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Общество

«Меня били электрошокером»: участники гей-вечеринки пожаловались на ОМОН

ОМОН разогнал гей-вечеринку в Ростове-на-Дону, изъяты наркотики и нелегальный алкоголь

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В ночь на воскресенье ОМОН и Росгвардия разогнали гей-вечеринку в центре Ростова-на-Дону. Мероприятие проходило с нарушением антиковидных мер. Кроме того, организаторов заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и даже вовлечении в них несовершеннолетних. По словам участников, многие из них не знали о специфике праздника.

Таинственный Дионис

Правоохранители пришли на вечеринку, когда та была в самом разгаре. Полуголые накрашенные мужчины на сцене попытались убежать от оперативников, но все были задержаны.

Как сообщает «РЕН ТВ», силовики узнали о предстоящем мероприятии из соцтети. Молодой человек с накачанными губами пригласил всех желающих повеселиться.

На появившемся в СМИ видео разгона вечеринки участников поставили к стене с поднятыми руками. По очереди их спрашивали, знали ли они, что мероприятие имеет ЛГБТ-уклон.

Многие удивились, узнав, что праздник был для людей с нетрадиционной ориентацией – некоторые молодые люди пришли потанцевать со своими девушками.

Всего за ночь оперативники опросили около 200 участников остановленной ими вечеринки. У всех участников необычного праздника проверили документы и занесли в специальную картотеку данных. Главным организатором оказался некто по прозвищу Дионис. Оперативники считают, что вся досуговая программа на его счету. Кроме того, исполнить диджей-сет для гостей вечера пригласили блогера Рому Желудя.

На организаторов был собран материал с присутствием понятых. Источник в правоохранительных органах уточнил, что задерживать никого не стали. Под утро всех отпустили по домам.

Telegram-канал Don Mash сообщил, что организаторами вечеринки признали Дениса Рудницкого из Азова и Марию, известную под псевдонимом Маро. В понедельник их ждет суд.

Организаторов подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и вовлечении в них несовершеннолетних. Кроме того, в заведении нелегально торговали алкоголем.

«Четыре часа на морозе»

Видеоблогер Рома Желудь позже разместил на своем YouTube-канале видео, в котором извинился перед поклонниками. Он заверил, что не знал о нелегальности вечеринки, и сожалеет, что кто-то мог прийти на нее только из-за него.

«Мне очень жаль девочек и мальчиков, потому что мы четыре часа стояли у стены (с поднятыми руками), — сказал он, пообещав вскоре вернуться в Ростов-на-Дону и провести легальное мероприятие.

Желудь также пожаловался, что силовики действовали слишком жестко. Блогер сообщил, что его якобы «били в живот электрошокером», били людей, которые держали руки поднятыми слишком низко.

Всех участников вечеринки обыскали, «собаки всех осмотрели, в глаза посветили, кого-то забрали». Блогер рассказал, что силовики задержали людей, у которых обнаружили с собой наркотики.

«Полицейские выяснили, кто нелегально продавал алкоголь... Главный организатор в больнице… Четыре часа на морозе нас продержали… Когда нас обыскивали, был мальчик с накрашенными глазами, и его заставили при всех отжиматься. «Ты же мужик — докажи», — пожаловался Желудь.

«Сотня ОМОНовцев»

На сайте издания «Журналистская правда» появился комментарий одного из очевидцев разгона вечеринки.

«ОМОН ворвался в концертный зал, чтобы остановить странную вечеринку… На сцене полуголые накрашенные мужчины исполняли откровенные танцы, публика ликовала и активно подплясывала. В одно мгновение дискотеку прервали люди в форме и масках: «Заходим, заходим! Выше руки, я тебе сказал!». Около сотни ОМОНовцев расставили по периметру участников незаконного концерта. Специально натасканная на поиск наркотиков собака обошла буквально каждого распластавшего руки на стене» – сказал он.

Очевидец также рассказал про необычно одетых гостей вечеринки мужского пола, их «длинные волосы, серьги, крашенные ногти».

«Полицейские по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сыщики уголовного розыска вместе с представителями Роспотребнадзора работали с документами, параллельно устанавливая организаторов этой вечеринки. Возникли вопросы к девушке, которая пыталась ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, что она не является организатором незаконного мероприятия. Но 20 тысяч было оплачено с ее карты. Проверяющие посчитали, что данная девушка – один из организаторов, но не главная – она купила спиртное и закуску», — добавил он.

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