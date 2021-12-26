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Общество

Охранник выпрыгнул в окно при виде гранаты. Что случилось в ТЦ на «Войковской»

Полиция задержала мужчину, угрожавшего гранатой в ТЦ «Метрополис» в Москве

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В воскресенье вечером мужчина, задержанный охраной торгового центра «Метрополис» по подозрению в краже парфюма, показал предмет, похожий на гранату, и сбежал – через пару часов его поймали. Из-за переполоха почти все посетители ТЦ в панике покинули здание. Никто не пострадал.

Граната за парфюм

Московская полиция разыскивала неизвестного мужчину, который угрожал охране торгового центра предметом, похожим на гранату, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

«В торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА «Новости», что ЧП произошло в торговом центре «Метрополис», а злоумышленник убежал на ближайшую станцию метро «Войковская».

По словам сотрудников охраны, неизвестный мужчина украл вещи из магазина косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко», а когда его поймали, стал угрожать сотрудникам гранатой. После этого ему удалось сбежать.

Telegram-канал «112» обнародовал видео из подсобного помещения ТЦ. Именно туда охранник «Золотого яблока» отвел подозреваемого в краже духов мужчину. Камера запечатлела, как пять сотрудников охраны бросились врассыпную, как только задержанный показал им предмет, похожий на гранату. Один из них даже не воспользовался дверью – выпрыгнул в окно. А преступник спокойно вышел из комнаты и скрылся.

Однако вскоре он «засветился» на камерах наружного видеонаблюдения. Telegram-каналу «112» стали известны его приметы – рост около 170 сантиметров, черная одежда, черная бейсболка и черная сумка. Уточняется, что после задержания охранник предложил мужчине оплатить товар, но тот отказался и достал гранату.

Лишь после 23.00 Telegram-канал «112» сообщил, что мужчину, который угрожал охранникам гранатой в ТЦ «Метрополис», удалось задержать. Сейчас он находится в отделе полиции.

Паника в ТЦ

Жена одного из сотрудников ТЦ рассказала «Газете.Ru», что произошло.

«Охрана задержала мужчину нерусской внешности на попытке своровать парфюм. Увела его в служебное помещение ТЦ, он почти сразу достал гранату, угрожал тем, что подорвет всех.

Дальше началась паника, один из охранников сказал всем бежать и все. Он ничего не говорил при задержании. Спокойно прошёл в сопровождении охраны», — сказала женщина.

После инцидента были эвакуированы все посетители ТЦ. Telegram-канал «112» также опубликовал кадры, как все гости торгового центра массово покидают здание. Некоторые люди предпочитали эвакуироваться бегом. Уточняется, что после инцидента «Метрополис» возобновил работу в штатном режиме.

Однако на кадрах, обнародованных телеканалом РЕН ТВ, видно, что на выходе люди начинали толпиться и толкаться, кто-то кричал от испуга.

Охранники торгового центра «Метрополис» рассказали телеканалу «Звезда», что официально эвакуацию из ТЦ не объявляли. По их словам, люди внезапно начали в панике убегать из парфюмерного магазина.

«Люди начали массово выбегать, кто куда. Кто-то кричал «граната», кто-то кричал «стреляют». Обычная человеческая паника. Эвакуации не было, по громкоговорителям ничего не говорили. Потасовок тоже не было», — рассказали охранники.

Граната в вагоне метро

За последние дни это уже не первое в Москве происшествие с угрозой гранатой. Ранее, 21 декабря, на станции метро «Полежаевская» сотрудники полиции задержали мужчину с муляжом гранаты.

Как сообщили в правоохранительных органах, к дежурившим на платформе полицейским обратился гражданин, пояснив, что в вагоне метро молодой человек достал предмет, напоминающий гранату, и демонстративно, при других пассажирах, сымитировал приведение его в готовность.

Очевидцы сами задержали злоумышленника и передали его представителям правоохранительных органов. При досмотре мужчина предъявил муляж гранаты, сообщив, что приобрел его в интернет-магазине.

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