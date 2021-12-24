«Простите»: как журналистка попала на пресс-конференцию Путина с температурой

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева сообщила в Instagram, что посетила пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина по просроченному ПЦР-тесту и с температурой. После поднявшейся в СМИ волны возмущения девушка извинилась за «глупую шутку» и объявила, что на самом деле ее тест был в полном порядке, а температура поднималась от волнения.

«Мне дико смешно»

«Пока еду в аэропорт с пресс-конференции Владимира Путина, расскажу про моду, которая задает провинция. Первое, от чего мне дико смешно, — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спасибо за невнимательность)», — написала Шишминцева в соцсети.

Кроме того, после пресс-конференции она опубликовала сториз, в котором заявила, что у нее «спала температура». На встречу с президентом Анна приехала по заданию информационно-делового портала «Область 45». Но задать свой вопрос лидеру страны ей не удалось.

СМИ обратили внимание на ее рассказ. После этого сообщение о ПЦР-тесте было отредактировано, и Анна разместила в Instagram новый сториз, в котором попыталась оправдаться. Она также выразила недовольство поднявшимся шумом.

«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что со мной, собственно, произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», — объяснила журналистка.

Неудачная шутка

Шишминцева неудачно пошутила, уверена директор информационно-делового портала «Область 45» Татьяна Хильчук. В беседе с РИА «Новости» Хильчук пояснила, что все журналисты из Курганской области сдавали ПЦР-тесты на COVID-19 группой.

«Я не подписана на Instagram Анны. Но могу сказать одно, что все ПЦР-тесты все региональные журналисты сдавали одновременно, группой, все было сделано. На эту тему шутить совершенно нельзя, это неуместно, и я рада, что она все свои шутки удалила», — сказала Хильчук.

Она не уточнила, будут ли применены к Шишминцевой какие-либо санкции за непозволительные шутки.

В департаменте информационной и внутренней политики региона рассказали, что журналисты из Курганской области самостоятельно проходили аккредитацию на пресс-конференцию президента, они были проинформированы о датах прохождения ПЦР-тестирования.

«Департамент информационной и внутренней политики не имеет полномочий по аккредитации журналистов на пресс-конференцию президента. Журналисты проходили ее самостоятельно», — заявили РИА «Новости» в департаменте.

Эмоциональная несдержанность

Не оценил шутки сотрудницы портала «Область 45» и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сказал, что журналисты сдавали не один, а три ПЦР-теста.

«Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», — заявил он.

Вскоре Шишминцева разместила в Instagram новый пост, в котором настояла, что все же была на пресс-конференции с температурой.

«Прошу прощения у всех коллег-журналистов и организаторов пресс-конференции за то, что неудачно пошутила, сказала о температуре. Признаю, это был глупый поступок. Повторюсь, повышенная температура была связана с волнением. Простите за то, что подвергла риску ваше здоровье», — написала журналистка.

Она также заверила, что сдала в пятницу два новых ПЦР-теста в разных местах, посетила терапевта, сдала анализ крови. «Респираторных (заболеваний – ред.) и ковида у меня нет. Благодарю за внимание и поддержку», — заключила она.

К сообщению девушка приложила фото результата ПЦР-теста, справки от терапевта и видео, на котором ей измеряют температуру.