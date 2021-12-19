«Посмотрим на эффективность». Начнут ли в России штрафовать за отказ от вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России изучают опыт других стран по введению штрафов для отказавшихся от вакцинации. В Европе такие решения уже приняты в Греции и Австрии, где максимальный штраф может достигать €7200. При этом ранее в Кремле исключали, что подобные меры могут быть введены в РФ.

Российские власти не исключают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ведомство изучает опыт других стран, где уже внедрена такая практика.

«Посмотрим, насколько он [метод] эффективный, насколько применимый», – заявила она в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

В России кампания по массовой вакцинации населения стартовала в январе нынешнего года. С тех пор, согласно данным оперативного штаба, полностью привились 70 831 362 гражданина, 76 523 086 прошли иммунизацию первым компонентом вакцины. Коллективный иммунитет в стране превышает 58%. В Европе еще не привиты 150 млн человек. Их заставят В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации для всех категорий граждан, причем... 01 декабря 20:32

В ряде регионов РФ при этом введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, преимущественно – для сотрудников социально значимых сфер и пожилых лиц старше 60 лет. За отказ от иммунизации без веской причины Роспотребнадзор и Роструд рекомендуют работодателям отстранять работников от занимаемой должности без сохранения заработной платы.

Стран, в которых правительства внедряют систему штрафов для отказников от вакцинации, в последние месяцы становится все больше.

Так, в Греции с середины января людей в возрасте 60 лет и старше, которые отказываются от прививки, ежемесячно будут штрафовать на €100. В стране около 63% граждан уже получили вакцину, однако эта мера объясняется тем, что более 520 тыс. человек старше 60-ти остаются непривитыми.

В феврале еще более радикальные меры вводит Австрия. Там за отказ от укола против коронавируса человеку теперь будет грозить судебное разбирательство и штраф в размере €3600 (€7200 при игнорировании уведомлений властей) или лишение свободы до четырех месяцев. Закон будет распространяться на всех проживающих в стране граждан старше 14 лет. Таким образом, Австрия стала первой европейской страной, объявившей всеобщую обязательную вакцинацию. Сейчас в стране вакцинировано 68% населения.

На Северной территории Австралии еще в октябре приняли решение штрафовать работников некоторых сфер торговли, парикмахеров и всех тех, кто тесно контактирует в обществе при исполнении своей профессиональной деятельности. Причем кроме штрафа в размере $3700 невакцинированного сотрудника было постановлено незамедлительно увольнять.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен открыто заявляла, что считает обязательную вакцинацию целесообразной мерой в связи с распространением в мире нового штамма COVID-19 «омикрон». Так или иначе, ЕК пока не выступает с соответствующим предложением к странам-членам Евросоюза. Штраф до €7,2 тыс. или месяц тюрьмы: в Австрии обсуждают обязательную вакцинацию Австрия первой из стран Евросоюза может ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививки станут... 30 ноября 10:17

Неясно, какое решение в итоге будет принято в Германии. Новый канцлер ФРГ Олаф Штольц выступает за всеобщую обязательную вакцинацию, объясняя это возросшей смертностью на фоне четвертой волны коронавируса. Сейчас в Германии не прививают в обязательном порядке даже определенные группы граждан, а лишь вводят ограничения для них. Штольц считает, что, в первую очередь, вакцинировать необходимо медицинский персонал и подопечных домов престарелых.

В России неоднократно заявляли, что планов по освоению западного опыта в контексте введения штрафов для противников вакцинации у властей нет.

30 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз исключил, что меры аналогичные австрийским могут быть применимы в РФ.