«Заражает даже привитых». ВОЗ назвала опасные свойства «омикрона»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что предположения о повышенной заразности «омикрон»-штамма коронавируса подтвердились. Он предупредил, что от заражения в этом случае может не защитить даже приобретенный ранее иммунитет. В ВОЗ также сообщили, что от COVID-19 в этом году умерло больше людей, чем от малярии, туберкулеза и ВИЧ вместе взятых.

Гебрейесус заявил, что у ВОЗ есть «убедительные доказательства» того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта» – штамм коронавируса, который и так отличался повышенной заразностью.

«И более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться [коронавирусом]», — предостерег директор во время брифинга. Биолог рассказала о способности «омикрона» запускать смертельные болезни Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова... 20 декабря 09:28

Глава ВОЗ также уточнил, что с начала 2021 года по всему миру от коронавируса умерли более 3,3 млн человек. Таким образом, COVID-19 в этом году унес больше жизней, чем в прошлом году ВИЧ, малярия и туберкулез вместе взятые. Еженедельно от коронавируса умирают около 50 тысяч человек, отметил Гебрейесус. По словам гендиректора, эти данные не учитывают «смерти, о которых не поступают сообщения», а также «миллионы смертей вследствие сбоев в работе служб здравоохранения» из-за пандемии.

Глава организации уверен, что в предстоящие новогодние праздники число новых заболевших и смертей среди заразившихся вырастет. Гебрейесус предупредил, что это может перегрузить системы здравоохранения. Глава ВОЗ призвал «принять трудные решения по защите себя и других» от болезни. Он попросил при необходимости перенести или отменить праздничные мероприятия.

В то же время Гебрейесус заявил, что 2022-й может стать годом окончания пандемии. «2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии», — заявил он. В Центре Гамалеи предположили, что «омикрон» поможет закончить пандемию Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение «омикрон»-штамма... 04 декабря 16:34

Согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире коронавирусом заразились больше 274 млн человек. Умерли более 5 млн из них.

Омикрон-штамм коронавируса, который вызывает новые опасения, британские ученые выявили в ЮАР в конце ноября. Специалисты заявили, что он содержит 32 мутации, что может повысить его заразность и устойчивость к вакцинам. ВОЗ подтверждала, что у «омикрона» зафиксировано «беспрецедентное» количество мутаций, ряд которых «вызывает обеспокоенность».

В декабре ВОЗ признала, что «измененный антигенный профиль белка штамма» способен снизить эффективность существующих вакцин против коронавируса. В то же время организация отметила, что предварительные данные указывают на меньшую опасность «омикрона» по сравнению с «дельтой». Большинство зараженных переносили новый тип вируса легко или бессимптомно.

Однако ВОЗ призывала пока не делать окончательных выводов. В организации отметили, что не везде в мире ученые могут детально изучить случаи заболевания COVID-19, а это значит, что нельзя быстро проанализировать влияние нового варианта вируса. Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело переносят «омикрон» Вирусолог Павел Волчков заявил, что штамм «омикрон» наиболее опасен для невакцинированных и... 18 декабря 19:45

В российском центре им. Н. Ф. Гамалеи просили не делать преждевременных выводов. «Безответственно заявлять, что это «легкий» штамм», — указал замдиректора центра Денис Логунов.

Он подтвердил, что люди, у которых есть иммунитет против коронавируса, могут заразиться «омикроном». Однако, пояснял директор, «иммунные люди» перенесут заболевание в легкой форме. Логунов указал, что омикрон-штамм может быть опасным для пожилых либо тех, кто не еще переболел коронавирусом и не привился от инфекции.

О том, что «омикрон» может помочь завершить пандемию, до ВОЗ уже говорили российские специалисты. Вирусолог, профессор центра Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснял, что больше количество мутаций «омикрона» может сделать его ген нестабильным.

«Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. <...> Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикроном»», — заключил эксперт.

«Омикрон» в России

Впервые выявленный в Африке, «омикрон» быстро распространился по миру. К 18 декабря его обнаружили в 89 странах. ВОЗ сообщала, что число новых случаев заболевания «омикрон»-штаммом удваивается в течение полутора-трех дней.

В России зараженных новым штаммом впервые зарегистрировали в начале декабря. «Омикрон» завезли в страну россияне, прилетевшие из ЮАР. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 16 декабря, что всего омикрон-штамм пока выявили у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Штамм «омикрон» назвали живой вакциной Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии... 07 декабря 14:20

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 17 декабря сообщил, что пока тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом в стране не зафиксировано.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 16 декабря отметила, что последовательного распространения «омикрона» в России не зафиксировано. Она пояснила, что этому способствует то, что всех зараженных новым штаммом сразу изолируют. «Конечно, последовательное распространение «Омикрона» у нас вполне реально, хотя бы по той причине, что распространение его в мире очень широкое. Мы делаем все возможное, чтобы остановить этот процесс, но исключить такую вероятность, увы, ни одна страна в мире сейчас не может», — указала Попова.