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Общество

Ход гроссмейстера: как глава «Норникеля» поддержал шахматиста Непомнящего

Как Владимир Потанин играл в шахматы с гроссмейстером и зачем это было нужно

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Александр Щербак/ТАСС
В Москве в Центральном доме шахматиста состоялся товарищеский поединок между гроссмейстером Яном Непомнящим, вернувшимся в столицу после матча за мировую шахматную корону в Дубае, и президентом «Норильского никеля» Владимиром Потаниным. Соперникам было дано на партию по полчаса без добавления времени. Непомнящий отметил, что был приятно удивлен уровнем партнера, сыгравшим «очень культурную партию». Потанин, в свою очередь, рассказал, что готов вкладывать финансовые средства как в развитие шахмат в мире, так и в подготовку резерва в России.

Шахматы в атмосфере волшебства

В Центральном доме шахматиста (ЦДШ) имени Михаила Ботвинника 24 декабря состоялся уникальный товарищеский поединок между президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным и российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Для встречи был выбран формат быстрых шахмат, при котором каждому из соперников выделили на партию по полчаса без добавления времени.

Весьма кстати: в конце ноября – начале декабря 31-летний уроженец Брянска Непомнящий провел изнурительный матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, который длился 11 дней. Россиянин уступил со счетом 3,5:7,5, так и не сумев отобрать у соперника шахматную корону, принадлежащую Карлсену с 2013 года.

«Не так много времени прошло. Немного получилось хоть поспать, чего на матчах практически не получалось», — рассказал Непомнящий корреспонденту «Ленты.ру» и другим журналистам две недели спустя.

Чтобы поддержать шахматиста, за день до отлета гроссмейстера на очередной шахматный турнир в Варшаву был организован необычный товарищеский матч в ЦДШ: старинный особняк на Гоголевском бульваре в новогоднем убранстве добавил событию волшебства.

Личность человека, вызвавшего Яна Непомнящего на товарищеский матч, стала полной неожиданностью. Российский предприниматель, глава компании «Норникель» Владимир Потанин давно известен как хоккеист-любитель, а не шахматист. Год назад в матче «Связь поколений», в котором сходятся легенды хоккея с действующими членами российской сборной, Потанин стал автором пяти шайб и трех результативных передач.

«Как у настоящего шахматиста у меня, конечно, есть домашние заготовки. Поэтому я не мог сразу все козыри выложить на стол. Я берег это для нужного момента, а увлекся я шахматами еще в детстве», — пояснил бизнесмен.

Испанская партия и ход гроссмейстера

Матч проходил в отдельном зале, откуда велась прямая трансляция. Комментировали необычную товарищескую встречу гроссмейстеры Сергей Шипов и Эльмира Мирзоева. Владимир Потанин играл белыми и постарался сделать все, чтобы матч не закончился на первых же ходах.

«Я, в отличие от Яна, не мог себе позволить не готовиться и выбрал такой достаточно надежный дебют: испанскую партию, в которой белые довольно долгое время могут себе позволить не сдаваться. Это было важно», — рассказывал после партии глава «Норникеля».

Затем Потанину пришлось испытать на себе популярную на нынешних мировых первенствах контратаку Маршалла в исполнении Непомнящего. По словам комментаторов, в какой-то момент игра стала напоминать один из чемпионских матчей между Непомнящим и Карлсеном, только теперь россиянин находился в позиции норвежца. В целом же Потанину, по словам Шипова, удалось продемонстрировать все характерные черты в свое время лучшей в мире советской шахматной школы.

Однако затем Непомнящий сделал необычный ход ферзем, который вполне можно назвать ходом гроссмейстера. «Смотрите, после хода F6, который Ян сделал, партия ушла от более-менее известных даже бывшему перворазряднику вариантов и перешла в достаточно неведомое для меня русло. Некоторое время ресурс для защиты находился, но, как вы сами понимаете, долго тут не продержишься в такой обстановке. В обстановке постоянного давления невозможно играть в шахматы», — рассказал об этом моменте Потанин.

Тем не менее партия закончилась не матовой ситуацией, а просто на явном превосходстве позиции гроссмейстера. Ян Непомнящий одержал победу на 38-м ходу, отметив высокий уровень соперника и несомненную пользу от подобных матчей для популяризации шахмат.

«Приятно удивило его качество подготовки и неприятно - то, что это было сложнее, чем я ожидал. Партия довольно культурная, понятно, что не все подобные партии носят спортивный характер, но впервые это вызвало интерес и ажиотаж. Мне кажется, это в целом лучше, если это пойдет шахматам на пользу, в чем я не сомневаюсь», — подчеркнул гроссмейстер.

Владимир Потанин, который, по его же словам, испытывал прежде заочное уважение к молодому гроссмейстеру, нашел время и способ познакомиться с ним лично так, как это принято у шахматистов, то есть с помощью игры.
«Я, к сожалению, не был в команде Яна, когда он готовился к матчу на первенство мира. На следующий матч я попрошу обязательно, чтобы он меня включил в команду», — пошутил президент «Норникеля».

Потанин также подчеркнул, что этот товарищеский матч бизнесмена с гроссмейстером не надо рассматривать как попытку создать своеобразную Ночную шахматную лигу, по аналогии с хоккейной. По его словам, сотрудничество «Норникеля» с FIDE началось и будет продолжаться, также как и с Федерацией хоккея России, Российским футбольным союзом, Федерацией керлинга и другими спортивными объединениями.

«В мире интерес к шахматам вырос, он очень высок и среди азиатских и не только гроссмейстеров. Если раньше наша школа доминировала, то сейчас в шахматах жесткая конкуренция, поэтому воспитанию новых спортсменов я бы уделил внимание», — подчеркнул Владимир Потанин.

Со встречи с президентом «Норникеля» Ян Непомнящий ушел в приподнятом настроении. Таким образом, товарищеский матч послужил не только популяризации шахмат, но и позволил воодушевить гроссмейстера перед новыми схватками за шахматной доской, обеспечив соратником в лице выдающегося бизнесмена.

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