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Общество

«Истинное лицо фанатиков». Радикалы избили в Лондоне белорусского дипломата

МИД Белоруссии сообщил о нападении на посольство в Лондоне

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МИД Белоруссии заявил, что группа радикалов атаковала белорусское посольство в Лондоне. Хулиганы испортили фасад здания, а затем напали на белорусских дипломатов, которые приехали к дипмиссии. Одного из сотрудников посольства серьезно избили, ему понадобилась помощь медиков. МИД обвинил в нападении эмигрантов и потребовал от Великобритании тщательно расследовать инцидент.

Нападение произошло в воскресенье вечером. Как говорится на сайте МИД Белоруссии, одному белорусскому дипломату после столкновения с радикалами потребовалась срочная медицинская помощь.

«В учреждении здравоохранения [у него] диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — указало министерство.

После нападения радикалы попытались скрыться от прибывшей полиции. Дипломатическая полиция Лондона смогла задержать часть из них. «Установлено, что [эти] лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея» («Надежда»)», — говорится в сообщении.

МИД Белоруссии считает, что случившееся показывает «истинное лицо и методы» фанатиков, которых «ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих».

В связи с нападением в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Великобритании, ему заявлен решительный протест. Белорусская сторона потребовала у британских властей провести тщательное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Полиция британской столицы сообщила, что расследует происшествие. «Полиция была вызвана около 19:40 в воскресенье, 19 декабря. Сообщалось о беспорядках у посольства Белоруссии. Сотрудник [посольства], по сообщениям, был атакован и получил травму лица», — указал Скотленд-Ярд.

В связи с беспорядками полиция задержала около белорусского посольства одного человека. Он находится под стражей.

В объединении белорусов Великобритании «Надзея» нападение на посольство назвали «отвратительным» и опровергли свою причастность.

«Надзея» не имеет никакого отношения к отвратительному вчерашнему происшествию. Более того, мы «чат-суполка («суполка» с белорусского переводится как «сообщество»)» соотечественников, проживающих в Великобритании. Мы освещаем акции, но не являемся организаторами каждой. Мы не знаем, кто устроил провокацию», — пояснило объединение изданию Zerkalo.io.

Организация «Белорусское народное посольство» в Великобритании, сформированная сторонниками белорусской оппозиции, сообщала, что накануне у здания посольства Белоруссии в Лондоне прошла протестная акция в поддержку политзаключенных в Белоруссии. О каких-либо столкновениях в сообщении не говорится.

Видео предполагаемого конфликта опубликовал белорусский журналист и экс-редактор Telegram-канала Nexta Тадеуш Гичан. Запись сделана ночью, в конфликте участвует группа мужчин, один из которых бьет ногой своего оппонента.

Власти Белоруссии не первый раз обвиняют Запад в том, что он поддерживает и называет «мирными протестующими» радикалов, которые устраивают протесты против Минска. Так, белорусские официальные лица неоднократно обвиняли зарубежные страны в поддержке протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов 2020 года. Тогда выступления оппозиции были жестко подавлены белорусскими силовиками, что осудили на Западе. В то же время на Западе опровергали обвинения Минска о раскачке обстановки внутри Белоруссии и разжигании протестов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал, что западные страны «в открытую» финансируют массовые протесты в стране. «Финансирование беспорядков — это и есть разжигание [беспорядков]», — предупредил президент. В ноябре Лукашенко сообщил, что, поощряя протесты в Белоруссии, Запад пытался «замкнуть пояс» вокруг России.

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