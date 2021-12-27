От пластика к «цифре»: клиенты СберБанка переходят на карты без пластикового носителя

Онлайн-сервисы и платежи стали особенно популярны в период пандемии. СберБанк сделал ставку на цифровые продукты, развивая их параллельно с физическими. Один из таких продуктов — СберКарта без пластика, которая может полностью заменить обычную.

Доля бесконтактных платежей растет

Большую роль в популярности онлайн-сервисов играют бесконтактные платежи. Это глобальный тренд, в котором Россия занимает одну из лидирующих позиций: за последние 2 года число бесконтактных платежей выросло в 2,5 раза, а доля россиян, которые ими пользуются, за 7 лет увеличилась с 25 до 70%.

Благодаря масштабному обновлению платежных терминалов и тому, что технология NFC (беспроводного обмена данными между двумя устройствами с близкого расстояния) появилась практически в каждом смартфоне, пользователи все чаще платят телефоном. Можно просто добавить карту в электронный кошелек и платить ею более чем в 1,4 млн торговых точек по всей стране.

Как появилась СберКарта

Еще в 2018 году клиентам Сбера стала доступна цифровая карта, которой можно было пользоваться сразу. В 2019 г. банк запустил сервис активации карты без получения пластика, за который позже получил премию «Цифровой бизнес-прорыв в период пандемии» Digital Leaders Award 2021. В период первых локдаунов карты стали активировать в приложении в три раза чаще, а часть клиентов вообще не приходила за физической картой в офис банка.

В 2021 году была запущена СберКарта с опцией «без пластика». Чтобы ее оформить, нужно нажать кнопку «Давайте без пластика» в приложении СберБанк Онлайн. Картой можно пользоваться сразу же, а пластиковую дозаказать в любое время, если понадобится, забрав в офисе банка либо заказав доставку. Но по факту за пластиковой картой обращаются лишь 6%.

СберКартой без пластика можно расплачиваться так же, как и обычной: совершать переводы и снимать наличные. После оформления карта сразу активна, в приложении СберБанк Онлайн ее можно привязать к электронному кошельку SberPay или другому и платить ею, просто поднося телефон к терминалу. При этом вся информация о карте и совершаемых платежах передается в зашифрованном виде, а подтверждать операции можно с помощью кода разблокировки или отпечатка пальца.

В приложении также можно настроить лимиты, установить или сменить ПИН-код, заблокировать/разблокировать и перевыпустить карту.

Что еще можно сделать в приложении СберБанк Онлайн

1. Просмотреть и скопировать данные карты — номер, CVV/CVC-код, срок действия. При клике на карту в приложении покажется ее оборотная сторона, и вы скопируете данные без ошибок.

2. Узнать и скопировать реквизиты счета карты, чтобы указать их в договоре, получить перевод или плату за услуги.

3. Воспользоваться счетом карты, даже если с картой что-то произошло. Теперь в СберБанк Онлайн большая часть платежей и переводов выполняется напрямую с платежного счета вашей СберКарты. Более того, счет доступен к выбору при оплате по QR-коду и в интернете через SberPay. А если вам пришлось закрыть карту, то в любой момент можно открыть новую к этому же счету в мобильном приложении. Платежный счет – бесплатный и с 10 декабря 2021 автоматически открывается при оформлении СберКарты в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

4. Оплатить покупку по фиксированному курсу. Когда вы покупаете что-то в зарубежных магазинах, сумма в валюте магазина сначала замораживается, а затем списывается в течение нескольких дней в рублях. За это время курс может вырасти, и в рублях вы заплатите больше, чем рассчитывали. Со СберКартой вы всегда будете знать, какая сумма спишется, потому что Сбер фиксирует курс на день покупки.

Каково будущее карт без пластика?

Спрос на СберКарту без пластика растет: сейчас эту опцию выбирают больше трети клиентов банка. В ближайшем будущем количество пользователей таких карт будет только увеличиваться.

Переход на карты без пластикового эквивалента — это не только выбор в пользу комфорта и технологий. Во-первых, они не уступают пластиковым по уровню безопасности, но без риска потерять пластик. Их оформление занимает считанные минуты – и не нужно выделять ценное время на посещение офиса банка. Такие карты дают возможность быстро и без ошибок скопировать платежные данные при онлайн-оплате. Они не могут попасть в руки постороннего человека – например, официанта в кафе. Кроме того, отказ от пластика благотворно влияет на экологию: карту без физического носителя не нужно сдавать в переработку. Осознанный выбор клиента определяет тренд на технологичность, который Сбер планирует поддерживать и дальше.