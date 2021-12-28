20 идей по развитию России: заменить тюрьму компенсацией

Автор «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов сформировал предложения, которые, по его мнению, будут способствовать процветанию страны. Одна из его идей заключается в том, чтобы изменить систему наказаний для определенной категории преступников.

Сделать свободу платной

Безопасность окружающей среды — один из важнейших аспектов современных развитых стран. По этой причине Дмитрий Давыдов предлагает сократить количество заключенных, которые зачастую после освобождения из тюрьмы продолжают совершать преступления. Его идея заключается в том, чтобы изменить способ наказания для определенных преступлений, чтобы не угрожающие обществу преступники могли продолжать жить полноценной жизнью, а места в тюрьмах не переполнялись.

В первую очередь, поменять наказание можно для совершивших преступления, связанные с экономической деятельностью. Для них, по мнению предпринимателя, наиболее подходящим наказанием будет крупный денежный штраф. Текущие штрафы за такие преступления несущественны — к примеру, за причинение крупного ущерба от незаконного предпринимательства штраф всего 300 тыс. рублей.

«Предлагаем увеличить штрафы и привязать их к размеру причиненного ущерба, а взамен этих штрафов исключить наказания в виде исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы и конфискацию имущества», — поясняет Давыдов.

Так, активист предлагает для некоторых преступлений в сфере экономической деятельности ввести штраф в двукратном размере от причиненного ущерба. Это может касаться преступлений, которые относятся к незаконной предпринимательской или банковской деятельности, уклонения от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей, организации и проведения азартных игр и других. Для случаев, когда преступления совершены группой лиц по предварительному сговору, стоит предусмотреть трехкратный штраф.

«Такие размеры штрафов ощутимо «ударят по карману» виновного лица, государство получит не только полное возмещение ущерба, но и пополнение бюджета сверх суммы ущерба, а человек не отправится за решетку, либо срок его пребывания в исправительном учреждении будет сокращен», — отмечает Давыдов, добавляя, что цель перевоспитания в таких случаях будет достигнута путем применения финансовых санкций вместо лишения или ограничения свободы.

Подключить имущество

Для предусмотренных статьями о мошенничестве преступлений против собственности Давыдов предлагает установить наказание в виде 250% штрафа от суммы ущерба, из которых 200% достанется потерпевшему лицу, а 50% — отправится в бюджет. Для преступлений с отягчающими обстоятельствами — наказание в виде 350%, из которых 250% — потерпевшему лицу, а 100% — государству.

«Если преступник заплатит штраф непосредственно государству, а оно уже рассчитается с пострадавшими, исчезнет вероятность давления со стороны преступника на пострадавшего. Данный механизм предоставит полную безопасность потерпевшим, которая на данный момент отсутствует в случаях, где допускается примирение сторон», — отмечает Давыдов, поясняя, что на практике преступник может различными способами надавить на потерпевшего, чтобы избежать уголовной ответственности.

Размер ущерба и штрафа будет определять суд. Если у преступника не будет денег для оплаты штрафа, но будет во владении имущество, ему предоставят 5 месяцев для его реализации. Имущество пройдет независимую рыночную оценку, и виновный не сможет продать его по цене более чем на 20% ниже рыночной. При этом преступник будет заинтересован продать свое имущество как можно дороже, если сможет продавать свое имущество дороже и разницу между стоимостью и выручкой от продажи оставлять себе. Предприниматель также считает, что стоит дать возможность оплатить штраф за преступника третьим лицам.

Оставить крайние меры

Если у преступника не хватает ни денег, ни имущества, чтобы полностью выплатить штраф, ему все же придется понести наказание в виде лишения свободы. Но при этом срок заключения будет пропорционален размеру выплаченного штрафа: к примеру, если виновный оплатит 50% штрафа, его срок будет сокращен наполовину.

«Так у преступников будет мотивация сохранить и приумножить имущество или деньги, полученные нелегальным путем, поскольку в случае раскрытия преступления у виновного лица после продажи имущества появится возможность заплатить денежный штраф и сократить наказание, либо вовсе его избежать», — уверен активист.

По мнению Дмитрия Давыдова, вышеперечисленные предложения могут быть крайне выгодными как пострадавших, так и для государства по ряду причин. Во-первых, за счет крупных штрафов государственный бюджет будет активнее пополняться, и в то же время удастся сэкономить государственные деньги на содержание заключенных, количество которых после изменения системы наказаний непременно снизится. Во-вторых, уйдет риск дальнейшей «криминализации» большого количества преступников — многие виновные не отправятся в тюрьму, но при этом получат хороший жизненный урок в виде значительных денежных штрафов.

«Кроме-того, после уплаты преступником существенного денежного штрафа пострадавшие будут морально удовлетворены, поскольку они получат не только возмещение ущерба, но и компенсацию в таком же или в двойном размере», — добавляет Давыдов. Автор идеи надеется, что власти обратят внимание на это и другие его предложения, поскольку их реализация возможна только при поддержке государства.