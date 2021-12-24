60 лет Ильхаму Алиеву: президент Азербайджана отмечает юбилей

Глава российского государства Владимир Путин поздравил в пятницу президента Азербайджана Ильхама Алиева с юбилеем. В телеграмме, текст который был опубликован 24 декабря на сайте Кремля Путин отметил взвешенность и дальновидность решений Алиева, а также охарактеризовал его как мудрого государственного деятеля.

Владимир Путин в поздравлении с 60-летием также выразил намерение углублять сотрудничество между Россией и Азербайджаном с целью развития стратегического партнерства между двумя государствами.

«Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях, - обратился Путин к Алиеву в поздравлении с юбилеем. - Под вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях».

Глава российского государства подчеркнул, что дорожит товарищескими отношениями с азербайджанским лидером.

«Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности», - подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, президент России пожелал Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также передал сердечный привет его семье.

close 100% Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии фотографирования глав государств-участников Содружества Независимых Государств после заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, 2018 год Алексей Никольский/РИА «Новости»

Как уточняет РИА «Новости», Путин также созвонился с Ильхамом Алиевым.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В нем также отмечается, что стороны подтвердили общий настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.

Агентство ТАСС напоминает, что за 18 лет его правления Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене, увеличил в 40 раз валютные резервы, добился существенного повышения уровня жизни населения, а также реализовал несколько крупных инфраструктурных проектов и впервые стал экспортировать газ в Европу.

Так, только за период с 2003 по 2008 год ВВП Азербайджана вырос в 2,6 раза. Кризис 2008 года и пандемия коронавируса 2020 года не могли не сказаться на показателях экономического развития республики, как, впрочем, это произошло и во всем мире. Однако например, уровень бедности в Азербайджане снизился кратно за годы президентства Ильхама Алиева.

Как известно, Ильхам Алиев возглавил страну после смерти своего отца Гейдара Алиева — исторической личности в истории Азербайджана. На президентских выборах Ильхам Алиев побеждал четырежды — а именно, в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах.

Критики говорят об однополярности политической системы страны, сторонники же Алиева-сына отмечают, что он всего лишь реализует существующий запрос жителей республики на стабильность и поступательное развитие.

Наблюдатели записывают Ильхаму Алиеву в актив и то обстоятельство, что он умеет договариваться с крупнейшими международными игроками. Например, с Москвой..

«Россия для Азербайджана - это друг, стратегический партнер, даже, я бы сказал, больше, чем стратегический партнер», — говорил Ильхам Алиев.

За 18 лет его правления Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене, увеличил в 40 раз валютные резервы, добился существенного повышения уровня жизни населения, а также реализовал несколько крупных инфраструктурных проектов и впервые стал экспортировать газ в Европу.