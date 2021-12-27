Историку Юрию Дмитриеву добавили срок

Суд в Карелии признал историка Юрия Дмитриева виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Ему назначили наказание, которого требовала прокуратура — 15 лет колонии строгого режима. Подробнее о его деле — в материале «Газеты.Ru».

Петрозаводский городской суд признал виновным главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Ранее он был оправдан по этим статьям. В понедельник, 27 декабря, его приговорили — по совокупности с ранее совершенным преступлением — к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Карельскому историку Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет Верховный суд Карелии изменил приговор Петрозаводского городского суда по делу руководителя карельского... 29 сентября 19:36

«Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала судья Екатерина Хомякова. Именно такого срока добивалась прокуратура.

Дмитриева ранее оправдали по этим статьям, однако осенью 2020 года Верховный суд Карелии отменил это решение. Кроме того, тогда историку ужесточили меру наказания за сексуальное насилие над ребенком — с 3,5 до 13 лет заключения.

Суть дела

По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 год фотографировал свою приемную дочь 2005 года рождения обнаженной якобы для изготовления порнографических материалов. На судебных слушаниях историк объяснил появление этих фото жалобами ребенка на боль в паху, и сказал, что он документировал отсутствие видимых травм после жалоб девочки.

Следствие также утверждает, что с 2012 по 2016 год Дмитриев совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, в СК указали, что историк незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала» Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу... 07 июля 19:15

Дмитриев пытался обжаловать 13-летний приговор, но он был оставлен в силе: Верховный суд РФ отказался принимать жалобу для рассмотрения по существу.

Из 15 лет лишения свободы будет вычтено время, которое 66-летний Дмитриев уже провел в СИЗО, где он находился почти пять лет. Точные расчеты, по словам его адвоката Виктора Ануфриева, поступят позднее. Защита Юрия Дмитриева обжалует сегодняшний приговор, сообщил адвокат.

«Подобный результат прогнозировался мною. Было ясно, что после апелляции в этом суде будет назначено именно два года по обвинениям в порнографии. Это для того, чтобы показать силу, влияние, значение силовых структур, которые попросили изначально, во время второго процесса, дать Дмитриеву 15 лет», — цитирует его Русская служба BBC.

Сам подсудимый принял приговор спокойно и сказал, что решение судьи ему понятно. «Спасибо за то, что приходили сюда все это время», — сказал он, обращаясь к журналистам. Историк с самого начала отрицал вину по всем обвинениям.

Пришедшие поддержать историка люди кричали «позор» приставам, когда те выводили Дмитриева из зала суда.

«Невиновен», — скандировали несколько десятков сторонников.

Проведенные психологические обследования не нашли у подсудимого педофильских наклонностей. Ануфриев подчеркивал, что на первом процессе приемная дочь Дмитриева говорила, что очень любит отца и что он никогда не относился к ней плохо. Высказывания девочки поменялись в опросах, проведенных на следствии по второму делу, отметил адвокат.

Основание для ареста

Поводом для возбуждения дела и ареста Дмитриева стало анонимное заявление, поступившее в правоохранительные органы г. Петрозаводска. В письме, датированном 2 декабря 2016 года, говорилось о том, что историк фотографирует в обнаженном виде свою приемную 11-летнюю дочь. К заявлению были приложены две фотографии. Не называя себя, заявитель просил «принять меры». Карельского историка Дмитриева приговорили к 15 годам колонии Петрозаводский городской суд признал историка, главу карельского отделения центра «Мемориал» Юрия Дмитриева... 27 декабря 14:52

Следствие обвиняет Дмитриева в фотосъемке несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов (пункт «в» ст. 242.2 УК РФ), в совершении развратных действий (ст. 135 и ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

Позднее было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст.132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в республике Карелия. В его защиту выступали Союз журналистов Карелии и известные деятели культуры. Они называли его преследование сфабрикованным и предполагали, что оно связано с его деятельностью по сохранению памяти жертв сталинских репрессий, передает радиостанция «Эхо Москвы».