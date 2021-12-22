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Общество

Секретный радиоинженер, создатель «Билайна» и филантроп – на 89-м году жизни умер Дмитрий Зимин

Сын основателя «Билайна» рассказал о смерти отца

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Дмитрий Зимин

Дмитрий Зимин

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Дмитрий Зимин известен, в том числе как основатель компании «ВымпелКом» (ей принадлежит сотовый оператор «Билайн»). Эта компания когда-то первой из российских фирм смогла разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Зимин заработал миллионы долларов — и направил их на благотворительность и поддержку отечественной науки. Главным его творением стал фонд «Династия». В 2015 году организацию признали в России иноагентом, после чего Зимин эмигрировал за границу, где умер на 89-м году жизни после долгой болезни.

Зимин умер в возрасте 88 лет в Швейцарии, сообщил его сын Борис Зимин в Facebook.

«Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — уточняется в сообщении.

Зимин-младший отметил, что его отец был «большим жизнелюбом» и прожил большую жизнь.

Журналист Сергей Пархоменко назвал умершего величайшем филантропом России. «Человек необыкновенного, уникального благородства и доброты. Совершенно бесстрашный», — подчеркнул журналист.

Венчурный инвестор, член совета директоров VEON Ltd, экс-президент МТС Василий Сидоров также отметил, что Зимин отличался неиссякаемым интересом к жизни. Сидоров добавил, что он прожил «яркую и значимую жизнь советского, российского интеллигента, инженера, предпринимателя».

От секретного радиоинженера до создателя «Билайна»

Зимин родился в 1933 году в Москве. Его отец умер спустя два года в лагере под Новосибирском. Как говорил сам Зимин, его арестовали за антисоветскую агитацию. Со стороны отца Зимин — потомок старообрядческого купеческого рода Зиминых. Однако такая родословная не помешала ему в будущем руководить секретными разработками в Радиотехническом институте. «Я состоялся по недосмотру советской власти», — говорил Зимин (в годы Хрущева его отца реабилитировали).

Радиотехникой Зимин начал увлекаться еще в 7-8-м классе. «Вначале был самодельный приемник, потом появилось слово «радиола». Проигрыватель с динамиком РД-10 — выставляешь его на окно, в переулочке танцуют, а ты им музыку, значит. Я потому и танцевать не научился — все время других обслуживал. Но каким уважением пользовался! Надо было поехать на Коптевский рынок, набрать резисторов, конденсаторов, ламп, потом сидеть, паять дни и ночи», — вспоминал он.

После школы Зимин закончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института. В 1962 году его пригласили работать в закрытый Радиотехнический институт. Больше 30 лет Зимин занимал в этом институте руководящие посты. В частности, участвовал в разработке наземной радиолокационной станции «Дон-2Н». Ее использовали для системы ПВО, которая должна была защитить от ядерного удара Центральный регион страны.

После развала СССР в 1991 году Зимин собрал внутри родного института группу экспертов, которые занялись разработкой сотовой телефонной связи. В 1992 году было создано акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», где Зимин стал президентом и генеральным директором. Сам он вспоминал те годы, как невероятное открытие новых возможностей.

«Билайн», «ВымпелКом» — это были десять фантастических лет. Такая сладостная каторга дни и ночи. Ребята, мы все можем! Это было потрясающе. <…> Фантастика! Я же перед этим 30 лет работал в военно-промышленном комплексе, и вдруг вот этот прорыв, свободный рынок. Это такой азарт, невероятнейший», — пояснял он.

Как пишет Forbes, сотрудничество с армией в годы работы в институте помогло Зимину. Военные отдали «ВымпелКому» один из многочисленных находящихся в их ведении диапазонов частот. Компания быстро росла, уже летом 1995-го «ВымпелКом» становится лидером московского сотового рынка (других в стране на тот момент почти и не было, кроме Санкт-Петербурга). В 1996 году «ВымпелКому» удалось стать первой компанией из России, которую включили в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи. Зимин вслед за этим стал одним из первых российских специалистов в области связи, который заработал сотни миллионов долларов на стоимости своих акций после размещения их на бирже.

В 2001 году Зимин покинул должность гендиректора «ВымпелКома». «Вымпелком» — мой любимый ребенок. Но дети растут и вырастают. И если ты их любишь, ты отпускаешь их от себя. <…> В какой-то момент я почувствовал, что ее перспективы больше, чем я могу переварить. Что мой стиль — это все-таки как бы партизанские действия, когда командование умещается в одной комнате и всех сотрудников ты знаешь в лицо. А что такое управление огромной машиной, работающей в соответствии с последним словом науки и техники?» — пояснял Зимин.

После этого он активно занялся благотворительностью. В 2002 году основал первый в постсоветской России некоммерческий семейный фонд социальных инвестиций «Династия». Организация должна была поддерживать и развивать российскую фундаментальную науку.

«Династия» занимается популяризацией, помогает издательству, дистрибуцией, как мы сейчас скажем научно-популярных книг. У меня какая-то наивная, я понимаю, детская мечта, я говорю: Господи! Если бы такие книжки прочла бы большая часть народу, мир бы мог стать другим», — объяснял Зимин.

Помимо издания просветительской литературы, фонд выплачивал гранты и стипендии ученым, кандидатам наук и учителям. Он также выделял полумиллионные гранты научным кружкам, школам и конкурсам по всей стране.

В 2015 году Минюст признал «Династию» иностранным агентом. Министерство заявило, что фонд не только имел зарубежное финансирование, но и занимался политической деятельностью. После этого Зимин закрыл фонд и уехал из России. В 2016 году вместе с сыном они основали международную некоммерческую организацию «Zimin Foundation», которая занимается поддержкой образования и науки в разных странах мира.

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