Сайт «ОВД-Инфо*» заблокирован. Проект обвинили в пропаганде терроризма

Подмосковный суд постановил, что правозащитный проект «ОВД-Инфо*» пропагандирует терроризм и экстремизм. Роскомнадзор заблокировал сайт проекта и потребовал от соцсетей удалить его аккаунты. Сама организация считает блокировку своего сайта проявлением государственной цензуры. «ОВД-Инфо» освещает публичные акции в России, в том числе массовые митинги, и оказывает юридическую помощь задержанным.

Доступ к сайту «ОВД-Инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов) постановил ограничить Луховицкий районный суд Московской области. В реестре Роскомнадзора говорится, что доступ ограничивается как к сайту целиком, так и к отдельной странице.

Как пояснил Роскомнадзор, подмосковный суд признал, что «ОВД-Инфо» пропагандирует терроризм и экстремизм на территории России. «Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — добавили в ведомстве.

«ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале заявило , что проекту не сообщали причины блокировки и ранее от организации не требовали удалить какой-либо незаконный контент. Издание «Журналист — иностранный агент» признали иностранным агентом Министерство юстиции России включило в перечень средств массовой информации, выполняющих функции... 01 октября 18:39

В проекте уточнили, что 13 декабря им на электронную почту пришло требование явиться утром 14 декабря в Луховицкую прокуратуру. Адвокат организации приехала в прокуратуру, как и требовалось, однако ей не объяснили суть претензий.

«15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам. 20 декабря суд вынес решение о блокировке», — отметили в проекте. Правозащитники пообещали обжаловать решение суда.

«Мы считаем эту скрытную блокировку актом государственной цензуры, цель которой — остановить нашу работу. Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта», — добавили в организации.

От иноагента до экстремиста

В конце сентября Минюст признал «ОВД-Инфо» иностранным агентом. Организация подала иск, однако Замоскворецкий районный суд оставил решение министерства без изменений. Основателей «Медиазоны» и проект «ОВД-Инфо» включили в реестр СМИ-иноагентов Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главред издания Сергей Смирнов включены в реестр... 29 сентября 18:27

Суд пояснил, что «ОВД-Инфо» публикует «инструкции, как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности». Кроме того, судья отметил, что проект раскрывает информацию о неправомерном привлечении политических активистов к уголовной ответственности в связи с их политической позицией, освещает преследование независимых СМИ и журналистов и размещает шаблоны жалоб и заявлений в суд на действия сотрудников правоохранительных органов. Судья также заявил со ссылкой на данные прокуратуры, что «ОВД-Инфо» получает деньги от правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), тоже признанного иноагентом. В России вступил в силу закон, ужесточающий правила работы иноагентов-НКО В России вступил в силу закон, ужесточающий правила работы некоммерческих организаций, выполняющих... 03 октября 13:17

В «ОВД-Инфо» убеждены, что проект признали иноагентом за участие в общественной кампании против самого закона об иностранных агентах.

«Мы воспринимаем случившееся как акт политического давления на «ОВД-Инфо». Включение в реестр произошло на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах, которую инициировал в том числе «ОВД-Инфо», — указали в проекте.

Там признались, что включение в реестр иноагентов не стало для организации неожиданностью. «Уже почти десять лет мы каждый день пишем про политически мотивированные преследования, и удивить нас сложно. Тем более — сейчас: мы видим, какая погода за окном и как один за другим иноагентами признают независимые СМИ, журналистов и гражданские инициативы», — добавили в «ОВД-Инфо».

Статус иноагента там назвали «черной меткой». По мнению организации, главная проблема не в том, что иноагенты обязаны маркировать свои материалы и вести дополнительную отчетность. Суть в том, что государство может «накинуть лассо на любую неугодную инициативу, а затем произвольно его затягивать».

Власти России, в свою очередь, заявляют, что закон об иноагентах защищает Россию от вмешательства иностранных сил в ее политическую жизнь и никого не ущемляет.

«Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. <…> Мы не требуем даже прекращения [деятельности]», – сказал президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции 23 декабря.