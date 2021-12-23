«Мемориал»* приводит к депрессии

В четверг в Мосгорсуде началось рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал»*. В качестве обоснования своего требования представитель ведомства указал на негативное влияние деятельности ПЦ на психологическое здоровье граждан.

Депрессивные правозащитники

«Международный Мемориал» занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв, а также помогает их семьям. Правозащитный центр «Мемориал» — «юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным». Более пяти лет обе структуры находятся в реестре иностранных агентов.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации обеих структур организации: первое – в Верховный суд о ликвидации «Международного мемориала», второе – в Мосгорсуд против правозащитного центра «Мемориал».

Причиной иска прокуратуры о ликвидации было названо систематическое неуказание статуса иноагента двумя организациями. Эксперты прокуратуры также выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.

23 декабря в Мосгорсуде началось рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Организация неоднократно нарушала закон об иноагентах, игнорируя маркировки. Из-за этого граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям… Это может привести к различным последствиям: формированию негативного общественного мнения или … к депрессии», — сказал прокурор.

Он добавил, что столичная прокуратура обратилось с иском о ликвидации только сейчас, так как организация «широко известна и длительное время занимается правозащитными функциями».

Многократные нарушения

Закон об НКО — иностранных агентах был принят в 2012 году. Он требует, чтобы некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие при этом иностранное финансирование, регистрировались в специальном реестре иноагентов. В случае, если НКО не подает заявление, ей полагается штраф. Кроме того, все материалы НКО должны содержать указание, что они созданы иностранным агентом.

Согласно данным московской прокуратуры, с тех пор как «Мемориал» получил статус иноагента, организацию больше десяти раз привлекали к ответственности за отсутствие маркировки. При этом с материалами правозащитного центра ознакомился «широкий круг лиц, который не был предупрежден» о его статусе.

«С признания организации иноагентом прошло много лет. Были многочисленные привлечения к ответственности, но ситуация не меняется. Только когда эти нарушения превысили разумное количество, прокуратура обратилась в суд», — подчеркнул представитель ведомства.

Он добавил, что пока не представляется возможным представить в суде «видимые последствия» негативного влияния «Мемориала» на граждан, поскольку прокуратора работает «на предотвращение».

Защита террористических организаций

9 декабря этого года президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с «Мемориалом» на встрече с членами СПЧ. Видео его выступления опубликовано на сайте Кремля. Глава государства сообщил, что ознакомился со справками, в которых есть информация, что «Мемориал» защищает организации, включенные в России в террористический и экстремистский список.

«Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Они обнаружили в списке тех, кто причисляется «Мемориалом» к жертвам политических репрессий, таких граждан, как Петровских Петр, Лисовский, Ковалевский», — сказал Путин.

Он уточнил, что первый служил при немцах в полиции, арестовывал и конвоировал еврейских узников к месту казни. Другой был непосредственным участником убийства 11 тысяч евреев, а еще один убил 800 человек.

Президент РФ также выразил надежду, что судебный процесс против «Мемориала» «будет объективным».