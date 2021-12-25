Выплат станет больше. Какие законы вступят в силу в январе 2022 года

В субботу, 25 декабря, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в уходящем году нижняя палата парламента приняла «много важных для наших граждан законов». Некоторые из них вступают в силу уже в январе 2022 года.
В Telegram-канале он написал о первых 10 самых значимых из принятых решений — увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и ряде других:
Выплаты на детей до трех лет
Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Выплата положена, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, теперь на год обращения за выплатой.
Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.
Защита животных
Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях.
Маткапитал вырастет
Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции.
Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.
Меры для снижения закредитованности населения
Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями (МФО).
Совет директоров ЦБ будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения.
Как отметил Володин, такие меры защитят людей от попадания в «долговую ловушку», поможет сохранить свои средства. «Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — констатировал он.
Информирование о льготах
Граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. Пока они могут это сделать через портал «Госуслуги» и по бесплатному номеру.
Налоговый вычет на спорт
Государство может вернуть вам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.
Назначение пенсии по инвалидности без заявления
Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявление и на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.
Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.
Отказ от идентификации по биометрии
Если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с использованием его биометрических персональных данных, то это не может стать основанием для отказа ему в обслуживании и оказании государственной или муниципальной услуги.
«Мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг», — указал спикер Госдумы.
«Приземление» IT-гигантов
Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.
Вызов экстренных служб
По всей стране начнет действовать единый номер вызова экстренных служб – 112. Раньше функционирование системы осуществлялось в соответствии с положением, утвержденным правительством России, и действовало не во всех субъектах РФ.
Закон позволит скоординировать работу экстренных служб. Звонки будут бесплатными – более того, обратиться за помощью можно будет, даже если на счету нет денег.