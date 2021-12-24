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Общество

«Самая страшная смерть»: что известно о пожаре в астраханской больнице

Причиной пожара в коронавирусной больнице Астрахани стало замыкание проводки

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Пожар в реанимационном отделении больницы в Астрахани унес жизни двух пожилых пациенток ковидного отделения. Они задохнулись продуктами горения, сообщают источники. Пожарные потушили огонь, следственно-оперативная группа проводит проверку и разбирается в деталях инцидента. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправная проводка в изолированном боксе.

Тела двух погибших пациенток с COVID-19 были обнаружены после пожара в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. Ничоги в Астрахани. Об этом сообщает ГТРК «Лотос» со ссылкой на региональное Следственное управление СК России.

«На месте происшествия следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов проводит проверку и устанавливает детали инцидента», — сообщает телеканал.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. Огонь полностью потушен, заявили в МЧС. Были эвакуированы 46 человек. Погибшие — женщины 1942 и 1952 года рождения. Telegram-канала «112» приводит их имена: Лариса Шашкова и Валентина Проваленко.

Газета «Комсомольская правда в Волгограде» связалась с родственниками Валентины Проваленко. «Она очень боялась заболеть, а когда попала в больницу, очень хотела скорее поправиться. Врачи говорили, что ее состояние стабильно тяжелое. В последнее время была в реанимации, подключена к кислороду. У нее были шансы вылечиться, но случилась эта страшная трагедия. <...> Это самая страшная смерть, которая только может быть», — рассказала племянница погибшей Татьяна.

По данным астраханских «Аргументов и Фактов», погибшие женщины находились на аппаратах НИВЛ – неинвазивной вентиляции легких. Пациентки были лежачие, но в кому их не вводили. Причиной смерти женщин стало отравление угарным газом. Источник ТАСС сообщил в свою очередь, что автоматические системы пожаротушения не сработали при возгорании.

Палата на двух человек, где произошел пожар, имела прямой выход на улицу. Помещение выгорело полностью.

В связи с пожаром прокуратура Астраханской области начала проверку. В больницу выехал прокурор Кировского района города Владимир Колчин. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в Астрахань вылетел замглавы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. На место происшествия прибыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный светильник в палате, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников больницы. По версии РИА «Новости», ссылающегося на источники в экстренных службах, пожар вызвало возгорание кислородного оборудования – аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Однако в больнице утверждают, что аппараты ИВЛ были в порядке и проблема – в проводке. «Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе Областной инфекционной клинической больницы», — уточнил представитель администрации губернатора.

Областная клиническая больница имени А. М. Ничоги – единственная в Астраханской области инфекционная больница. В ней одновременно могут лечиться 560 пациентов в трех лечебных корпусах – 330 детей и 230 взрослых.

Большая часть коек расположена в боксах – там можно размещать по 3-5 человек.

Больница им. Ничоги была переориентирована на лечение коронавирусных пациентов с 26 марта 2020 года. С медучреждением был связан скандал – санитарки не могли добиться соответствующего оформления, их записывали в отделе кадров как уборщиц. Из-за этого сотрудницам не полагались стимулирующие выплаты для медработников.

«Нас всех перевели из санитарок в уборщицы в 2018-м, в ноябре. Вот когда Путин издал указ, что санитаркам поднять зарплату в 2 раза, и мы обрадовались. Один месяц мы хорошо получили. И через месяц нас резко переводят в уборщицы. Мы лишились и льгот, и, считай, зарплаты, как, по указу президента, должны были нам платить», — рассказывала «Новой газете» санитарка Светлана Джанарова. Вскоре ее уволили по соглашению сторон.

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