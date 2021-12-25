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Общество

«Отучить нельзя». Почему коты становятся клептоманами

Зоопсихологи рассказали о причинах воровства вещей животными

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Кадр из видео/Stuff Ltd
Некоторые кошки имеют привычку воровать вещи своих хозяев или соседей. В Новой Зеландии, например, питомец принес в дом чье-то нижнее белье и пакет с наркотиками, что впоследствии обернулось визитом полицейских. Кошачья клептомания действительно существует и в большинстве случаев объясняется чрезмерной заботой о хозяине, ругать за такое нельзя, рассказали «Газете.Ru» зоопсихологи.

В Новой Зеландии один из районов города Крайстчерч терроризирует кот-клептоман по кличке Кит. Уже несколько лет он ворует обувь, одежду и нижнее белье.

Как пишет The Guardian, криминальные наклонности у животного начали проявляться три года назад, когда он стал приносить домой вещи с бельевых веревок соседей и живых угрей из ближайшей реки. У Кита есть особенность — он предпочитает красть одни и те же вещи. Например, ботинки со стальной подошвой местного торговца, причем не останавливает его даже то, что весят они около 2,5 кг. Однако, как говорят хозяева кота Джинни и Дэвид Рамбольд, опасение вызывает то, что

последние находки животного заинтересовали полицию — он пришел домой с курительным устройством и пакетиком с запрещенным белым веществом в зубах.

Местные жители с юмором относятся к происходящему, но семье кота стыдно за своего питомца, потому что за одну ночь животное может обокрасть сразу несколько домов, а отучить от этой привычки его не удается. Поэтому возле забора Рамбольдов стоят две коробки, куда они складывают трофеи кота, чтобы соседи могли забрать свои вещи.

История Кита — не единственная, когда коты проявляли клептоманические наклонности.

Так, в Великобритании кот по кличке Тео украл деньги у молочника и принес их домой. Хозяева питомца обнаружили пакет, где был адрес, и вернули их владельцу. До этого случая Тео был замечен за воровством мягких игрушек и рождественских украшений. В Пенсильвании подобным промышлял кот Джордан: он воровал обувь в таких масштабах, что хозяйке пришлось повесить на него трекер для отслеживания перемещений и создать группу в Facebook, где она публиковала фотографии добычи питомца, чтобы владельцы могли вернуть себе свои вещи.

«На благо семьи»

Зоопсихолог и фелинолог Юлия Малькова объясняет, что воровство является редким явлением среди этих домашних любимцев.

«Воровство вещей со стороны кошки — это индивидуальность. Но таких животных очень маленький процент от общего числа. Видимо, у них развито чувство собственности, поэтому они и тащат вещи», — говорит она.

Клептомания — это особенность некоторых кошек, отмечает фелинолог-ветеринар Ангелина Сиротина.

Таким образом они проявляют гиперзаботу о своем хозяине, которого считают членом прайда.

«Кошки, так же как и люди. могут страдать поведенческими особенностями и отклонениями. Кошка-мать — это защита потомства, выращивание котят. Даже человека кошка считает своим котенком, то есть тем, о котором нужно позаботиться. И зачастую начинает заботиться так, что приносит что-то съедобное», — поясняет она.

Сиротина приводит пример своей знакомой, у которой кошка ночью таскает отходы из мусорки. Однажды питомец принес и положил на грудь хозяйке копыто животного, чем очень напугал ее.

«Они еще могут прятать вещи, свои или, если кошка имеет выгул, то она может приносить что-то с других участков, что на ее взгляд покажется привлекательным. И все она это несет в дом, дабы порадовать свое потомство, свой прайд, в который входит в том числе и человек — она делает это на благо своей семьи. Нужно отметить, что все кошки живут инстинктами, и основной — забота о потомстве», — подчеркивает фелинолог.

Ругать, наказывать, объяснять кошке, что такое поведение недопустимо, абсолютно бесполезно.

«В этом проявляется сверхзаботливость, то есть никакого умысла у животного нет. Отучить от этого нельзя — это просто усиленный инстинкт. Их, в теории, вовсе необходимо похвалить за это. Вообще, кошки очень сильно приучают к порядку — если вы не хотите, чтобы они что-то таскали или воровали, то убирайте вещи на места. А соседей попросите не оставлять ничего, что животное может унести», — заключает Сиротина.

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