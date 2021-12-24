«Я должен это остановить». Что известно об убийстве в томском тире

Постоянный клиент томского стрелкового центра Никита Паулкин стрелял по мишеням и неожиданно направил ствол в инструктора Сергея Березовского. От полученных ран тот скончался на месте происшествия. После чего посетитель совершил самоубийство. В пятницу он должен был принять участие в соревнованиях по практической стрельбе, проходивших в этом клубе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В томском стрелковом клубе в пятницу обнаружили тела двоих человек. Об этом 24 декабря сообщил Telegram-канал Baza.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, посетитель тира неожиданно выстрелил в инструктора, после чего совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Уточняется, что инцидент произошел в стрелковом центре «Полигон-С», расположенном на проспекте Фрунзе.

«В томском стрелковом центре нашли два тела с огнестрельными ранениями.

Один из посетителей стрелял по мишеням, как вдруг направил ствол в инструктора и застрелил его. Затем он совершил самоубийство», — отмечается в публикации Baza.

По данным Telegram-канала, стрелка зовут Никита Паулкин, ему было 26 лет. Возможные мотивы его действий выясняются.

«Погибший – Сергей Березовский. Сейчас на месте работают врачи и полиция», — уточняется в сообщении. «На месте работают следователи и руководитель группы по Советскому району», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Томской области. Посетитель тира в Томске застрелил инструктора и совершил суицид В томском стрелковом центре «Полигон» нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями. Об этом... 24 декабря 20:25

По словам источника, которые приводит телеканал «РЕН ТВ», инструктор от полученных ранений скончался на месте.

Известно, что стрелявший являлся постоянным клиентом тира. «Сегодня он должен был принять участие в соревнованиях по практической стрельбе, проходивших в клубе. Причина поступка мужчины пока неизвестна», — пишет «Рамблер».

«Подробностей о произошедшем уточнить в следственном комитете пока не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следователи-криминалисты следственного управления регионального СК, а также сотрудники регионального УМВД», — передает портал vtomske.ru.

Перед тем, как застрелить инструктора Никита Паулкин записал видео, которое нашли у него в телефоне. «Я не должен возвращать себя и свои лучшие стороны. Я должен это остановить, иначе меня не останется такого. Будет хрен пойми кто», — говорит погибший в этом обращении.

Как сообщает SHOT, следователи подозревают, что у него было серьезное расстройство психики.