 18:00

«Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — полагает представитель Кремля.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко считает такую агитацию «неразумными действиями».

По оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, так поступают «люди, пораженные страхом».

Мнения врачей

Аналогичный вопрос задали и медикам. Так, главврач горбольницы №52 Москвы Марьяна Лысенко назвала антипрививочников неразумными. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказался давать какие-либо оценки, призвав антиваксеров «доверять проверенным источникам».

Главврач горбольницы №67 Андрей Шкода назвал это явление «воинствующим невежеством».

«Идиоты», — ответил заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации столичной больницы №52 Сергей Царенко. «Для этой группы он будет легкой историей». Ученые собирают данные об «омикроне» Тяжелее всего могут переносить «омикрон»-штамм коронавируса те, кто еще не болел COVID-19 и не... 18 декабря 19:44

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов считает антипрививочников «информационными террористами».

«Он же Путин, кто его заразит?»

В той же программе Песков констатировал, что сотрудники администрации президента РФ и их родственники умирают от последствий коронавируса.

«Какую-то часть людей стараемся переводить на дистанционную работу», — добавил он. Пресс-секретарь главы государства уверен, что самого Владимира Путина коронавирусом никто не заразит: «Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?».

По его словам, безопасность президента обеспечивается должным образом на случай внештатной ситуации. «Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе — именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую», — отметил Песков.

Он добавил, что Путин, будучи «ответственным гражданином Российской Федерации», привился, ревакцинировался и проверил на себе эффективность назальной вакцины.

Высокая смертность

«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет, и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность, действительно, высокая, это трагедия, потому что, действительно, каждый день умирает уже на протяжении долгого времени — каждый день мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», — констатировал представитель Кремля. Песков усомнился в возможности заразить Путина COVID-19 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус... 19 декабря 18:00

За последние сутки в стране выявили 27 967 заразившихся коронавирусом, от последствий COVID-19 скончались 1 023 человека.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,91%, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

По состоянию на 18 декабря 2021 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 43,06% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data). Песков назвал противников вакцинации от COVID-19 «опасными дураками» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое отношение к противникам вакцинации от... 19 декабря 18:00

Как отмечают социологические службы, большинство россиян перестало бояться заразиться коронавирусом. «53% россиян его не боятся, но 45% опасаются. Самый пик этих страхов приходился на осень 2020 года. Сегодня люди уже привыкли жить с коронавирусом. И сейчас такого страха, какой был в прошлом году, уже нет, хотя цифры на самом деле намного страшнее.

Мы свыклись, что люди умирают. Появился фатализм.

На этом фоне «выздоровела» прививочная кампания. Стало меньше отрицания прививок. Если весной против вакцинации было более 60% россиян, то сейчас всего 36%. При этом количество вакцинированных с начала года выросло в несколько раз — до 46%», — утверждает социолог Денис Волков.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России зарегистрировали 10 214 790 случаев инфицирования, выздоровел 8 984 921 человек, умерли 297 203.