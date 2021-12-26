Водители в снежном плену: как бушует метель в Башкирии

В Башкирии сильная метель привела к ДТП и нескольким заторам. На 49-м км трассы Уфа – Оренбург столкнулись 30 автомобилей, спустя несколько часов на другом участке дороги — еще 11 машин. Очевидцы отмечают, что видимость на дороге не превышает 100-200 м.

«По предварительным данным, сегодня в полдень ввиду неблагоприятных метеорологических условий на 49-м км автодороги Уфа – Оренбург зарегистрировано ДТП с участием свыше 30 автомобилей», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры Башкирии. По данным местных СМИ, машины двигались по трассе Р-240 со стороны Оренбурга в Уфу. Причина ДТП пока неизвестна.

В сторону Уфы было перекрыто движение. Объехать участок дороги можно было через встречную полосу.

По данным МЧС республики, в аварию попали четыре грузовых автомобиля, а также большое количество легковых – Skoda Rapid, Mazda, Nissan, Renault, Land Rover Discovery и другие, пишет UFA1.RU.

Погиб один человек, пятеро пострадали – все они госпитализированы в уфимскую больницу №21, рассказал источник в республиканской прокуратуре. Минздрав Башкортостана сообщил, что один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Остальные поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести. «Идет диагностический процесс», – добавили в пресс-службе министерства республики.

Прокуратура Кармаскалинского района устанавливает все обстоятельства произошедшего, дает оценку соблюдению ПДД и дорожной деятельности. Проверяется также работа местных властей, которые ответственны за безопасность на этой трассе федерального значения. На место происшествия выехал прокурор района Айдар Исламов. Он будет координировать действия экстренных служб и содействовать проверке массового ДТП.

Очевидец аварии Дамир Жданов рассказал «Газете.Ru», что последствия ЧП могли быть хуже, если бы не инициатива водителей.

«Большего ДТП удалось избежать благодаря водителям, которые за 1 км начали сигнализировать руками о необходимости остановиться, им спасибо. В заторе мы стояли около часа», — заявил он.

Жданову удалось проехать этот участок дороги только благодаря объезду по встречке. «Видимость на дорогах около 100-200 м», — отметил автовладелец.

Позже на 191-м км этой же трассы, в Мелеузовском районе, столкнулись 11 автомобилей, сообщили в ГИБДД Башкирии. Они также следовали в сторону Уфы. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

Неблагоприятные метеоусловия

Из-за сильной метели на 1203-м км трассы Москва – Челябинск (в Оренбургской области) застряли 30 машин с примерно 50 людьми. С 1194-го по 1251-й км дороги движение ограничено. Примерно такая же ситуация на башкирских трассах. Так, на нескольких участках трасс Р-240 и М-7 «Волга» ограничено движение пассажирских автобусов, грузовиков, маршруток, такси.

На трассе М-5 между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района из-за снега застряли 33 легковые и грузовые машины, сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС. Возле заправки организовали кемпинг. Там можно поесть и согреться.

«На перекресток прибыли два КАМАЗа с ковшами, из города Туймазы, пошли в сторону населенного пункта Серафимовский, к стоящему поперек дороги большегрузу», – отметили в ведомстве.