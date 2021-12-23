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Общество

Суд не согласился с присяжными. Экс-глава Раменского района снова обвинен в убийстве

Суд отменил оправдательный приговор Андрею Кулакову по делу об убийстве

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Андрей Кулаков

Андрей Кулаков

Андрей Кулаков/VK
Мособлсуд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы Раменского района Андрея Кулакова. В октябре этого года присяжные признали его невиновным в убийстве своей любовницы — члена общественной палаты района Евгении Исаенковой. Женщину нашли задушенной в собственной машине 4 мая 2019 года. Следствие считает убийцей экс-чиновника, так как у него были «личные неприязненные отношения» с Исаенковой.

Дело бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова вернули в Подольский суд, так как Московский областной суд отменил оправдательный приговор экс-чиновника. Об этом сообщил адвокат обвиняемого в убийстве любовницы Артем Сарбашев.

В прокуратуре Московской области подтвердили, что приговор отменен. Это произошло по апелляции ведомства.

27 октября этого года присяжные вынесли оправдательный приговор. На этом основании Кулакова отпустили из-под ареста. Присяжные отвечали на четыре вопроса: было ли убийство? Если было, то совершил ли его экс-глава подмосковного района? Виновен ли Кулаков? Заслуживает ли он снисхождения?

На первый вопрос заседатели ответили утвердительно, на последующие два – отрицательно. Четвертый вопрос был снят. «За» оправдание экс-чиновника выступили пять человек, «против» – один. Сам Кулаков вину не признавал. Спустя полмесяца – 15 ноября – Подольский суд объявил, что кулаков оправдан.

В январе этого года стало известно, что бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова обвиняют в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Следствие считало ее любовницей чиновника.

По версии правоохранителей, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков был вместе с Исаенковой в машине, которую женщина припарковала в лесу. Они поссорились и Кулаков ударил свою знакомую в лицо. После этого он ее перетащил на заднее сиденье и убил, так как «испытывал личные неприязненные отношения». Считалось, что экс-чиновник задушил ее колготками или платком. Затем он сменил одежду на убитой.

После этого, считают следователи, Кулаков вернулся домой. На следующий день он стер все отпечатки пальцев в квартире, которую снимал для встреч с Исаенковой. После этого мужчина уволился с работы и купил билеты в Белоруссию.

Но сам Кулаков утверждает, что Исаенковой угрожала опасность. Он якобы в ночь убийства переписывался с ней, но она пожелала ему спокойной ночи и попросила утром разбудить. После этого женщина оставила свои три телефона дому и уехала «к подруге», рассказал он в интервью RT. Сам же экс-чиновник Раменского района не смог после этого дозвониться своей любовнице.

Кулаков также рассказал изданию, что женщина якобы искала, где купить паспорта и вела себя так, будто чего-то опасалась. Жена Кулакова и он сам утверждают, что в день убийства мужчина был дома. Такие же показания дает консьержка.

Тело Исаенковой обнаружили только на второй день ее пропажи. Экспертиза обнаружила на теле и в салоне машины Исаенковой генетический материал двух мужчин. Кулакова задержали только в конце мая. Из показаний экс-чиновника известно, что он познакомился с членом Общественной палаты района в 2012 году, «их романтические отношения были тайными». Но спустя два года об этой связи на стороне узнала супруга Кулакова – Исаенкова скинула ей переписку.

После этого экс-глава Раменского района пообещал порвать с Исаенковой, но в 2017 году они вновь стали встречаться. Секс в последний раз у них был якобы 30 апреля 2019 года, а о смерти женщины бывший чиновник узнал лишь 4 мая.

Позднее была обнародована переписка Исаенковой, из которой стало понятно, что в последнее время женщина ощущала угрозу в связи с некими проблемами.

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