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Общество

«Я такая тварь». Что известно о трагедии с детьми в Саратовской области

Мать замерзших детей объяснила «ситуацию», в которой она оказалась

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Depositphotos
В Саратовской области задержали мать детей, обнаруженных в сугробе в 20-градусный мороз без верхней одежды. 8-летний мальчик погиб от переохлаждения, за жизнь его 5-летней сестры борются врачи. По словам женщины, причиной произошедшего стала поломка котла в частном доме, где проживала семья — она полагала, что ее дети погибли еще минувшей ночью, и скрылась. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мать двоих детей, найденных без верхней одежды в овраге в Аткарском районе Саратовской области, задержана правоохранительными органами. Ее сын погиб, а дочь находится в реанимации. Об этом в среду вечером, 22 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Дополнительная информация по трагедии в Аткарском районе: мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки», — говорится в сообщении. Уточняется, что выжившему ребенку оказывают всю необходимую помощь для стабилизации ее состояния.

Что произошло

СК ранее проинформировал, что двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения была доставлена в лечебное учреждение, ее состояние оценивается как критическое.

«Аткарским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области проводится проверка. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывались дети. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — отмечается в релизе ведомства.

Telegram-канал Mash сообщил, что семья переехала в Прокудино в прошлом году. «По словам местных, 8-летний Ваня и 5-летняя Аня из нормальной семьи. Но недавно родители развелись, а мама — 43-летняя Вера Зайцева — пыталась перевести их на домашнее обучение. В школе такое решение не одобрили, поэтому она забрала детей и уехала в неизвестном направлении. В ноябре вернулась, а сегодня утром написала классному руководителю сына, что он в школу не придет.

В обед прохожая обнаружила детей в сугробе. Они были без верхней одежды. Мальчик скончался от переохлаждения, за жизнь девочки прямо сейчас борются врачи», — отмечается в публикации.

Морозы в течение последних суток достигали в этом районе отметки в -20 градусов.

Проверку начала и областная прокуратура. На место происшествия выехал Аткарский межрайонный прокурор, пишет ИА «Регион 64».

«Установлено, что дети проживали в частном благоустроенном доме в полной семье. Семья на каких-либо учетах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала. По результатам проверки будет дана оценка исполнению родительских прав, а также надлежащему исполнению органами системы профилактики возложенных полномочий, рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — указали в ведомстве.

Глава региона Валерий Радаев поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову совместно с правоохранительными органами выяснить все обстоятельства и причины ЧП, передает ТАСС.

Что известно о матери

После сообщения в школу о том, что Ваня не придет на уроки, о мальчике забеспокоился директор, который позвонил матери. Она ответила, что «дети гуляют на улице», и прервала разговор.

Некоторое время женщину не могли найти — она не отвечала на звонки, а полицейские разыскивали ее на вокзале и автостанции, предположив, что та могла попытаться скрыться из региона.

Незадолго до ее задержания Telegram-каналу Baza удалось дозвониться до женщины:

«Я пыталась их отогреть одеялами, но они открывались ночью и уже переморозились... я уже понимала прекрасно, что они никогда не встанут...

Соседи меня там ненавидят — я, такая тварь, бросила детей на улице одних».

По ее словам, причиной трагедии стал сломавшийся в доме котел — ночью дети переохладились и, как она утверждала, погибли. Тогда биологическая мать вынесла их на улицу и сбежала.

«В этой истории очень много странностей — почему оба ребенка были обнаженными? Почему их мать не сообщила в полицию о произошедшем и сбежала? А, главное, — зачем она вынесла их на улицу?» — отмечает Baza.

В свою очередь, Telegram-канал Shot написал, что отец детей — 46-летний Александр Зайцев — явился в полицию сам. Обоих родителей отвезли в их дом в Прокудино для проведения следственных действий.

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