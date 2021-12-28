Катаклизмы и новый вирус. Что наванговали россиянам в наступающем году

В канун новогодних праздников ученым из Болгарии удалось расшифровать одно из предсказаний ясновидящей Ванги. Как оказалось, в 2022-м человечество ждет вирус из Сибири, нехватка питьевой воды и полный разрыв взаимоотношений между Россией и США. «Газета.Ru» попросила других экспертов, то есть астролога, нумеролога и экстрасенса, дать прогноз на будущий год: завершится ли пандемия, ждать ли природных катаклизмов и войн.

Издание приводит суждения собеседников в ознакомительных целях и не настаивает на научности или достоверности их прогнозов.

Наводнения, пожары и новые вирусы

Член профессиональной психотерапевтической лиги, астролог, астропсихолог Любовь Калиновская дает неутешительный прогноз на 2022 год. По ее словам, год Тигра не бывает простым, особенно для России: в 1914-м началась Первая Мировая война с последующей революцией в стране, в 1986-м произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, в 1998-м случился экономический кризис.

«Важная дата — это 1856 год, когда было соединение Нептуна с Юпитером в Рыбах. Дело в том, что в 2022 году, примерно в марте-апреле, произойдет повторное соединение Юпитера с Нептуном, которое последний раз было в 1856-м. Тогда Россия проиграла войну за Крым и случилось сильное наводнение во Франции. Юпитер всегда расширяет все, куда он приходит — и к чему относится. Поэтому нас ожидает глобальное наводнение, цунами, то есть повышение уровня мирового океана до высоких отметок», — утверждает астролог.

При этом весна будущего года изменит духовное осознание людей, считает Калиновская. Будут преобладать такие чувства, как сострадание, жертвенность, благородство, благотворительность. Но, так или иначе, глобальных катаклизмов не избежать.

«Год Тигра славится пожарами. Как, например, в 2010-м, когда были торфяные пожары в Москве и Московской области. После великого наводнения, потопа, лето нас ждет максимально засушливым — возможны сильнейшие пожары, крайне высокая температура воздуха», — говорит она.

Что касается пандемии, то она, по словам Калиновской, вскоре закончится — либо будет разработано новое лекарство, либо страны достигнут общего иммунитета. При этом она не исключает и новых штаммов и вирусов.

«Юпитер — планета добрая и хорошая. Она соединяется с Нептуном в Рыбах, а это океан, инфекции, болезни и так далее — Юпитер в данном случае выступает как благо. Поэтому я прогнозирую, что будет завершение пандемии. Но эта планета в то же время может принести что-то новое — какой-то новый штамм или вирус», — отметила она.

Самыми напряженными месяцами будут март — апрель с природными катаклизмами, август с пожарами и октябрь-ноябрь, которые, как считает эксперт, обернутся международными конфликтами вплоть до военных действий.

«Обстановка будет ухудшаться»

Биоэнерголог, экстрасенс и таролог Ольга Баст также не дает позитивных прогнозов на 2022 год. Она отмечает, что россиянам нужно быть особенно осторожными в первом полугодии наступающего года и заботиться о своем здоровье и финансах. Завершения пандемии, в отличие от астролога, ясновидящая не видит — напротив, землянам стоит готовиться к худшему.

«Коронавирус никуда не денется: до середины года обстановка будет ухудшаться, потом будет пик, ослабнет спустя 4-6 месяцев после Нового года. Разговоры о том, что пандемия закончится или появится новый вирус, можно интерпретировать по-разному — может появиться коронавирус №2. Сама эпидемия все равно будет», — предполагает она.

Баст предупреждает, что в 2022 году людей ждут разрушения, неудачи и много смертей — в том числе и из-за пандемии.

«Катаклизмов как таковых особых не будет, но те люди, которые стоят во главе [государств], скорее всего, принесут разрушение людям через хитрость: повышение цен, закручивание болтов во всех сферах, безработицу, мутирование болезней. Чего-то глобального: наводнений, обвалов, извержений вулканов — ничего этого не будет. Во второй половине 2022 года возникнет послабление, ситуация изменится в более мягкую сторону», — уточнила она.

Также может произойти дисбаланс на геополитической арене, однако о войне речи пока не идет — конфликты наберут обороты к 2023 году, утверждает Баст.

Нововведения и грибковые инфекции

В трех словах охарактеризовала будущий 2022 год сооснователь Международной академии нумерологии «Альвасар», автор книг и методик по нумерологии Джули По — это реконструкция, провокация и истерия. Особое внимание она уделила экономическому устройству мира.

«Следующий год будет полон сюрпризов, нововведений в правовых, финансовых, банковских, валютных, имущественных вопросах, принесет массу ограничений по всей планете. Также придется перестраивать и бизнес, многим компаниям предстоит переориентироваться под новые условия и вступить в кооперативы, сообщества, получить дополнительные разрешительные документы или пройти аккредитационные комиссии. Одно важно отметить: именно со второй половины 2022 года начнется переход всей мировой экономики на новую валютно-фондовую систему», — говорит эксперт.

Климат тоже не порадует спокойствием — в мире обострится стихия Ветра и Воды, что приведет к опасности для таких стран, как США, Китай, Турция и Австралия. В России же крепкий мороз сменится жарким летом, и Джули По посоветовала гражданам привыкать к ураганам и смерчам в черте крупных городов.

«Угрозы коронавируса в масштабе 2020 года нет, но стоит настороженно относиться к развитию грибковых заболеваний. Поэтому в будущем году путешествия и отпуск лучше планировать в России, выбирать маршруты и регионы с более прохладным климатом», — добавляет нумеролог.

Кроме того, Джули По прогнозирует, что мир окажется не пороге глобального выбора: мир или война.

«Очень многие страны вспомнят о своем прошлом и территориях, принадлежащих им многие годы. Традиции, религиозная и идеологическая культура подтолкнут не только к созданию коалиций стран, но и к нарастанию конфликтов с соседями. Три раза (дважды весной и один раз летом) остро встанет вопрос о конфронтации, лишь дипломатия и мудрость способны будут остановить волну, надвигающуюся на Россию», — отмечает Джули По.

Тенденция 2022 года показывает пробуждение духовности в людях, что приведет к переосмыслению.