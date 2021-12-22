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Общество

Мэра Краснодара задержали за ружье

Мэра Краснодара обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

Администрация Краснодара
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан, в его доме проходят обыски. Градоначальника подозревают в получении взятки в виде охотничьего ружья стоимостью 1,6 млн рублей. По данным следствия, Алексеенко, ставший главой города месяц назад, в обмен на оружие подписал фиктивный документ, сертифицирующий некачественный многоквартирный дом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщается в пресс-релизе СК.

Назначен на свой пост Алексеенко был около месяца назад. Однако преступление, по версии следствия, он совершил в 2018 году, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края.

«Через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения <…> о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков», — говорится в релизе СК.

По данным Znak.com, в мэрии Краснодара сейчас проходят обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного чиновника.

Краснодарское отделение «Единой России» приостановило членство Алексеенко в партии.

«Решение принято в соответствии с уставом партии. <...> Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела», — сказано в сообщении пресс-службы ЕР.

Андрей Алексеенко возглавил краснодарскую горадминистрацию в 43 года. Перед этим он занимал должности замглавы Туапсинского района, замглавы Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, а также первого заместителя губернатора Кубани.

Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» (3-ей степени), а также почетными грамотами администрации Кубани за деятельность в должности замглавы Туапсинского района.

Вступая в должность мэра Краснодара, Алексеенко сделал курьезную оговорку.

«Нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы, профессионально и ответственно их решать. От нас ждут разговоров, а не конкретных дел», — приводили слова чиновника СМИ. В мэрии заявили, что Алексеенко случайно оговорился.

В 2015 году, будучи вице-губернатором, Андрей Алексеенко задекларировал годовой доход в 1,74 млн рублей. Ему принадлежали подземная парковка, а также доли земельного участка для коммерческих целей (площадью 317 кв. м) и магазина. Его жена владела внедорожником Toyota, двумя квартирами, долями трех земельных участков, жилого дома и трех магазинов.

В 2020 году замглавы региона задекларировал 3,3 млн рублей, доли двух участков земли (один – площадью 18 тыс. кв. метров) и семи нежилых зданий.

Жена Алексеенко за год заработала 14,5 млн рублей, лично она владела на тот момент двумя квартирами, участком земли и нежилым зданием площадью 571 кв. метр. В долевой собственности – десятком нежилых зданий и шестью земельными участками (один – площадью 12 тыс. квадратов).

Местное издание «Живая Кубань» сообщало, что на посту замглавы Туапсинского района Алексеенко играл роль «серого кардинала».

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