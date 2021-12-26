Новогоднее чудо: Хованского могут выпустить из СИЗО

Следственный комитет (СК) попросил суд отпустить Юрия Хованского из СИЗО, где блогер сидит уже больше полугода. Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за его песни про московский теракт на Дубровке 2002 года (тогда вооруженные боевики захватили заложников в театре во время мюзикла «Норд-Ост»). Сам блогер жаловался, что дело сфабриковано. По словам Хованского, срок, когда его можно было привлечь к ответственности за песню, давно истек, а СК подтасовывает факты, использует подставных свидетелей и угрожает ему и его близким.

Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому и отпустить его из-под стражи, следует из картотеки дел Куйбышевского районного суда Санкт-Петербург. Суд рассмотрит ходатайство следствия еще до Нового года — 29 декабря, рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Защищает Хованского адвокат Александр Передрук», — уточнил он.

Сам Передрук сообщил «Газете.Ru», что не знает, почему следствие просит изменить меру пресечения. «Видимо, следователь не усматривает основания для продления меры пресечения, то есть считает, что возможно более мягкое наказание. Надеемся, что вся эта информация подтвердится, и мера пресечения будет изменена на более мягкую», — сообщил он.

Девушка Хованского Мария Нелюбова предложила не надеяться на лучшее раньше времени. «Это может быть банальная ошибка клерка, разместившего информацию на сайте [суда]», — пояснила она и попросила подождать, пока во всем разберутся адвокаты. Адвокат Хованского не знает, почему следствие потребовало изменить меру пресечения блогеру Следователь по делу блогера Юрия Хованского, возможно, не усматривает основания для продления срока... 26 декабря 17:04

Неудачная шутка

Хованского задержали 9 июня, у него дома провели обыск. Блогер на тот момент, видимо, уже знал, что его давней шуточной песней заинтересовались силовики. На видео задержания Хованский, лежа на полу, спрашивает у пришедших к нему домой полицейских: «Это из-за этой песни?».

Telegram-канал Baza писал, что делом Хованского занимался 5-й отдел центра «Э», который расследует преступления по этническим и религиозным мотивам. В итоге блогера обвинили по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой статье, если подозреваемый оправдывал терроризм через интернет – до семи лет лишения свободы.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 10 июня отравил Хованского под стражу на два месяца. Позже, несмотря на просьбы блогера перевести его под домашний арест, суд неоднократно продлевал сроки ареста.

На чем основано дело Хованского

В тексте песни блогера были такие строчки: «Норд-Ост» — это было ******* [прекрасно]. Сколько же русских детей убили. <…> Все во имя Чечни!». Хованский утверждает, что публично спел эту песню про теракт на Дубровке один раз в жизни – на стриме у другого видеоблогера Андрея Нифёдова в ноябре 2012 года.

«Вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году. <…> Любой человек может зайти в веб-архив и убедиться, что я пел ту песню в 2012», — заявил блогер в своем открытом письме, которое он передал в ноябре из СИЗО. Блогер Юрий Хованский обжаловал свой арест в ЕСПЧ Адвокат находящегося под стражей блогера Юрия Хованского Александр Передрук заявил, что его подзащитный... 21 декабря 20:07

Как рассказывал Хованский изданию «Холод», позже запись с исполнением песни удалил Роскомнадзор. Самого блогера, по его словам, вызвали в 2014 году в центр «Э» на профилактическую беседу, и тогда на этом все и закончилось. «Это была эпоха до закручивания гаек, и даже эшники понимали, что юмор, а что нет», — пояснил Хованский.

В конце февраля 2021 года фрагменты песни Хованского у себя на стриме показал видеоблогер Стас Васильев, у которого незадолго до этого был конфликт с Хованским. Позже этот же фрагмент выложил у себя в Telegram-канале создатель экстремистского движения «Мужское государство» Владислав Поздняков, призвав подписчиков жаловаться на Хованского в МВД из-за оправдания терроризма.

Основная проблема с делом Хованского – если он действительно исполнил песню только в ноябре 2012 года, за истечением срока давности его уже нельзя привлечь к ответственности.

Однако СК придерживается версии, что блогер говорит неправду, на самом деле он исполнял песню в 2018 году. Основной свидетель обвинения — блогер Нифёдов. Его задержали в июне вместе с Хованским, и он заявил, что Хованский исполнил песню про «Норд-Ост» вовремя стрима в 2018-м.

Как отмечает «Холод», позже Нифёдов дважды менял свои показания. Сначала заявил, что тот стрим проходил в 2013 году, позже опять, что в 2018-м. Одновременно с этими в деле Хованского появились три новых свидетеля обвинения. Они рассказали, что в 2018 году случайно услышали «омерзительную» песню Хованского про «Норд-Ост» на улице или в баре, и она их возмутила.

По информации РБК, показания свидетелей наполовину состоят из одинаковых фраз, а двое из троих давших показания в прошлом работали в полиции Санкт-Петербурга.

Признал вину и раскаялся

После задержания Хованский признал вину в исполнении песни и заявил, что полностью раскаивается. В своем открытом письме в конце ноябре он также сообщил, что сделал благотворительное пожертвования в фонд помощи жертвам терроризма. В то же время, блогер настаивает, что его текущее преследование незаконно. Адвокат Хованского не знает, почему следствие потребовало изменить меру пресечения блогеру Следователь по делу блогера Юрия Хованского, возможно, не усматривает основания для продления срока... 26 декабря 17:04

В открытом письме в конце ноября Хованский заявил, что СК давит на него, угрожая ему и его близким. По словам блогера, следствие требует, чтобы Хованский признался, что пел песню в 2018 году и отказался от своих адвокатов.

«Если я выполню эти условия, то они перестанут назначать бесконечные экспертизы, передадут дело в суд, где я получу штраф и выйду на свободу. Если же я откажусь от этих условий, всё будет обставлено так, будто я «ушел в отказ», и мне дадут реальный тюремный срок», — описал якобы поставленные ему условия блогер.

Он добавил, что в случае отказа СК угрожает подбросить наркотики его девушке. Хованский обвинил СК в произволе и попросил общественность и СМИ о поддержке. «Мне страшно, и я не знаю, что делать. <…> Сейчас решается не просто моя судьба, сейчас определяются рамки вседозволенности, которую позволяют себе следственные органы. <…> Прошу вас, помогите мне! Без вас они просто меня убьют», — написал он.