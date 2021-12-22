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Общество

«На Каспии почти не осталось осетрины. Все выловили браконьеры»

В Союзе осетроводов рассказали, чем опасна браконьерская черная икра

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В Новосибирске задержали местных жительниц, которые продавали из-под полы 35 кг незаконно добытой черной икры и 100 кг мяса осетровых. В среднем за год объем нелегального рынка черной икры составляет около 150 тонн, тогда как законно добывается лишь чуть более 50 тонн, сообщили «Газете.Ru» в Союзе осетроводов. Потребление икры, добытой браконьерским промыслом, опасно для здоровья, предупреждают производители: нелегалы, как правило, не обрабатывают рыбу должным образом и не соблюдают санитарные условия, из-за чего в ней могут находиться паразиты и вредные консерванты.

Контрабанда и незаконный вылов

В России общий объем нелегального рынка черный икры ежегодно почти в три раза превышает обороты законной добычи и продажи, констатировал в беседе с «Газетой.Ru» президент Союза осетроводов Александр Новиков.

«До сих пор объем черного рынка достаточно велик. При этом часть этого рынка браконьерская икра, которая была добыта в дикой природе. Часть — это продукция, которая поступает к нам контрабандой через границу, например, из Китая. Затем она здесь перефасовывается и выдается за российский продукт», — сказал он.

Браконьерство по вылову осетровых пород ради икры с каждым годом начало расти после 90-х годов. По данным Росстата, в 2020 году в России произведена почти 51 тонна черной икры, а импортировано более 13 тонн. На мировом рынке оборот этой продукции составляет примерно от 350 до 450 тонн в год.

«Браконьерство расцвело махровым цветом и наращивало бы объем еще сильней, но на Каспии, где раньше больше всего добывали икру, почти не осталось рыбы, ее всю выловили браконьеры», — рассказал эксперт.

Сейчас основными регионами, в которых нелегально убивают осетровых, стали Дальний Восток и Сибирь — реки Амур, Лена, Обь и Иртыш.

Цены на черную икру за последние восемь лет кардинально не потерпели изменений — рост составил всего около 5%. «На все остальное, в отличие от черной икры, [цены] повысились в России: на красную, щучью икру», — добавил глава Союза.

Средняя стоимость черной икры от официального производителя варьируется от 30 до 150 тыс. рублей за 1 кг в зависимости от вида рыбы из которой ее получили. На черном рынке же цены разные, но приобрести деликатес можно значительно дешевле — от 20-25 тыс. за кг в зависимости от региона, следует из открытых источников.

«Контролируют все»

Методы по добыче икры у браконьеров и официальных производителей отличаются. При выращивании рыбы на фермерском хозяйстве за ней осуществляется уход, контроль качества содержания и здоровья, что строго отслеживает ветслужба, пояснил «Газете.Ru» хозяин одного из таких предприятий Евгений Наумов.

«Фермерское хозяйство — выращиваем осетров, в целом для этого ничего особенного не нужно — оборудование и договор с ветслужбой. Если все есть, то вперед. Ветеринары контролируют все: условия выращивания, качество рыбы и ее перемещение», — уточнил он.

Рыбу на ферме культивируют по технологии замкнутого цикла, то есть икру оплодотворяют, выращивают мальков, которые снова дают икру.

Основным методом добычи икры на предприятиях считается «дойка» — способ при котором рыба остается жива. После «родов» осетровых осматривают и дают витамины. Кроме этого, каждая рыба на ферме имеет собственный чип, который вшивается в плавник, и он позволяет не только отследить историю ее «доек», но и определить от какого осетра икра в банке.

«В аквакультуре часть рыбы убивается, а часть нет. В основном, в России, большая часть рыбы не убивается — икра добывается при жизни, — подчеркнул Новиков. — Браконьеры же по обыкновению убивают рыбу».

Бактерии, паразиты и консерванты

Эксперты отмечают, что икра, купленная у подпольщиков, может серьезно навредить здоровью — добывают и хранят ее в антисанитарных условиях.

«Существует в основном две проблемы: первая — она производится в антисанитарных условиях как правило и там могут быть любые бактерии: начиная от кишечной палочки и сальмонеллы и заканчивая всем, чем угодно», — пояснил Новиков.

Эксперты предупреждают, что в рыбе также могут находится паразиты. «Если рыба выросла в диких условиях, то она здорова, если нет в водоеме высокого содержания тяжелых металлов, паразитов. В этом случае опасность она может представлять только после смерти: при нарушении транспортировки или хранения», — уточнил Наумов.

Чтобы придать испорченной икре товарный вид, злоумышленники часто используют опасные консерванты, которые улучшают вкусовые качества и продлевают срок ее хранения — но такая практика небезопасна для потребителя.

«Из-за того, что она производится еще в кустарных антисанитарных условиях, очень часто используют консерванты, которые опасны для здоровья — они усиливают вкус, убирают пороки (привкусы — «Газета.Ru»), дают возможность храниться более долгое время. Они не могут хранить ее при нормальных условиях — икре нужно -2°C…-4°C, поэтому и добавляют лошадиную дозу консервантов», — отметил глава Союза осетроводов.

Занесены в Красную книгу

«Газета.Ru» направила запрос в Федеральное агентство по рыболовству и ее территориальное отделение по Амурской области, где, как утверждают эксперты, больше всего браконьеров, чтобы уточнить, как осуществляется надзор за незаконным выловом и убийством рыбы ради добычи икры. На момент публикации материала ответа не поступило.

В целом, согласно законодательству, вылов осетровых видов осуществляется только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства. Дело в том, что некоторые редкие виды осетровых занесены в Красную книгу и их вылов запрещен. В частности, это касается амурского, атлантического, русского, сахалинского, персидского, сибирского осетров, белуги, калуги, сахалинского тайменя, севрюги и шипа.

По статье 256.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами» предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Если злоумышленник убил данную рыбу, чтобы продать мясо либо икру, то наказание еще жестче — лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1,5 млн рублей.

Браконьеры, которые попадаются правоохранителям, также обязаны возместить причиненный преступлением ущерб, исчисляемый за один экземпляр водного биологического ресурса независимо от размера и веса. Так, калуга обойдется в 269 259 рублей, а амурский осетр — 160 456 рублей.

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