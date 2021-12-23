Пора в аптеку: судебный запрет сайта iHerb оставлен в силе

Суд оставил в силе резонансное решение о блокировке международного маркетплейса iHerb. Несмотря на опасения рынка, это вряд ли приведет к распространению практики блокировки сайтов. В истории вопроса разбиралась «Газета.Ru».

Решение суда о блокировке в России сайт iHerb, принятое в конце августа, оставлено в силе. Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу маркетплейса iHerb на решение о признании информации на портале запрещенной к распространению в России.

В поиске решений

Причиной разбирательств стало обращение активистов, обнаруживших на площадке около 2 тысяч биологически активных добавок, не соответствующих, небезопасных для употребления, содержащих лекарственные препараты и запрещенных российским законодательством. Фигурант дела подал апелляцию, а в интернете и СМИ развернулась активная дискуссия, в ходе которой активно распространялись спорные мнения о том, сама компания активно привлекает блогеров и инфлюенсеров для продажи своих БАД и вовлечения в потребление своей продукции.

Представители онлайн-ритейла публично выражали опасение, что блокировка iHerb может привести к развитию этой практики у надзорных органов. Риску начнет подвергаться любая крупная площадка, а за счет технического несовершенства инструментов блокировки, вместо отдельных страниц «падать» будет доступ ко всему ресурсу.

На новый уровень конфликт вышел после того, как специалисты организации «Общественная потребительская инициатива» на других крупных маркетплейсах нашли продавцов запрещенных биодобавок. Ряд экспертов связал эту акцию с деятельностью iHerb, которая планировала предоставить суду доказательства о возможности вынесения более мягкого и альтернативного приговора, без блокировки всего сайта. Однако, в СМИ превалировала точка зрения о том, что суд принял решения адекватные ситуации. Перечисленные маркетплейсы получили запрет продаж конкретных 50 единиц запрещенной продукции, и оперативно его исполнили. В случае с iHerb таких нарушений выявили критически много, под запрет попал весь сайт.

Другим громким событием стало частичное исполнение решения суда о блокировке Роскомнадзором, а затем и исчезновение портала из реестра запрещенных сайтов. Эти действия не были прокомментированы ведомством, воздержались от публичных комментариев и другие чиновники.

Последствия

Сложившаяся ситуация выглядит непростой. Эксперты не раз заявляли, что регулирование российского рынка БАД не соответствует современным реалиям. С одной стороны, российские власти жестко и справедливо ответили на игнорирование российского права и торговлю небезопасной продукцией. С другой – еще не разработаны правила игры, которые не закроют российский рынок от зарубежной продукции, но отфильтруют небезопасные препараты. Тем не менее, прошедшие события продемонстрировали, что соответствие техрегламенту Таможенного союза и получение БАД российского сертификата о государственной регистрации исключает риски запрета торговли такой продукцией.

В описанной ситуации не прослеживается очевидной связи между опасениями о новой волне давления на интернет и борьбой за защиту россиян от небезопасной продукции. В эпоху коронавируса власти сосредоточены на создании коллективного иммунитета путем массовой вакцинации. Активную часть противников вакцинации составляют блогеры, распространяющие, в том числе БАДы, как средство, которое может употреблять без специальных знаний и консультации со специалистами.

В этом контексте, совершенно не упоминалась возможность расширения практики блокировки сайтов ни до, ни после решения суда, в случае если они не связаны с угрозой здоровью россиян. В проекте закона, инициированном депутатами Госдумы, предлагается ввести механизм досудебной блокировки сайтов по продаже БАД, если эти товары не получили свидетельство о государственной регистрации (СГР). Однако сразу же оговаривается, что это будет крайней мерой оперативного вмешательства в случае, если иных способов прекратить продажу опасной продукции не будет найдено. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы.

И рынок, и регуляторы все больше заинтересованы в поиске ответов, установлении правил и в принципе – единого смыслового поля. Потребление БАД растет и вероятно будет продолжать расти, но порядок распространения и контроль качества не установлен. Действующее законодательство приравнивает их к пищевой продукции, несмотря на состав, который содержит микроэлементы, способные оказать сильный эффект на потребителя, особенно в сочетании с другими продуктами или индивидуальными особенностями организма. Как следует из публичных дискуссий экспертов и участников рынка, возможно к БАД нужен особый подход, отличающийся и от пищевой продукции, и от лекарственных препаратов. Потому что в ином случае бесконтрольное распространение зарубежных БАД без квалифицированного режима потребления подвергает россиян серьезному риску, а экономику открывает для экспансии иностранных игроков, не гарантирующих здоровье потребителей.