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Общество

«Ящик Пандоры». Как Россия идет к полному запрету курения

Россиян с 2022 года ожидают новые запреты и штрафы, связанные с курением

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Нина Зотина/РИА «Новости»
Юрист Европейской юридической службы Павел Корытов рассказал о новых запретах, штрафах и подорожании сигарет, которые ждут курильщиков в следующем году. В Госдуме пояснили, что все ограничения вводятся в соответствии с концепцией постепенного полного запрета табакокурения. Однако исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов уверен, что одними запретами проблему табака не решить.

Совершеннолетние некурильщики

Власти России обязали владельцев недвижимости и руководство предприятий специально обозначать места для курения и вывешивать там таблицы с нормами противопожарной безопасности.

«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», — сказал Корытов агентству «Прайм».

Он отметил, что Россия, как и еще 179 стран, подписала Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Поэтому меры по ограничению курения принимаются именно для реализации соглашения.

Корытов уверен, что законодательное поле по борьбе с табаком «сформировано»: уже действуют множество запретов и ограничений по рекламе, продаже (в том числе через интернет) табака, электронных сигарет, вейпов и айкосов.

Юрист добавил, что в настоящее время обсуждается возможность запрета на продажу табачных изделий гражданам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Он подчеркнул, что дальше власти будут «завинчивать гайки» уже в экономическом пространстве. «Уже с этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотиносодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак» только через оператора электронного документооборота (ЭДО), в этом году они еще могли делать это сами», — заключил Корытов.

Концепция полного запрета курения

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный пояснил радиостанции «Говорит Москва», что новые ограничения табакокурения могут появляться постепенно, в соответствии с концепцией полного запрета курения.

«Это концепция. Это пока не инициатива. Концепция, по которой человечество в целом должно избавиться от никотиновой зависимости и количество тех, кто курит, стремительно должно снизиться к нулю. Просто это те цифры, которых надо достичь.

Не факт, что мы их достигнем, конечно, в течение ближайших тех лет, на которые перспектива рассчитывается.

Это задача государственная, не только Российской Федерации, но и других стран — это отказ от табакокурения как от своеобразного легкого наркотика. Вопрос не запрета, вопрос постепенного снижения числа курящих приблизительно до 1-2%, тогда уже может стоять вопрос о полном запрете», — сказал Куринный.

Тупиковая инициатива

Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов заявил «Газете.Ru», что инициатива борьбы с курением «тупиковая».

«На самом деле те страны, которые дают нам пример серьезного понижения числа курильщиков в мире – это страны, которые, скорее всего, никаких концепций борьбы с табаком не имеют… Если качество жизни высокое, стабильное, нравящееся, удобное для человека, то человек будет ценить именно такую жизнь, отказываясь от тех привычек, которые эту жизнь могут сокращать», — сказал он.

Лоскутов настаивает, что нужно предлагать курильщикам «умные» альтернативы. «Запрет – это такой инструмент, важный, вне всякого сомнения, но этот инструмент, как мы уже поняли за почти десять лет борьбы с табаком, может повлиять примерно процентов на 10 курильщиков, но не больше. Остальным нужно давать какие-то позитивные программы», — убежден директор движения за права курильщиков.

Он привел в пример Великобританию, где число курильщиков действительно сокращается вследствие улучшающегося уровня жизни и правильного подхода. «Вот курение, говорят они, вредно. Вот табак, горящая сигарета, вредна. А вот есть новые инструменты доставки никотина, которые менее вредны. Например, по исследованиям тех же айкосов, они дают сокращение рисков на 50-95%, в зависимости от разных исследовательских институтов, то есть мы убираем значительную часть рисков. В Великобритании поощряют переход курильщика на менее вредные инструменты», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Лоскутов уверен, что Россия «открывает ящик Пандоры». Используя только инструмент запретов, в стране не борются с табаком, а увеличивают эту проблему.

«Задача (властей – «Газета.Ru»), как мы ее видим, – сократить число курильщиков в РФ через недопущение к табаку подрастающего поколения. А второе – предложить альтернативу тем, кто не хочет отказаться от табакокурения… которая будет менее вредна. Создать для этой альтернативы, как это ни страшно звучит, более благоприятные условия на рынке… У нас же наоборот – все запретить: табак, электронику, никпэки – все под одну гребенку», — посетовал он.

Как в России борются с курением

Антитабачный закон начал действовать в России с 1 июня 2013 года. Для защиты граждан от табачного дыма запретили курить в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. С тех пор запрещено курить на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках. Постепенно вводятся новые ограничения, запреты и штрафы.

В сентябре 2021 года руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе заявил «Известиям», что его офис считает Россию примером для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.

Согласно цели нацпроекта «Демография», число курильщиков в России должно сократиться до 10% к 2024 году.

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