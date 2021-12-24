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Общество

«Приоритет 2030»: какие университеты станут научно-технологическими центрами

Более сотни российских вузов станут центрами научного развития страны

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Владимир Песня/РИА «Новости»
В рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России, и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» в Год науки и технологий в России стартовала программа «Приоритет 2030». В ней принимает участие более сотни российских вузов, которые в скором времени станут центрами развития страны.

«Приоритет 2030» представляет собой программу государственной поддержки российских университетов, цель которой сформировать к 2030 году более сотни прогрессивных современных учебных заведений — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Она также призвана поддержать вклад российских университетов в достижение национальных целей развития России до 2030 года.

Всего комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 46 разных городов России — эти вузы получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. 46 из них до конца 2022 года получат также специальную часть гранта в размере до 1 млрд рублей в рамках отдельных конкурсных отборов: «Исследовательское лидерство» и «Отраслевое (территориальное) лидерство». Каждый университет будет вести свои стратегические проекты, общее количество которых — 409. Большая часть из них посвящена цифровой трансформации, мониторингу и контролю эмиссии парниковых газов.

Университет ИТМО

Участником программы «Приоритет-2030» стал Университет ИТМО. По решению специального совета вуз получил дополнительный грант «Исследовательское лидерство» в размере 994 млн рублей на научно-технологическое развитие. На эти средства ИТМО продолжит проводить прорывные научные исследования, сможет производить наукоемкую продукцию и внедрять в нашу жизнь передовые технологии.

Как рассказали в пресс-службе Университета ИТМО, стратегическая цель учебного заведения до 2030 года — подготовить конкурентоспособные кадры для сектора исследований и реализовать инновационные проекты, которые бы влияли на социально-экономическое развитие страны и жизнь конкретных людей. Команда ИТМО будет реализовывать новую программу развития ― «Университет открытого кода», которая предполагает ускорение научно-технологического прорыва, достижение высокого уровня технологической готовности (TRL 7–8), трансформацию науки, бизнеса и социальной сферы за счет системного внедрения технологий сильного искусственного интеллекта и развитие индустриальных связей.

«В планах университета, например, создание квантовой сети для защищенной связи и поддержания работоспособности ключевых сфер деятельности (финансовые рынки, беспилотный транспорт) повышение качества жизни через новые технологии мониторинга и диагностики здоровья, развитие экосистемы цифровых личностей (аватаров) с функциями социальной рефлексии и обучения в сообществе, разработка автономной системы мониторинга техсостояния ж/д магистралей «Шелковый путь» на основе дронов, смарт-сенсоров и предиктивной аналитики», — отметили в пресс-службе.

МГТУ «СТАНКИН»

В рамках программы «Приоритет-2030» к концу десятилетия вуз нацелен стать одним из лидеров в реализации стратегических инициатив по развитию передовых инженерных школ и университетского предпринимательства, а также подготовки кадров для цифровой трансформации высокотехнологичных секторов машиностроения. Сегодня СТАНКИН — проектный университет, обеспечивающий устойчивое развитие машиностроения, системный интегратор в станкостроительной отрасли.

Одна из стратегических целей в рамках «Приоритета» - стать разработчиком цифровых производственных систем, центром предиктивной аналитики на основе управления производственными данными.

«Достичь этой цели мы планируем активно, привлекая команды студентов и работая с нашими выпускниками. В этом году наши молодежные команды уже в седьмой раз стали победителями престижного конкурса «Цифровой прорыв». Их засыпали предложениями индустриальные партнеры СТАНКИНа. Но мы заинтересованы, чтобы они работали в университете. Поэтому в рамках «Приоритета» реализуем интересные проекты. Например, вместе с нашим выпускником-основателем ведущего производителя инженерного ПО ТОП-Системы Сергеем Кураксиным разрабатываем сквозные программы проектного обучения в единой цифровой среде, а с нашим выпускником Денисом Захаркиным, основателем компании VR-Concept, мы уже в начале 2022 года планируем открыть лабораторию виртуального прототипирования», - подчеркнул Владимир Серебренный, и.о. ректора МГТУ «СТАНКИН».

Университет также занимается цифровой трансформацией станкостроения и машиностроения. В нем определили три стратегических проекта, начиная от отдельных критических технологий, и заканчивая созданием доверенных систем промышленного интернета вещей и сервисов для принятия управленческих решений в производстве. Еще одним важным механизмом трансформации и развития университета станет реализация программ дополнительного профессионального образования с элементами сопровождения проектов в области цифровой трансформации промышленности.

Томский государственный университет

Грант по программе «Приоритет 2030» в направлении «Исследовательское лидерство» получил и Томский государственный университет (ТГУ). Благодаря этим средствам, университет продолжит проводить свои уникальные научные исследования и обеспечивать социально-экономическое развитие территории.

«Развитие ТГУ в рамках «Приоритета 2030» неразрывно связано как с передовыми научными разработками, так и с реальными потребностями государства. Ближайшими ориентирами ТГУ станут фокусировка на исследовательских фронтирах, экосистемный подход и ориентация на междисциплинарность и трансотраслевое взаимодействие», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Он рассказал, что выстраивая приоритеты работы вуза на ближайшее будущее, команда университета определила пять конкретных направлений. Инженерная биология — конструирование живых организмов, которые позволяют решать прорывные задачи в области, сельского хозяйства, питания, медицины. Социогуманитарный инжиниринг — ученые работают над тем, как адаптировать человечество к жизни в технологичной среде, потому что именно гуманитарные технологии должны научить людей быть более зрелыми и ответственными пользователями нового, цифрового мира, эффективно и безопасно действовать в разных реальностях. Еще два направления — изучение климата и глобального изменения Земли и технологии безопасности. Пятый проект, идеологом которого является ТГУ, — это Большой университет Томска, в котором все вузы и научные институты Томска объединились для достижения глобальных целей, но при этом мы учреждения сохраняют свою независимость и индивидуальность.

Балтийский Федеральный университет им. Канта

БФУ им. Канта также получил не только базовый грант программы «Приоритет–2030», но и специальный, по направлению «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». В БФУ им. Канта действует один из важнейших мировых учебных центров, где более трех десятков ученых, объединившихся под «крылом» калининградского вуза, занимаются нейронаукой и машинным обучением.

«Наши главные задачи — технологическая и цифровая трансформация вуза, коренная перестройка образовательной и научной политик, содействие опережающему восходящему развитию региона. Совместно с региональным правительством и индустриальными партнерами команда вуза представила пять проектов, которые в ближайшие 10 лет обеспечат интенсивное развитие Калининградской области», — рассказал ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

Денежные средства, полученные благодаря гранту, пойдут на развитие 5 проектов — «Кастомизированный жизненно-образовательный маршрут», «Головоломка», «Когнитивное долголетие», «Балтийская долина», «Уравнение безопасности». Помимо актуальности самих тематик, проекты сформировались благодаря научным заделам вуза, особенно в области нейронаук, биомедицины, материаловедения и синхротронных исследований. Также по инициативе БФУ сформированы три научно-образовательных консорциума «Нейротехнологии», «Биомедицина» и «Рубежи России», куда вошли ведущие российские научные, образовательные и медицинские организации.

Центром образовательной и научной деятельности станет неокампус «Кантиана». «Его концепция предполагает сосредоточение всех сфер жизни в одном месте. Здесь студенты будут не просто учиться, но и жить, творить, работать, создавать свое будущее», — отметил Федоров.

Кемеровский государственный университет

Еще одним участником программы «Приоритет 2030», благодаря слаженной работе команды профессионалов и тесному сотрудничеству с региональными властями, стал Кемеровский государственный университет (КемГУ). 100 млн рублей гранта пойдут на реализацию научных проектов и совершенствование материально-технической базы вуза. Его команда сделала ставку на развитие блока медицины и сбережение здоровья. Свои стратегические проекты университет будет реализовывать совместно с ведущими медицинскими учреждениями Кузбасса. В планы КемГУ входит экспорт прорывных медицинских технологий и образования в медицинской сфере, в частности, в области трансплантологии, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. У КемГУ также есть еще два направления развития, ориентированных на интересы региона, — одно представляет собой создание новых технологий по восстановлению нарушенных угледобычей земель, а другое включает в себя создание университетских кампусов в Кемерове и на горнолыжном курорте Шерегеш.

Тихоокеанский государственный университет

Единственный вуз Хабаровского края, вошедший в проект «Приоритет 2030» — Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ). Он получит базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Программа развития университета на ближайшие 10 лет сфокусирована на нескольких задачах — это трансформация социокультурной среды Приамурья, комплексные исследования ресурсов бассейна Амура, а также создание научно-стратегического хаба международного уровня для Тихоокеанской России и предпринимательского центра, который ориентирован на специфику бизнеса в Восточной Азии.

Чтобы реализовать все стратегические проекты, в рамках программы созданы 4 консорциума — «Тихоокеанский консорциум предпринимателей», «Большой Уссурийский», «Амурский центр устойчивого развития» и «Регион присутствия - Дальний Восток». В их состав вошли администрация Хабаровска, правительство Хабаровского края, Федеральный исследовательский центр ДВО РАН и другие организации, институты и исследовательские центры.

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