В России зарегистрировали препарат, который помогает против всех штаммов коронавируса

Минздрав России одобрил лекарство против коронавируса «Мир-19». Во время исследований его проверяли на зараженных коронавирусом в красных зонах стационаров. По заявлению разработчика, препарат эффективнее обычной терапии и помогает против любых штаммов вируса. Пока лекарство смогут получить только пациенты больниц, в будущем «Мир-19» могут разрешить для продажи в аптеках.

«Мир-19» разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Лекарство представлено в форме жидкости для ингаляций. «Мир-19» надо вдыхать 10-15 минут с помощью индивидуального ингалятора или небулайзера, уточнила в эфире телеканала «Россия 24» глава ФМБА Вероника Скворцова. При этом каждая ингаляция смешивается из нескольких флаконов.

«Продается и создается этот препарат в четырех флаконах, в двух из которых находится два действующих вещества, и два содержат растворитель. Перед употреблением каждое из веществ растворяется в соответствующем растворителе, но потом они соединяются вместе», — пояснила Скворцова.

Ранее она говорила, что в случае высокой эффективности лекарства ФМБА планирует создать еще два вида препарата в форме спрея для носа. Назальный вариант «Мира-19» будет предназначен для профилактики, он защитит людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Скворцова рассказала, что испытала на себе препарат от коронавируса «МИР-19» Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала... 29 ноября 22:47

Название препарата расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». На сайте ФМБА говорится, что лекарство блокирует те области РНК-вируса, которые копируют его молекулы и помогают вирусу распространяться в организме. «[Препарат] избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека», — уточнила Скворцова.

Пресс-служба ФМБА отметила, что новое лекарство может предотвратить развитие тяжелых форм коронавирусной инфекции, в частности пневмонии.

Скворцова добавила, что препарат универсален и работает против разных вариантов коронавируса. Она пояснила, что участок вируса, который отвечает за его размножение, является самым консервативным. Он остается неизменным, «в нем не видно ни одной мутации».

Доклинические исследования «Мир-19» показали, что лекарство способно снизить вирусную нагрузку на человека в десять тысяч раз, указано на сайте ФМБА. Производитель рассказал, кому будут назначать препарат от COVID-19 «Арепливир» Председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый рассказал... 13 ноября 14:53

Разрешение на первый этап клинических исследований ФМБА получило 30 декабря прошлого года. Результаты тестирования на здоровых добровольцах доказали, что человек легко переносит действие лекарства, оно безвредно для организма.

Вторая фаза клинических испытаний началась 26 апреля этого года. «Мир-19» проверили в боевых условиях — в красной зоне стационаров на пациентах со средней степенью тяжести COVID-19. Исследования велись на базе клинических центров ФМБА в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«При изучении эффективности препарат исследовался в стационаре в «красной зоне», <…> где была доказана эффективность препарата в сравнении со стандартной терапией», — указало ФМБА.

Скворцова подчеркнула, со ссылкой на итоги клинических испытаний, что уже первое применение лекарства снижает количество вируса в организме больных. Российские ученые разработали нейтрализующий коронавирус препарат Директор Института молекулярной биологии (ИМБ) имени Энгельгардта РАН, академик Александр Макаров заявил, что... 17 ноября 16:23

«Что касается безопасности — препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов», — подчеркнуло ФМБА.

Скворцова также сообщила, что препарат не вызывает «каких-то побочных неприятных действий» и хорошо переносится всеми пациентами. Она рассказала, что лично испытала препарат на себе. «Я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — сказала глава ФМБА.

Скворцова пояснила, что опробовала лекарство в качестве профилактического средства. Она контактировала в течение нескольких часов с человеком, который был инфицирован коронавирусом и не знал о диагнозе, но при этом имел очень высокую концентрацию вируса в организме. После того, как стало известно, что он болеет COVID-19, Скворцова сделала ингаляции «Миром-19», чтобы не заразиться.

Пока препарат зарегистрировали только для использования в больницах. ФМБА хочет продолжить исследования и проверить, насколько «Мир-19» эффективен для больных, которые лечатся дома. Скворцова отметила, что после этого лекарство может появиться в аптеках.

«Мир-19» производят на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Как уточнило ФМБА, «Мир-19» создали с помощью механизма, который специалисты петербургского института успешно применяли в разработке других лекарств. Специалисты агентства изучают этот метод уже более 15 лет. На основе него были созданы препараты для терапии вируса гепатита С, бронхиальной астмы, аллергического ринита, которые доказали свою безопасность и эффективность.