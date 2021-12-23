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Общество

Нацпроект «Наука и университеты»: новые лаборатории для молодых исследователей

За год в России создали 120 молодежных лабораторий

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Depositphotos
Создание молодежных лабораторий на базе научных организаций и вузов стало одним из важных направлений национального проекта «Наука и университеты». На решение этой задачи Минобрнауки России в 2021 году выделил 1,8 миллиарда рублей. Государственные субсидии направили на открытие молодежных лабораторий в региональных научно-образовательных центрах мирового уровня.

Переход на мировой уровень

2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий неспроста. Одним из национальных приоритетов последних лет стала задача вывести страну в топ-10 мировых лидеров по уровню научных исследований и разработок. Инструментом для решения этой задачи стал национальный проект «Наука и университеты», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

В этом году реализована стратегическая цель нацпроекта «Наука и университеты»: создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), как региональных, так и межрегиональных. Они призваны объединить для решения масштабных экономических и научных задач потенциал ведущих университетов, научных организаций и предприятий реального сектора.

Поскольку развитие науки невозможно без притока свежих сил, одним из приоритетов нацпроекта стали стимулирование и поддержка молодых исследователей. Конечным результатом должно стать омоложение российской науки: к 2024 году половина ученых в стране должна быть не старше 39 лет.

Техника — молодежи

В 2021 году благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в России создано 120 молодежных лабораторий. Об этом ранее сообщал Заместитель Председателя Правительства, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко. На их работу Минобрнауки России выделил 1,8 миллиарда рублей, эти средства пойдут на финансирование работы сотрудников лаборатории, 30% которых должны быть не старше 35 лет. Молодежные лаборатории созданы, чтобы поддержать тех, кто учится в аспирантуре, либо только защитился и делает первые уверенные шаги в науке.

По условиям конкурсного отбора для получения государственной субсидии на создание научной молодежной лаборатории ее руководитель и две трети коллектива должны быть не быть старше 39 лет. Особым условием конкурсного отбора в 2021 году стало участие в работе одного из 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня.

«В течение последних четырех лет благодаря национальному проекту «Наука и университеты» на базе научных организаций и вузов открылись 500 молодежных лабораторий», — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Наука», состоявшемся на Конгрессе молодых ученых 9 декабря 2021 года.

В молодежных лабораториях работают аспиранты, инженеры-исследователи, преподаватели вузов. Спектр молодежных научных исследований чрезвычайно широк, проводятся работы в таких областях как биология, генетика, медицина, математика, физика, химия, робототехника, экология, агрономия, экономика.

А в целом в планах российского правительства создать 900 молодежных лабораторий до 2024 года, таким образом, будет создано еще 400 таких очагов научных исследований.

Биотехнологии в Крыму

Шесть молодежных лабораторий открылись в 2021 году на базе университетов из числа участников Крымского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «МореАгроБиоТех». Им выделили 270 миллионов рублей три года научной работы: по 15 миллионов на лабораторию в год.

В Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского с октября 2021 года работает лаборатория молекулярной генетики и биотехнологий. В ее штате 15 человек, большинству из которых меньше 35 лет. Деятельность лаборатории ведется по четырем направлениям: олигонуклеотидные противовирусные вакцины, ДНК-лекарства, ДНК-инсектициды и ДНК-регуляторы синтеза вторичных метаболитов растений.

«Помимо научного значения, разработки лаборатории перспективны в экономическом плане: потенциально их можно измерять в миллиардах долларов, считает Владимир Оберемок, руководитель лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий, профессор кафедры биохимии Крымского федерального университета. На фоне пандемии наблюдается очень большой интерес инвесторов к противовирусным вакцинам. «Мы предлагаем не просто планы, но фактические результаты, — поделился Владимир Оберемок. — Наша олигонуклеотидная противокоронавирусная вакцина уже прошла несколько раундов доклинических испытаний и показала свою специфическую иммуногенность в ряде независимых организаций. Также сейчас мы разрабатываем таргетно действующие ДНК-лекарства для лечения меланомы, ревматоидного артрита, гастрита и других заболеваний».

Лаборатория клеточной биологии и анатомии в октябре открылась в Никитском ботаническом саду — Национальном научном центре Российской академии наук (РАН), одном из старейших научно-исследовательских учреждений России. Сейчас в ней работает 18 сотрудников, возраст которых не превышает 39 лет, около трети из них — магистранты 1–2 курса вузов Крыма.

Основные направления работы лаборатории связаны с изучением структуры и ультраструктуры клеток, тканей и органов растений, выращиваемых in vitro («в пробирке»), чтобы получить эфирные и плодовые агрокультуры, устойчивые к вирусам, и тем самым повысить их качество.

«Работа с культурой ткани in vitro ― трудоемкий, но достаточно интересный процесс, тем более, когда подключены еще структурные и молекулярные исследования, ― отметил руководитель лаборатории, молодой ученый, кандидат биологических наук Илья Булавин. — Надеюсь, что дополнительную энергию мы будем получать от наших младших коллег, студентов-магистрантов. Организация молодежных лабораторий и их обеспечение необходимым оборудованием и реактивами открывает новые возможности для тех, кто хочет заниматься наукой, развивать новые направления, поднимать престиж страны, создавая и внедряя новые разработки».

В Институте биологии южных морей РАН создана лаборатория экологической иммунологии гидробионтов. Здесь молодые ученые занимаются фундаментальными научными исследованиями в области иммунитета промысловых видов обитателей моря, в первую очередь, двустворчатых моллюсков Черного и Азовского морей. Среди основных направлений деятельности: оценка рисков для региональной марикультуры при глобальных изменениях водной среды под действием климатических сдвигов, а также изучение и выявление у морских организмов механизмов устойчивости к негативному действию инфекционных агентов различной природы, проведение направленной селекции по выведению линий моллюсков, устойчивых к действию неблагоприятных факторов среды.

В Морском гидрофизическом институте РАН создана лаборатория морских полярных исследований, а в научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия «Магарач» займутся разработкой инновационных и ресурсосберегающих технологий. В Севастопольском государственном университете создали лабораторию «Робототехника и интеллектуальные системы управления» для исследований и разработок в области математического и программно-аппаратного обеспечения автономных подводных роботов.

Молодежные лаборатории Арктики

На базе университетов-участников научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Север: территория устойчивого развития» в этом году тоже открылось шесть молодежных лабораторий.

НОЦ «Север: территория устойчивого развития» создан на базе учреждений Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) и Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова. В орбите деятельности НОЦ пять регионов: Якутия, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Молодежная лаборатория электрохимических источников тока для возобновляемой энергетики, созданная на базе Сахалинского государственного университета, занимается одним из самых перспективных направлений современной науки — разработкой технологий водородной энергетики. Технологии ориентированы на внедрение новых, возобновляемых источников энергии для энергоснабжения на Крайнем Севере — изолированных населенных пунктов и индустриальных объектов на удаленных территориях.

Использование водорода в качестве топлива в Арктике особенно актуально и обусловлено распространенностью сырья — воды. Немаловажным является и относительная простота технического процесса получения водорода, которую можно автономно организовать на полярной станции или в удаленном поселении.

В Северо-Восточном федеральном университете в этом году открылись три молодежные лаборатории.

17 человек, из которых шестеро — студенты, работают в лаборатория «Вычислительные технологии моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны». Здесь разрабатывают инновационные вычислительные технологии компьютерного моделирования для решения практических задач, возникающих при освоении и эффективном использовании арктических и северных территорий. Результатами исследований станет программное обеспечение для промышленных производств. «Его внедрение позволит на более высоком уровне решать задачи и получать точные результаты, которые необходимы при решении практических вопросов благодаря детальному рассмотрению физических процессов с учетом специфики арктических условий, —поясняет Сергей Степанов, доцент института математики и информатики, руководитель лаборатории вычислительных технологий моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны ИМИ СВФУ.

По его словам, результаты государственной поддержки молодых ученых в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России, в полной мере покажут себя уже через несколько лет. «На сегодняшний день у нас имеется хороший задел и база для проведения дальнейших научных исследований, чтобы результаты наших исследований стали востребованы не только в нашей республике, но и во всем мире», — отметил Сергей Степанов.

Также в Северо-Восточном федеральном университете создана молодежная лаборатория радиационных технологий и полимерных композитов для Севера. Здесь разрабатывают вычислительные технологии для оценки влияния глобального потепления на скорость оттаивания грунтов на полярных территориях. Эта разработка обеспечит строителей арктической инфраструктуры данными о состоянии почв в местах строительства, а экологов — сведениями для анализа техногенных и природных причин изменения климата в конкретных местностях. Также с помощью разработки молодежной лаборатории можно будет –определять наиболее подходящие площадки для строительства энергетической инфраструктуры.

Уникальные разработки белгородской молодежи

Три молодежные лаборатории созданы в этом году на базе научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Инновационные решения в АПК». Его интегратором выступает Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Спектр исследований молодежи разнообразен: генное редактирование для биомедицины и ветеринарии, физико-химические методы исследования растений, разработка перспективных материалов и технологий. Примерно треть сотрудников лабораторий составляют студенты.

В лаборатории генетических технологий занимаются развитием технологий для решения прикладных задач одного из проектов НОЦ по производству биологически-активных белков из молочной сыворотки. «Новые лаборатории призваны стать центрами научных разработок, обеспечивая инновационную составляющую технологических проектов — отметил кандидат биологических наук, руководитель Центра генетических технологий НИУ БелГУ, Алексей Дейкин. — В проведении исследований будут задействованы студенты старших курсов медицинского института и института фармации, химии и биологии».

В лаборатории перспективных материалов штат на 80 процентов состоит из молодых ученых.

Они занимаются исследованиями в области комплексной переработки гипсосодержащих отходов: ищут способы извлечения и применения редкоземельных металлов, полученных из гипсосодержащих отходов, а также создания композитных органоминеральных удобрений. О прикладной ценности разработок говорит предзаказ на технологические продукты лаборатории более чем на 1 миллиард рублей.

Лаборатория физико-химических методов исследования растений создана на базе научно-образовательного центра «Ботанический сад НИУ БелГУ». Одним из основных направлений деятельности лаборатории стала разработка технологии фиторекультивации — искусственного воссоздания плодородия почвы и растительного покрова — техногенных зон и шламонакопителей: сооружений для размещения отходов обогащения полезных ископаемых, осадков сточных вод, шламов, шлаков.

«У нас каждый студент, начиная со второго курса, должен заниматься наукой, — прокомментировал ректор НИУ БелГУ, профессор Олег Полухин. — И создание новых лабораторий открывает для них широкий спектр возможностей проведения исследований, не только отвечающих вызовам времени, но и нацеленных на опережение».

Башкирия: от анализа ДНК предков до наноматериалов

Шесть молодежных лабораторий самой разной направленности созданы в Башкирии. На базе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) открыли по две лаборатории в Башкирском государственном университете и Уфимском государственном авиационном техническом университете.

«Поддержка молодых ученых в рамках национального проекта «Наука и университеты» позволит нам получить ряд новых ценных результатов в рамках исследуемых направлений, которые являются актуальным как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения, углубить научные компетенции молодых специалистов, а также усилить кадровый потенциал научных сотрудников университета, за счет активного вовлечения студентов в исследования», — прокомментировал Сергей Новиков, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета.

Впервые детально изучить ДНК людей, проживающих в древности на территории Уральско-Поволжского региона и Кавказа, изучить мутации и как они влияют на развитие новообразований у современников — вот лишь малая часть задач, которые планируют решить молодые ученые БашГУ из лаборатории популяционной и медицинской генетики.

Также на базе БашГУ создали лабораторию дизайна новых материалов. На базе УГАТУ заработали лаборатории «Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники» и «Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях».

Лаборатория «Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники» начал свою работу в октябре 2021 года. В состав научного коллектива вошли 15 молодых ученых в возрасте до 35 лет, в том числе 6 студентов магистратуры и последних курсов специалитета. «В настоящий момент молодыми учеными лаборатории активно проводятся исследования по созданию фотонных интегральных схем для применения в оптической когерентной томографии, в промышленном интернете вещей и для реализации полностью оптических нейросетей, — поделилась, кандидат технических наук, заведующая научно-исследовательской лабораторией «Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники» Елизавета Грахова. — Первые результаты работы лаборатории уже в ноябре были представлены на международных научно-технических конференциях, которые прошли в Самаре. На основе собранного материала подготовлены две статьи для публикации в высокорейтинговых научных журналах».

Из 17 сотрудников лаборатории «Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях» две трети сотрудников моложе 35 лет. Это и кандидаты наук, и молодые специалисты, и магистранты. «Иерархия работы выстроена так, чтобы на каждой ступени происходила трансляция опыта от более опытного члена коллектива к более молодому, — пояснила доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией «Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях» Елена Корзникова.

Также в Башкирии при Институте проблем сверхпластичности металлов РАН создана лаборатория «Физики и механики углеродных наноматериалов». А Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук стал базой лаборатории новых материалов для электрохимической энергетики.

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