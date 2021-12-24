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Общество

В России расширили список бесплатных лекарств

С 2022 года в список жизненно необходимых лекарств включат рисдиплам для больных СМА

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С 2022 года список жизненно необходимых лекарств дополнят 22 наименованиями. В частности, туда войдет рисдиплам — препарат для больных спинально-мышечной атрофией. Чтобы обеспечить одного пациента этим препаратом, необходимо затратить около $340 тыс. в год. При этом лечение требуется пожизненное. Включение в перечень таких препаратов дает пациентам возможность получить необходимые лекарства бесплатно.

Российское правительство расширило перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Со следующего года список наименований будет расширен до 808 позиций. Таким образом, туда будут включены 22 новых названия.

«В него вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных», – сказал на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, льготники будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача.

«Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках. Конечно, принимаем меры против необоснованного роста их стоимости, регулируем цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства», – добавил глава кабмина.

Что включают?

По данным пресс-службы правительства, в перечень добавили препарат для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА) – рисдиплам, муковисцидоза – ивакафтор и лумакафтор, рака молочной железы – талазопариб. Кроме того, в среди новых наименований препараты против рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод), для лечения множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид), хронического гепатита B (булевиртид), туберкулеза легких (деламанид), внутрибольничных инфекций (полимиксин В).

Больше всего новых препаратов назначаются для пациентов с ВИЧ-инфекцией (биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир).

При этом расширился и список лекарств для россиян, болеющих высокозатратными недугами. Так, помалидомид, иксазомиб, кладрибин и эфмороктоког альфа теперь Минздрав будет централизовано выдавать пациентам бесплатно. Расходы на их закупку этих препаратов финансируют из федерального бюджета.

Этот список очень важен для пациентов с заболеваниями, для лечения которых необходимы дорогостоящие препараты. Так как после включения того или иного лекарства в правительственный список, оно становится доступнее для граждан.

«Включение в перечень различных лекарств позволит приобретать их за счет федерального и регионального бюджетов и бесплатно предоставлять людям», – подчеркнул Мишустин.

Премьер заметил, что важным шагом со стороны российских властей стало добавление препарата, который необходим россиянам с диагнозом СМА.

Накануне стало известно, что фонд «Круг добра», созданный при поддержке российского президента Владимира Путина, поможет более 1 тыс. детей с СМА. Медики рекомендуют им принимать «Спинразу», «Эврисди» или «Золгенсму».

«Для 22 из них за счет средств фонда «Круг добра» закуплен самый дорогой препарат в мире – «Золгенсма». Двадцать детей его уже получили», – подчеркнули в Минздраве.

По данным ведомства, в каждом российском регионе есть сотрудник, ответственный за взаимодействие с фондом.

Люди с СМА постепенно утрачивают моторные функции – их мышцы атрофируются, в том числе и сердечные. Если не лечить это заболевание, то ребенок не сможет двигаться и дышать.

В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни: «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма». Одна инъекция «Спинразы» стоит $125 тыс., для покупки «Рисдиплама» требуется $340 тыс. в год (лечение пожизненное). Препарат «Золгенсма» стоит от $2,1 до $2,5 млн.

«Золгенсму» зарегистрировали в России лишь в начале декабря этого года. До этого, чтобы ввести инъекцию швейцарским препаратом родителям приходилось отвозить своих детей в другие страны. При этом «Фонд добра», который финансируется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов более $5 млн в год, начал принимать заявки на покупку этого препарата еще летом этого года. Но это лекарство можно применять только до двух лет, позже этого срока «Золгенсма» не эффективен.

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