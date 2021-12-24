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Общество

Священника Стремского лишили свободы и ордена. Он признан виновным в педофилии

Суд отправил священника Стремского в колонию за насилие над приемными детьми

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Священник Николай Стремский в зале суда (кадр из видео)

Священник Николай Стремский в зале суда (кадр из видео)

Вести Оренбуржья
Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил многодетного священника Николая Стремского к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Также Стремского лишили государственной награды — Ордена «Родительской славы». Священнослужитель свою вину по-прежнему отрицает.

Саракташские дети

«За совершение преступлений против половой неприкосновенности Стремскому назначено лишение свободы на 21 год», — вынес вердикт суд. Священнику также на 20 лет запретили работать с детьми и лишили его государственной награды ордена «Родительская слава».

Согласно версии следствия, один из самых многодетных отцов в России, руководитель организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николай Стремский с 1999 по 2019 год развращал и насиловал опекаемых и удочеренных им детей.

Всего за 29 лет совместной жизни супруги Стремские взяли на воспитание 73 ребенка, из них 33 усыновили, а на остальных оформили опекунство. Последних детей семья приняла на воспитание в 2006 году.

Преступления Стремский совершал в поселке Саракташ Оренбургской области. Потерпевшими по делу признаны 11 несовершеннолетних, которые были удочерены или опекались Стремским.

Как сообщил Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, первой заявление об изнасиловании на отца написала в 2019 году приемная 16-летняя дочь. По ее словам, преступление было совершено в 2018 году. Священник в течение 10 дней держал ее с сестрами взаперти и жестоко насиловал.

После показаний девочки 25 сентября 2019 года районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Саракташской обители. Под стражу заключили также дочь Стремского Елену и ее мужа по обвинению в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Следствие выяснило, что в августе 2018 года супруги заперли троих детей в гараже и долгое время не выпускали.

Николая Стремского судили по семи статьям УК РФ: 117 («Истязание»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 133 («Понуждение к действиям сексуального характера»), 135 («Развратные действия»), 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Рассмотрение дела по существу шло в закрытом режиме с 2 октября 2020 года. Священник вину всегда категорически отрицал.

«Это заказ на меня и на православную церковь. Я знаю, кому дорогу перешел. Никакой вины нет, меня оклеветали, оболгали», — заявил он журналистам после вынесения приговора.

Два лагеря

В конце сентября 2019 года на сайте Саракташской обители появилось письмо совершеннолетних приемных детей Стремского. Они назвали арест отца беззаконным и призвали выпустить его на свободу.

«У нас на глазах совершается беззаконие, арестован наш папа. Делу придали секретный характер, мы знаем только то, что несколько несовершеннолетних девочек, которые жили в нашей обители, якобы написали заявление. Мы не верим в это обвинение, потому что мы выросли в семье Стремских. Отец Николай и матушка Елена… совершили настоящий духовный подвиг. Всех нас взяли из детдомов и воспитали как родных, в любви, но в строгих моральных принципах, по православным канонам. Нас не били, мы не слышали грубого слова», — заявили дети священника.

Они рассказали, что Стремский построил школу, показал весь мир своим детям, выступавшим в хоре. Они побывали на сцене Государственного Кремлевского дворца, в православных храмах США и Финляндии.

«Обращаемся с просьбой к уполномоченным по правам человека и ребенка, Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру, в комитет по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ и журналистам восстановить справедливость ради детей и честного имени наших родителей», — призвали воспитанники.

Золотой Mercedes

После ареста Стремского оказалось, что многодетный родитель уже попадал в поле зрения правоохранителей.

«Был задержан за вождение машины в пьяном состоянии. На сайте имеется информация об этом, но его имя не упоминается. При этом там есть фотографии с места задержания, по которым видно, что речь идет именно об этом священнике», — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Жители Саракташа утверждают, что передвигаться по окрестностям отец Николай предпочитал на золотом Mercedes. На сайте МВД Оренбургской области есть информация, что в сентябре 2015 года в поселке на территории Свято-Троицкой обители милосердия был задержан водитель.

«Полицейские заметили автомобиль Mercedes, припаркованный в зоне действия знака «Стоянка запрещена». На требование предъявить документы водитель тронулся с места и на большой скорости стал двигаться по улицам поселка, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При задержании на территории обители мужчина пытался оттолкнуть сотрудников и скрыться. Пришлось применить физическую силу, чтобы задержать и доставить в отдел полиции», — сообщили полицейские.

Они также отметили, что задержанный был пьян, но отказался проходить медицинское освидетельствование.

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