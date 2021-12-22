В Думу внесен законопроект о проверке кандидатов на получение оружия в ФСБ и МВД

Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» предложили ужесточить выдачу разрешения на огнестрельное оружие. Соответствующий законопроект внесен в Думу. Если его примут, кандидатов на получение такого разрешения будут проверять ФСБ и МВД. Эксперты отнеслись к инициативе скептически.

Один из авторов законопроекта депутат Александр Хинштейн призвал не относиться к оружию просто как к «мужскому аксессуару». В первую очередь, отметил он, оружие это – источник повышенной опасности. Внесенный в Думу законопроект Хинштейн назвал еще одним шагом «к наведению порядка в сфере оборота оружия».

«Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности», — уточнил он. Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота... 01 июля 13:53

Если во время проверки выяснится, что человек причастен к организованной преступности или намерен использовать оружие противозаконно, информацию об этом передадут в Росгвардию. Кандидат при этом разрешение на оружие не получит.

Однако, запрет будет действовать не вечно. Через год человек сможет снова попытаться получить разрешение на оружие.

Авторы законопроекта предлагают проверять и тех, кто уже владеет оружием.

Точный порядок проведения проверки определит правительство.

Хинштейн отметил, что отказ в разрешении на оружие можно будет обжаловать через суд. Кроме того, его законность сможет проверить прокуратура.

«На фоне, увы, участившихся чрезвычайных происшествий с оружием, не говоря о случаях т.н. «шутинга», государство обязано обеспечить защиту жизни и здоровья своих граждан, как высшей конституционной ценности», — пояснил Хинштейн. Москалькова предложила проверять здоровье у получивших лицензии на оружие Здоровье тех, кто получил разрешение на оружие, необходимо перепроверять, такое мнение высказала... 10 декабря 12:14

На самом деле, ФСБ уже проводит такие проверки, поэтому польза нового законопроекта не очевидна, говорил по поводу аналогичной инициативы от Росгвардии адвокат, член Федерации практической стрельбы Пермского края Илья Демин.

«И сейчас все это в ФСБ направлялось, поэтому там все это так долго и проверяется. И они и так дают заключение. Просто это не на уровне законопроекта, а на уровне внутреннего регулирования. Пока у меня ощущение сложилось, что все это к каким-то спискам больше привязывается, попал в список экстремистов или иноагентов – значит ты не можешь владеть оружием. Насколько это мешает расстрелам? Ну вряд ли», — сомневается эксперт.

По мнению Демина, чтобы не допустить появления школьных стрелков, в школах нужно создать реально работающие психологические службы.

Российские охотники отмечали, что для спасения ситуации нужно поменять систему получения единого охотничьего билета. Сейчас получить его слишком просто.

«Были времена, когда чтобы стать охотником надо обязательно было состоять в какой-то общественной организации. Когда человек под контролем общественности, то здесь итог будет и воспитание будет, и выявление будет таких неадекватных людей. Ведь раньше, чтобы стать охотником, надо было в обязательном порядке в течение двух лет пройти кандидатский стаж», – указал председатель правления Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин.

Он напомнил, что в то время после прохождения кандидатского стажа охотник должен был еще и получить рекомендации от двух старших коллег со стажем не менее 10 лет. Стрелявшему в московском МФЦ грозит пожизненный срок Мужчине, открывшему стрельбу в московском МФЦ, грозит наказание вплоть до пожизненного срока... 07 декабря 17:17

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя предложения по ужесточению контроля за оборот оружия, говорил, что этого все равно окажется недостаточно.

«Не всегда для осуществления такого рода атак используется огнестрельное оружие, используются подручные средства, бейсбольные биты, ножи, топоры, молотки, да все, что угодно, что находится под рукой. <...> Вопрос заключается в состоянии самого общества», — полагает Михайлов. По его мнению, в России уже достаточно отрегулирована сфера оборота легального оружия.

Сейчас в России можно получить разрешение на огнестрельное оружие для трех целей: охоты, спорта или самообороны. В последнем случае человек сможет купить оружие и хранить у себя дома, однако не сможет выносить его за пределы жилища и носить при себе.

Чтобы получить разрешение на оружие, необходимо пройти несколько этапов. Среди них – медицинская проверка. Следует пройти осмотр психиатра, нарколога и окулиста, а также сдать анализ на отсутствие в организме психотропов и наркотических веществ. Кандидаты также должны обучиться безопасному владению оружием.