Уставший после двух недель работы сотрудник сжег гипермаркет в Томске

Полиция задержала мужчину, поджегшего гипермаркет в Томске. Огонь охватил все здание, площадь пожара составила порядка 5 тыс. квадратных метров. Для тушения огня к нему подогнали пожарный поезд. Поджог в отделе фейерверков по предварительной версии устроил недавно устроившийся на работу сотрудник магазина, он облил пиротехнику для Нового года горючим. По предварительным данным, 33-летний томич сделал это, потому что устал работать. Он может сесть на пять лет.

Пострадавших в результате пожара в гипермаркете «Лента» в Томске нет, из здания эвакуировали почти 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

«Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. На месте работают пожарные», — заявили в «Ленте».

По состоянию на 16.26 мск пресс-центр «Ленты» не содержал на своей странице никакой информации.

По данным МЧС Томской области, огонь охватил все здание гипермаркета – порядка 5 тыс. квадратных метров. Кровля его частично обрушилась – на площади 3,5 тыс. кв. м. Движение автомобилей возле ТЦ было остановлено полицией. В МЧС сообщили, что на месте работают 24 единицы техники, 76 человек личного состава, а также поисково-спасательная служба и скорая помощь.

Telegram-канал «Инцидент Томск» сообщает, что пожар произошел в результате поджога. Виновника пожара уже задержали, им оказался сотрудник компании-подрядчика гипермаркета, заявляет канал без указания источника.

SHOT сообщает, что виновником является некий Александр Шнайдер. «Мне надоело там работать! Я взял на полке «Уайт-спирит», облил пиротехнику и поджег», — приводит его слова Telegram-канал. Устроился он на работу лишь две недели назад.

По данным ГУ МВД по Томской области, предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. «Причины своего поступка он внятно пояснить не смог», — отметили полицейские.

«Пироман облил новогодний отдел жидкостью для розжига и подпалил товар. По словам сотрудников, он устроил пожар из-за увольнения... признал вину», — говорится в сообщении «Инцидент Томск».

По словам одной из сотрудниц гипермаркета, огонь начался в отделе фейерверков.

«Видели люди, что наемный работник – то ли наркоман, то ли кто – чем-то облил и поджег там фейерверки, и началось! Мы работаем, где пекарня и кулинария, услышали стрельбу, вышли и увидели, что фейерверки стреляют», — заявила женщина.

По словам журналистов портала vtomske.ru, район около пожара сильно заволокло густым черным дымом.

Движение авто перекрыто вблизи «Ленты» в Томске из-за пожара. Скапливаются пробки https://t.co/IiVrumKqns pic.twitter.com/6lghczLryl — Новости vtomske.ru (@vtomskeru) December 21, 2021

Сгоревший гипермаркет был открыт в 2016 году. Общая площадь магазина – 9400 кв. м. Строительство сопровождалось конфликтом с мэрией города, поскольку работы начались без разрешения. Подрядчику пришлось демонтировать колонны и перекрытия до получения нужных для работ документов.

Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Евгений Корчаго предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что поджигатель может сесть в тюрьму на пять лет.

«Предусмотрена уголовная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Предусмотрены и исправительные работы до пяти лет.

Плюс в рамках гражданского процесса на него будут возложены все убытки и тот ущерб, который понесли и собственники здания, и арендаторы. Они могут подавать в суд на поджигателя, суд взыскивает сумму», — пояснил Корчаго.

Адвокат также обратил внимание, что ущерб от пожара в Томске, скорее всего, будет исчисляться огромными суммами.

«В данном случае если у гражданина ничего нет, то и взять нечего. Учитывая масштабы происшествия, я думаю, что ответственность будет в виде реального лишения свободы», — предположил юрист.